Déclaration du ministre Champagne sur la sécurité des télécommunications

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation lançait aujourd'hui la nouvelle Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027. L'ÉTS constate un appui financier majeur de 7,5 milliards de dollars en recherche et...

RMS®, une société de Moody's Analytics et leader mondial de la modélisation et des solutions liées aux risques, annonce qu'elle va lancer de nouvelles visions mondiales sur les risques sévères et chroniques et de leur impact sur le changement...