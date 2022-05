La Première Nation We'koqma'q se joint à la Première Nation de Potlotek dans la pêche pratiquée à des fins de subsistance convenable





DARTMOUTH, NS, le 20 mai 2022 /CNW/ - S'appuyant sur l'arrangement renouvelé conclu avec la Première Nation de Potlotek le mois dernier, Pêches et Océans Canada (MPO) a conclu un arrangement avec la Première Nation We'koqma'q qui permettra à ses membres de pêcher le jakej (homard) à des fins de subsistance convenable, et de vendre leurs prises conformément à une modification apportée au Netukulimk Livelihood Fisheries Plan des Premières Nations We'koqma'q et de Potlotek, et dans le cadre d'une autorisation délivrée par le MPO. Le Plan a été élaboré par la collectivité en collaboration avec la Première Nation de Potlotek, l'Assemblée des chefs Mi'kmaw de la Nouvelle-Écosse, et le Bureau de négociation Kwilmu'kw Maw-klusuaqn.

Les pêcheurs We'koqma'q désignés en vertu du Netukulimk Livelihood Fisheries Plan des Premières Nations de Potlotek et We'koqma'q, et appuyés grâce à l'autorisation du MPO, pêcheront pendant les saisons commerciales établies de 2022 dans les zones de pêche au homard (ZPH) 27 et 31A avec une limite de casiers de 210 dans chacune. Ces ZPH se trouvent dans le district d'Unama'ki où se trouvent les Premières Nations We'koqma'q et de Potlotek.

Afin de permettre l'accès à la participation de la Première Nation We'koqma'q à la pêche commerciale au homard sans accroître l'effort global, l'accès à la pêche a été compensé par l'utilisation dans l'ensemble du district d'Unama'ki des permis en réserve existants et des casiers non utilisés pour la pêche. Le Ministère demeure déterminé à négocier ces arrangements dans le cadre du principe du consentement entre le vendeur et l'acheteur.

Citations

« Des arrangements de pêche cohérents, durables, et collaboratifs sont fondamentaux pour garantir la réconciliation et la mise en oeuvre des droits issus de traités. Je remercie le chef Annie Bernard-Daisley de la Première Nation We'koq'ma'q, le bureau de négociation KMKNO, et tous les pêcheurs pour leur partenariat tout au long de ces discussions. Je demeure fermement résolue à parvenir ensemble à de tels arrangements, tout en veillant à ce que la pêche demeure durable et prospère pour tous les résidents du cap Breton, et en n'augmentant pas l'effort de pêche. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Je souhaite aux pêcheurs de We'koqma'q une saison de pêche sécuritaire et réussie, et je tiens à remercier le chef Annie Bernard-Daisley pour sa collaboration tout au long du processus de discussion. Cet arrangement reconnaît le droit de la communauté de pêcher pour assurer une subsistance convenable, tout en assurant la conservation d'une espèce sur laquelle repose tout le cap Breton. Je me réjouis à l'idée que nous continuions à travailler ensemble. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton-Canso

Faits en bref

La pêche a été autorisée et les ZPH 27 et 31A sont actuellement ouvertes. Les dates de saison sont les suivantes :

LFA 27 : 15 mai - 15 juillet



LFA 31A : du 29 avril au 30 juin

Dans les ZPH où les pêcheurs désignés sont autorisés à pêcher en vertu de cet arrangement, les stocks de homard sont tous considérés comme se trouvant dans la zone saine.

Depuis les arrêts Marshall de la Cour suprême du Canada , le MPO a pris un certain nombre de mesures pour mettre en oeuvre le droit de pêcher en vue d'assurer une subsistance convenable. Le Ministère utilise une gamme de programmes et d'outils, comme l'Initiative d'intervention Marshall, l'Initiative intégrée des pêches commerciales dans l'Atlantique, le processus actuel de l'Accord de réconciliation et de reconnaissance des droits, et les plans de pêche de subsistance convenable, pour appuyer la mise en oeuvre du droit découlant du traité. On tient compte de facteurs tels que l'accès commercial communautaire existant d'une collectivité, la taille de la collectivité, et les caractéristiques de la zone où elle veut pêcher.

Liens associés

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 20:15 et diffusé par :