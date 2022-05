Plankton Wars et Planetary Defense remportent chacun le prix du meilleur projet lors de l'ESPC





Cette semaine, 371 jeunes scientifiques, ingénieurs et innovateurs se sont affrontés lors de la 60e édition de l'Expo-sciences pancanadienne qui se déroulait virtuellement à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, où des prix du meilleur projet et des prix Platine ont été remis à sept élèves. Au cours de la cérémonie de remise des prix de jeudi soir, 201 élèves au total, représentant 188 projets primés, ont reçu des médailles, des certificats de mérite et des bourses totalisant 942?600 $. L'événement virtuel a attiré plus de 35?000 visiteurs en ligne pendant la compétition d'une semaine et l'événement de célébration des jeunes en STIM, la dernière journée de l'événement étant réservée aux activités restant sur le calendrier.

« Félicitations à tous les finalistes et à tous les lauréates et lauréats de l'Expo-sciences pancanadienne de cette année », a déclaré Reni Barlow, directeur général de Sciences jeunesse Canada. « Mais au-delà de cela, nous félicitons tous les élèves canadiens qui ont entrepris un projet STIM au cours de la dernière année. Nous célébrons leur curiosité, leur ingéniosité et leur persévérance, des atouts si importants pour l'acquisition de nouvelles connaissances et la découverte de nouvelles solutions. Plus que jamais, le Canada et le monde entier ont besoin des idées et de l'inspiration de nos jeunes, et nous avons hâte de voir les projets qu'ils présenteront lors des expo-sciences régionales et de l'Expo-sciences pancanadienne de l'an prochain. »

Les lauréates et lauréats sélectionnés par plus de 250 juges sont les suivants :

Prix du meilleur projet :

Meilleur projet : découverte

Annabelle Rayson, du comté de Lambton, Ontario, pour : Plankton Wars: An Innovative Analysis of Daphnia Genotype Biomanipulation for Algae Bloom Prevention.

Lien du projet

Meilleur projet : innovation

Arushi Nath, de Toronto, Ontario, pour Strengthening Planetary Defense: Detecting Unknown Asteroids using Open Data, Math, and Python.

Lien du projet

Prix platine : meilleur de la catégorie séniore (11e et 12e années/cégep)

Innovation

Koral Kulacoglu et Hanze Wu, de York, Ontario, pour FourSight: Analysis of Cancerous Genetic Profiles With Artificial Neural Networks.

Lien du projet

Prix Platine : meilleur de la catégorie intermédiaire (9e et 10e années)

Découverte

Jasmine Schneider, de Waterloo-Wellington, Ontario, pour Phosphate Removal from Groundwater Using Mussel Shell Biochar.

Lien du projet

Prix Platine : meilleur de la catégorie intermédiaire (9e et 10e années)

Innovation

Max Du, de Calgary, Alberta, pour A Novel Pre-Hospital Indoor Rescue Drone.

Lien du projet

Prix Platine : meilleur de la catégorie junior (7e et 8e années)

Découverte

Audrey Cowen, de Toronto, Ontario, pour The Hidden Side of Your Dog's Love.

Lien du projet

La 60e édition de l'Expo-sciences pancanadienne et de l'Expo STIM se poursuit jusqu'au vendredi 20 mai à 15 h, HAE. Les projets demeureront accessibles en ligne pour le public même après la fin de l'événement.

La liste complète des lauréates et lauréats de l'Expo-sciences pancanadienne peut être consultée sur le site Web de Sciences jeunesse Canada. La 61e édition de l'Expo-sciences pancanadienne aura lieu à Edmonton du 13 au 19 mai 2023.

Le public est invité à venir rencontrer les lauréates et lauréats des meilleurs projets et des prix Platine le vendredi 20 mai à 12 h 30, HAE. La discussion de groupe sera diffusée en direct à https://www.facebook.com/ysc.sjc/live

Les membres des médias sont également invités à participer.

Les membres des médias qui souhaitent poser une question aux lauréates et lauréats peuvent communiquer avec Dalia Esposito à [email protected] pour soumettre leurs questions. Les lauréates et lauréats seront également disponibles pour les médias tout au long de la semaine du 23 mai 2022.

À propos de Sciences jeunesse Canada

Créé en 1966, Sciences jeunesse Canada alimente la curiosité de la jeunesse canadienne au moyen de projets faisant appel aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques (STIM). L'organisme de bienfaisance enregistré veille à ce que les jeunes du Canada aient les aptitudes et les compétences nécessaires pour soulever des questions et y répondre, ainsi que pour cerner et résoudre les problèmes. L'organisme canadien sans but lucratif amène également des organisations de premier plan des secteurs public et privé à s'engager dans le développement d'un réseau national de jeunes dans les domaines des STIM. Pour en savoir davantage, consultez le site https://youthscience.ca/fr.

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 07:35 et diffusé par :