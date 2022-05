"PUMA and the Land of Games": un nouvel espace virtuel sur Roblox qui permet aux fans de PUMA de vivre une expérience compétitive





PUMA, en partenariat avec le studio Wonder Works, lance une expérience dynamique et immersive sur Roblox, la plateforme en ligne mondiale connectant des millions de personnes via des expériences partagées. PUMA and the Land of Games est une expérience offrant à Roblox la toute dernière technologie Layered Clothing, grâce à laquelle les joueurs peuvent personnaliser leurs personnages avec des vêtements PUMA réalistes allant avec tout type d'avatar. Au fur et à mesure de leur expérience, les fans débloqueront de nouvelles zones et de nouveaux vêtements de sport PUMA.

Sur Roblox, "PUMA and the Land of Games" permet à la communauté mondiale de joueurs d'exprimer leur côté sportif via des mini jeux et des activités d'entraînement, comme l'haltérophilie et la course sur piste. Cette expérience immersive procure un aperçu de ce que vit un athlète parrainé par la marque PUMA.

"Nous sommes ravis de proposer une expérience interactive et amusante du sport à la communauté Roblox", déclare Adam Petrick, responsable de la marque PUMA. "La nouvelle technologie Layered Clothing permet aux joueurs d'exprimer leur créativité et leur style, tout en permettant à notre marque de créer de plus profondes synergies entre le monde physique et numérique."

Les trois mini jeux qui seront lancés sont Endless Runner, Football Rush et Dodgeball Showdown. Dans Endless Runner, les joueurs devront éviter des obstacles pour rester sur la piste, sans se faire rattraper par la "bête" qui les pourchassent. Dans Football Rush, les joueurs utiliseront divers power up pour marquer un maximum de buts. Et dans Dodgeball Showdown, les joueurs devront réaliser des prouesses d'esquive et de lancer dans une simulation de ce jeu incontournable.

Misant avant tout sur l'aspect amusant, "PUMA and the Land of Games" vise à proposer un gameplay promouvant à la fois l'ambition et la créativité.

Pour plus d'informations, veuillez cliquer ICI.

PUMA

PUMA, l'une des principales marques de sport au monde, conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA ne cesse de faire avancer le sport et la culture en créant des produits performants pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits lifestyle d'excellence inspirés par le sport dans des catégories comme le football, la course, l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. La société collabore avec des créateurs et des marques de renom pour introduire les tendances sport dans la culture et la mode urbaines. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 16 000 personnes dans le monde. Son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

