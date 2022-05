KEY SEARCH REJOINT L'ASSOCIATION DE RECHERCHE D'EXCELLENCE POUR LES CADRES, L'AESC





BÂLE, Suisse, 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- Key Search Executive Search est devenu membre de l' Association of Executive Search and Leadership Consultants (AESC)

Key Search est fière de rejoindre l'AESC, qui définit depuis des décennies la norme de qualité pour la profession de recherche de cadres et de conseil en leadership. Grâce à une présence mondiale inégalée dans plus de 70 pays, l'AESC a certifié Key Search en tant que membre partageant l'engagement profond de l'association envers les normes de qualité les plus élevées en matière de recherche de cadres et de conseil en leadership.

En tant que membre de l'AESC, Key Search applique à chaque mission de recherche de cadres la déclaration de l'association selon laquelle dans l'intérêt des clients, des candidats et de la profession du recrutement de cadres, les membres de l'AESC choisissent de dépasser à la fois les normes du secteur et les attentes des clients.

Lorsqu'ils travaillent avec ce cabinet de recrutement de cadres basé en Suisse, les clients des start-ups à croissance rapide et des organisations de toute l'Europe peuvent s'attendre à bénéficier des normes de qualité les plus élevées du secteur.

Key Search propose une gamme de solutions dans le domaine de la recherche de cadres et de dirigeants, et utilise les outils numériques les plus progressifs disponibles aujourd'hui pour le recrutement de dirigeants. L'approche numérique hautement adaptative du cabinet de recrutement de cadres est prête pour l'avenir du recrutement de cadres et ses tendances émergentes, ce qui en fait un partenaire idéal pour ses clients innovants. Chez Key Search, une équipe croissante de recruteurs expérimentés s'engage à respecter les normes de qualité et le code de pratique professionnelle , les plus élevés de l'AESC, tandis que des outils internes exclusifs offrent aux clients le processus de recherche de cadres le plus transparent, le plus technologique et le plus sûr qui soit.

En plus de devenir membre de l'AESC, Key Search a rejoint l'outil de service de carrière BlueSteps de l'AESC. Il est conçu pour permettre aux cadres et aux professionnels fortement investis dans leur carrière de planifier et de gérer leur carrière à long terme. Planifier la prochaine étape de sa carrière et trouver un poste adéquat dépend souvent du réseau professionnel de l'individu et de sa visibilité auprès des chasseurs de têtes. BlueSteps permet aux candidats de placer leur profil et leur CV dans sa base de données, offrant ainsi aux membres de l'AESC comme Key Search un outil de recrutement exclusif et précieux.

En devenant membre de BlueSteps de l'AESC, la société de recrutement de cadres Key Search a accès à des candidats hautement qualifiés pour les postes de direction de ses clients. « Les grands leaders ne postulent pas, on les trouve », fait remarquer Franziska Palumbo-Seidel, fondatrice de Key Search. Afin d'aider les leaders à passer à l'étape suivante de leur carrière et à recruter le bon candidat pour leurs clients à croissance rapide, Key Search est désormais membre de l'AESC et de BlueSteps.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1821176/Key_Search_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 mai 2022 à 13:00 et diffusé par :