Le ministre des Transports participe au Sommet de 2022 du Forum international des transports à Leipzig, en Allemagne





LEIPZIG, Allemagne, le 20 mai 2022 /CNW/ - La pandémie mondiale de COVID?19 et l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie ont perturbé les chaînes d'approvisionnement partout dans le monde et ont eu une incidence réelle sur le quotidien de toute la population canadienne. L'établissement de relations avec les dirigeants mondiaux offre des perspectives et des solutions différentes aux problèmes communs auxquels les dirigeants sont confrontés partout dans le monde.

Cette semaine, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a participé au Sommet de 2022 du Forum international des transports (FIT), qui s'est tenu à Leipzig, en Allemagne.

Le ministre Alghabra a rencontré plusieurs partenaires :

Il a rencontré des homologues internationaux, y compris des ministres de l'Allemagne, de la Pologne, de la Suède, de l' Ukraine et du Royaume-Uni, afin de faire progresser les initiatives du Canada visant un ciel plus sûr, de discuter des prochaines étapes liées à l'abattage du vol PS752, et d'améliorer la coopération et de partager les leçons apprises, y compris la façon de rétablir les chaînes d'approvisionnement perturbées.

et du Royaume-Uni, afin de faire progresser les initiatives du visant un ciel plus sûr, de discuter des prochaines étapes liées à l'abattage du vol PS752, et d'améliorer la coopération et de partager les leçons apprises, y compris la façon de rétablir les chaînes d'approvisionnement perturbées. Il a également rencontré des chefs d'entreprise afin de promouvoir les intérêts du Canada et de rappeler le rôle important des transports pour ce qui est de soutenir un environnement commercial efficace et concurrentiel au Canada et à l'étranger.

et de rappeler le rôle important des transports pour ce qui est de soutenir un environnement commercial efficace et concurrentiel au et à l'étranger. Lors de la rencontre avec son homologue ukrainien, les deux ministres ont discuté de l'importance de la volonté du Canada d'aider le peuple ukrainien, et de son engagement à l'aider à reconstruire l' Ukraine après la guerre.

Le ministre des Transports a aussi participé à plusieurs événements :

Le ministre Alghabra a présenté l'approche du Canada pour se remettre de la pandémie mondiale, ainsi que la meilleure façon d'en atténuer les répercussions sur la chaîne d'approvisionnement. Il a aussi prêté l'oreille aux bonnes pratiques d'autres pays dans ce domaine.

pour se remettre de la pandémie mondiale, ainsi que la meilleure façon d'en atténuer les répercussions sur la chaîne d'approvisionnement. Il a aussi prêté l'oreille aux bonnes pratiques d'autres pays dans ce domaine. Le ministre a présenté le rôle du Canada pour appuyer l'élaboration d'une trousse d'outils pour aider les gouvernements et les organisations à intégrer les considérations liées à l'égalité entre les sexes dans l'élaboration de projets, de la planification et des politiques en matière de transport.

pour appuyer l'élaboration d'une trousse d'outils pour aider les gouvernements et les organisations à intégrer les considérations liées à l'égalité entre les sexes dans l'élaboration de projets, de la planification et des politiques en matière de transport. Le ministre Alghabra a participé à une table ronde ministérielle sur l'invasion injustifiable et non provoquée de l' Ukraine par la Russie.

par la Russie. Il a représenté le Canada à la diffusion d'un appel conjoint à passer à l'action pour que la Fédération de Russie cesse immédiatement son agression militaire et se retire sur ses propres frontières. L'appel à l'action demande également au FIT de mettre à profit son expertise et ses compétences analytiques pour aider à reconstruire le système et l'infrastructure de transport de l' Ukraine , et à tous les pays et à toutes leurs communautés de transport internationales d'exprimer leur appui.

Enfin, le ministre Alghabra et le secrétaire d'État aux Transports du Royaume-Uni, le très honorable Grant Shapps, ont également signé officiellement l'accord de transport aérien de type Ciel ouvert entre le Canada et le Royaume-Uni afin de soutenir le tourisme, le commerce et les investissements entre les deux pays. Cette signature est une étape importante du processus de ratification de l'accord.

Citation

« Cette semaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer mes homologues internationaux et des chefs d'entreprise pour discuter des enjeux et des occasions importantes pour le Canada, comme des solutions novatrices pour bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes.

Le Sommet du FIT a aussi servi de plateforme efficace pour attirer l'attention sur les effets dévastateurs des attaques de la Russie sur les réseaux de transport, l'infrastructure et les chaînes d'approvisionnement, et sur la nécessité pour la communauté internationale de travailler de concert pour trouver des solutions. Comme de nombreux autres pays, le Canada se montre solidaire du peuple courageux et résilient de l'Ukraine et condamne fermement la Russie et le Bélarus pour cette invasion militaire non provoquée et injustifiable. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le Sommet annuel du Forum international des transports est le plus grand rassemblement de ministres des Transports au monde et rassemble 1 400 participants provenant de 80 pays, dont des ministres des transports, des cadres supérieurs des secteurs public et privé, des acteurs de l'industrie, des chercheurs émérites et des représentants des médias internationaux.

annuel du Forum international des transports est le plus grand rassemblement de ministres des Transports au monde et rassemble 1 400 participants provenant de 80 pays, dont des ministres des transports, des cadres supérieurs des secteurs public et privé, des acteurs de l'industrie, des chercheurs émérites et des représentants des médias internationaux. Cette année, le Sommet a pour thème Transports pour des sociétés inclusives.

Le Royaume-Uni est le cinquième marché en importance du Canada pour les voyages aériens bilatéraux.

pour les voyages aériens bilatéraux. L'accord de transport aérien entre le Canada et le Royaume-Uni a été conclu dans le cadre de la politique Ciel bleu du Canada , qui favorise la concurrence durable et à long terme, et le développement des services aériens internationaux.

et le Royaume-Uni a été conclu dans le cadre de la politique Ciel bleu du , qui favorise la concurrence durable et à long terme, et le développement des services aériens internationaux. Dans le cadre de la politique Ciel bleu, le gouvernement du Canada a conclu des accords de transport aérien, nouveaux ou élargis, couvrant 107 pays.

a conclu des accords de transport aérien, nouveaux ou élargis, couvrant 107 pays. L'accord de transport aérien conclu avec le Royaume-Uni permettra à tous les transporteurs aériens canadiens et britanniques de circuler d'un pays à l'autre et donnera à ces compagnies aériennes une liberté complète dans le choix des itinéraires (y compris via d'autres pays), dans la fréquence des vols et dans l'établissement des tarifs.

L'accord prévoit également des droits sans restriction pour les services tout-cargo et les services de partage de codes (vente par un transporteur aérien de sièges sur un vol d'un autre transporteur).

Lien connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca . Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter , Facebook , YouTube et Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 11:41 et diffusé par :