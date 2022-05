Le Canada et la FCM soutiennent le renforcement de la gestion des actifs dans les collectivités au Québec





OTTAWA, ON, le 24 mai 2022 /CNW/ - La gestion efficace des infrastructures municipales est essentielle à la compétitivité économique du Canada. Les municipalités de toutes tailles ont besoin de bonnes pratiques de gestion des actifs pour bâtir et maintenir des collectivités résilientes et durables pour tous les Canadiens.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit 687 580 $ dans 16 collectivités au Québec dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Ces initiatives aideront les collectivités à prendre des décisions fondées sur des données en ce qui concerne les infrastructures clés, ainsi qu'à assurer le rendement à long terme des infrastructures.

Avec le financement du PGAM :

La Ville de Shawinigan entreprendra une démarche de gestion des actifs notamment pour établir une gouvernance, identifier les bases de décision et de planification, et recueillir des données et des informations.

entreprendra une démarche de gestion des actifs notamment pour établir une gouvernance, identifier les bases de décision et de planification, et recueillir des données et des informations. La Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du- Richelieu installera les bonnes pratiques de gestion des actifs pour évaluer les besoins en maintenance et en maintien des actifs sur le terrain. La Régie recherchera et mettra en place des outils afin d'élaborer des plans d'entretien préventif, des plans d'investissement en maintien des actifs et des tableaux de bord. Des outils seront aussi utilisés pour former et accompagner le personnel quant aux bonnes pratiques de la gestion des actifs (politique, stratégie et objectif) pour assurer le suivi dans le temps des pratiques mises en place.

installera les bonnes pratiques de gestion des actifs pour évaluer les besoins en maintenance et en maintien des actifs sur le terrain. La Régie recherchera et mettra en place des outils afin d'élaborer des plans d'entretien préventif, des plans d'investissement en maintien des actifs et des tableaux de bord. Des outils seront aussi utilisés pour former et accompagner le personnel quant aux bonnes pratiques de la gestion des actifs (politique, stratégie et objectif) pour assurer le suivi dans le temps des pratiques mises en place. La Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton élaborera un plan préliminaire de gestion pour les actifs essentiels, soit le réseau routier et les équipements du service des travaux publics. Ce plan permettra de mieux prendre connaissance des actifs, de leur état, du niveau de service souhaité et des risques pour chacun d'eux. Ce projet permettra à la municipalité de prendre conscience de ses actifs afin de mieux les gérer à court et long terme.

Consultez le document d'information pour en savoir plus sur les 16 initiatives.

Citations

« Les investissements faits par notre gouvernement dans les projets de gestion des infrastructures améliorent la qualité de vie des Québécois et Québécoises. Ce financement du Programme de gestion des actifs municipaux permettra à nos collectivités, dont la Ville de Shawinigan, de disposer de la technologie et des ressources dont elles ont besoin pour adopter les meilleures pratiques de gestion et de prendre des décisions fondées sur des preuves. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice--Champlain, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce qu'on annonce aujourd'hui c'est bien plus qu'investir dans du béton. On donne un coup de pouce concret à nos municipalités et à leurs citoyens pour qu'ils aient des infrastructures publiques en bon état et qui répondent à leurs besoins. Grâce à des investissements comme celui-ci, on donne aux dirigeants de nos municipalités les outils et la formation nécessaires pour aider à renforcer les pratiques de gestion des actifs partout au Québec. On continue d'être là pour soutenir nos communautés! »

L'honorable Pablo Rodriguez, Ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec et député d'Honoré-Mercier

« L'objectif du Programme de gestion des actifs municipaux est d'habiliter les municipalités à prendre des décisions d'investissement stratégiques concernant leurs infrastructures municipales. La FCM continuera d'aider les municipalités à adopter de bonnes pratiques de gestion des actifs, à planifier, à recueillir et à analyser des données afin qu'elles puissent fournir des services essentiels et assurer une qualité de vie élevée à leurs résidents. »

Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer les décisions d'investissement dans les infrastructures en se basant sur des données fiables et des pratiques de gestion des actifs solides.

Le PGAM offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage de l'information pour permettre aux municipalités d'avoir accès aux données nécessaires à une planification efficace.

Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et mis en oeuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 259 projets de gestion des actifs municipaux.

et mis en oeuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 259 projets de gestion des actifs municipaux. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

