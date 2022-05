flatexDEGIRO propose des transactions en cryptomonnaies grâce à un partenariat avec BISON (groupe Boerse Stuttgart)





flatexDEGIRO AG (WKN : FTG111, ISIN : DE000FTG1111, symbole boursier : FTK.GR), le courtier en ligne pour investisseurs particuliers à la croissance la plus forte et la plus rapide d'Europe, et le groupe Boerse Stuttgart, sixième plus important groupe boursier européen, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un mémorandum d'accord (MdA) en vue d'un partenariat portant sur des transactions en cryptomonnaies. L'objectif est de donner aux clients de flatexDEGIRO un accès direct aux transactions effectuées dans les principales cryptomonnaies par le biais d'une application directe et pratique de flatex et DEGIRO et moyennant un processus d'adoption accéléré. À cet effet, le groupe Boerse Stuttgart met à disposition son offre intégrée de cryptomonnaies, permettant des transactions simples sur sa plateforme BISON destinée aux particuliers, avec l'aide du service de gestion de cryptodépôts du dépositaire blocknox. L'objectif est un premier lancement par flatex Allemagne et Autriche d'ici la fin du troisième trimestre 2022, suivi d'une extension de l'offre à l'ensemble des clients de DEGIRO.

Frank Niehage, PDG de flatexDEGIRO : « Les cryptodevises représentent un élément clé qui vient compléter l'offre de produits déjà très vaste que nous proposons en tant que leader du marché européen des transactions boursières en ligne. Parallèlement à l'offre "Robo-Advisory" planifiée pour l'été 2022 par l'intermédiaire de son partenaire Whitebox, flatexDEGIRO proposera à ses clients la gamme de produits la plus complète parmi celles des courtiers en ligne européens. Pour nous, sauter le pas avec un partenaire d'une aussi grande renommée et qui inspire autant confiance que le groupe Boerse Stuttgart était une exigence indispensable pour protéger durablement nos clients, surtout pour une classe d'actifs aussi récente et volatile que les cryptomonnaies. »

« Principal groupe boursier européen du secteur des cryptomonnaies, nous sommes ravis d'avoir pu créer ce partenariat avec flatexDEGIRO, l'un des plus éminents courtiers en ligne d'Europe. Ce partenariat fait partie de notre stratégie de poursuite de croissance à titre de fournisseur réglementé et intégré de cryptoservices, à la fois sur les marchés institutionnels et de détail », a déclaré le Dr Matthias Voelkel, PDG du groupe Boerse Stuttgart.

Muhamad Chahrour, directeur financier de flatexDEGIRO et PDG de DEGIRO : « flatexDEGIRO permet à plus de 300 millions d'Européens de prendre le contrôle de leur avenir financier grâce à un accès simple et sécurisé au marché des capitaux sans restrictions ni compromis paresseux. Notre avantage technologique nous permet d'offrir à nos clients la gamme de produits la plus vaste du secteur sur l'une des plateformes les plus stables et les plus pratiques, aux prix les plus bas, en particulier sur les marchés européens à la croissance la plus importante. »

« Notre partenariat avec flatexDEGIRO crée une énorme valeur ajoutée pour les clients : ils bénéficient d'un accès aisé, de frais de transaction attrayants et de services de dépositaire gratuits pour leurs cryptodevises. Ensemble, nous pourrons faire naître de nouveaux groupes d'investisseurs et répondre à leur intérêt croissant pour les actifs numériques », explique le Dr Ulli Spankowski, directeur du numérique du groupe Boerse Stuttgart et responsable de BISON.

Les clients peuvent effectuer gratuitement des transactions sur BISON dans les cryptomonnaies Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Chainlink et Uniswap, et ce, 24 h/24 et 7 j/7. D'autres cryptomonnaies viendront s'y ajouter au cours des prochains mois. Seul le spread entre les prix d'achat et de vente affichés est payant. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour les clients, par exemple pour les dépôts ou les retraits de cryptomonnaies. C'est blocknox GmbH, une filiale du groupe Boerse Stuttgart, qui prend en charge les dépôts de cryptomonnaies sous séquestre. À cette fin, blocknox GmbH a mis en oeuvre un concept de sécurité à niveaux multiples.

À propos de flatexDEGIRO AG

flatexDEGIRO AG (WKN : FTG111, ISIN : DE000FTG1111, symbole boursier : FTK.GR) exploite l'une des plateformes de courtage en ligne à la croissance la plus forte et la plus rapide d'Europe. Grâce à une technologie de pointe développée en interne, les clients des marques flatex et DEGIRO disposent d'une vaste gamme de produits indépendants exécutés sur des places boursières de premier ordre. Son avantage technologique, ses niveaux élevés d'efficacité et ses solides économies d'échelle permettent à flatexDEGIRO d'améliorer en permanence son offre de services aux clients, notamment le courtage sans commission.

Avec plus de deux millions de comptes clients et plus de 91 millions de transactions de titres en 2021, flatexDEGIRO est le plus grand courtier en ligne pour particuliers d'Europe. À l'heure de la consolidation bancaire, des faibles taux d'intérêt et de la numérisation, flatexDEGIRO est idéalement positionné pour poursuivre sa croissance. Au cours des cinq prochaines années, flatexDEGIRO prévoit de porter sa base de clients à 7-8 millions de comptes et de traiter 250-350 millions de transactions par an, même au cours des années de faible volatilité.

Vous trouverez de plus amples informations sur https://www.flatexdegiro.com/de

À propos du groupe Boerse Stuttgart

Le groupe Boerse Stuttgart est le sixième plus grand groupe boursier d'Europe. Son activité repose sur les piliers stratégiques que sont les marchés des capitaux, le numérique et les cryptodevises. Le groupe exploite des bourses en Allemagne, en Suède et en Suisse. Véritable pionnier, son volume d'activités axées sur le numérique et les cryptomonnaies et le plus développé parmi les groupes boursiers européens. Boerse Stuttgart emploie 650 personnes et possède des bureaux à Stuttgart, Berlin, Stockholm, Zurich et Ljubljana.

Vous trouverez de plus amples informations sur https://www.boerse-stuttgart.de

