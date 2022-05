Site de l'ancien Hôpital Royal Victoria - L'OCPM rend public son rapport





MONTRÉAL, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) rend public aujourd'hui le rapport de la consultation portant sur la requalification du site de l'ancien Hôpital Royal Victoria. Lancée en septembre 2021 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la consultation s'est déroulée de manière virtuelle. Des visites guidées ainsi qu'une visite virtuelle ont été organisées afin de faire découvrir le site aux participants qui le désiraient.

Pour cet important projet, le gouvernement du Québec planifie le redéveloppement du site laissé en grande partie vacant par le regroupement des activités du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) sur le site Glen en 2015. Étant situé dans les limites du site patrimonial du Mont-Royal, le projet de Plan directeur d'aménagement a fait l'objet d'une planification concertée entre la Ville, la Société québécoise des infrastructures (SQI), le ministère de la Culture et des Communications et l'Université McGill. Il a mené à la rédaction de deux projets de règlement et d'une entente de collaboration. La commission recommande l'adoption des deux projets de règlement, sous réserve de modifications au Plan d'aménagement.

Il est recommandé de mieux baliser les usages autorisés en fonction de la vocation du site et de permettre des fonctions distinctes et complémentaires au sein d'un même immeuble, d'intégrer au parc du Mont-Royal les boisés et les espaces verts situés au nord du site, de ne pas autoriser l'ajout d'une aile nord au pavillon des Femmes, d'ajouter des dispositions afin de mieux hiérarchiser la circulation sur le site et d'effectuer une gestion écologique des neiges usées. Une attention particulière doit aussi être apportée aux éléments de patrimoine bâti et paysager.

Plusieurs grands thèmes ont mobilisé les gens et la commission recommande d'y accorder une attention particulière. La propriété publique du site, sa gouvernance, les usages qui y seraient autorisés et l'intégration du site à la ville et à la montagne sont autant de questions que la Ville et ses partenaires doivent régler. La commission a aussi retenu deux autres enjeux qui ont suscité beaucoup de commentaires. Le premier concernant les revendications autochtones relativement à la cession du site, de même que la possible présence de sépultures anciennes ou plus récentes qui devraient être traitées avec déférence. Le second étant la pénurie majeure de logements sociaux et communautaires à Montréal et, plus particulièrement, au centre-ville. La Ville doit s'en préoccuper.

Lisez le rapport complet au ocpm.qc.ca/royal-victoria.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ses employés et commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les débats en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 08:00 et diffusé par :