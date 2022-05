TEMPS D'ATTENTE AUX AÉROPORTS : L'ASFC ET LE MINISTRE MENDICINO DOIVENT ASSURER UN NOMBRE ADÉQUAT D'AGENTS AUX DOUANES





OTTAWA, ON, le 18 mai 2022 /CNW/ - Alors que les voyageurs qui arrivent aux aéroports internationaux du pays continuent de rencontrer d'importants temps d'attente, le président national du Syndicat des Douanes et de l'Immigration (SDI) demande au ministre de la Sécurité publique et à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d'augmenter le nombre d'agents des services frontaliers affectés à la section voyageurs dans les aéroports canadiens afin d'alléger la pression sur le personnel des aéroports et sur les voyageurs.

« Il est absolument irresponsable de la part du gouvernement fédéral de tolérer la situation actuelle », a déclaré Mark Weber, président national du SDI. « Ces retards sont une source de frustration pour tout le monde et contribuent à l'encombrement considérable d'aéroports déjà très occupés. Le ministre Mendicino et l'ASFC doivent augmenter le nombre d'agents frontaliers en poste et revoir l'infrastructure en place afin d'accélérer le traitement des voyageurs. »

Cette situation était prévisible : au cours de la dernière décennie, le nombre d'agents affectés au traitement des voyageurs a grandement chuté. À l'heure actuelle, rien qu'à l'aéroport international Pearson de Toronto, le SDI estime que moins de 300 agents sont actifs dans la section voyageurs, soit près de la moitié du nombre nécessaire pour traiter les voyageurs en temps opportun, et bien moins que le nombre d'agents présents il n'y a que six ans. La situation n'est pas unique à Toronto : Vancouver et Montréal font face à des problèmes similaires au niveau du personnel.

« La réalité est qu'il est fort probable que même avec l'éventuelle levée des mesures de santé publique actuelles, d'importants délais persisteront, non seulement en raison du manque criant d'agents à presque tous les niveaux à la frontière, mais aussi en raison d'une dépendance excessive à l'égard de technologies inefficaces », a expliqué Mark Weber, ajoutant que le syndicat estime qu'un agent peut traiter un voyageur deux fois plus vite que les bornes d'inspection primaire automatisées.

En période d'affluence, ces bornes monopolisent également un espace qui pourrait autrement être occupé par les voyageurs qui attendent de passer aux douanes, entraînant ainsi un débordement de voyageurs en dehors de la zone des douanes. De plus, beaucoup ont remarqué que l'application ArriveCan rend le processus plus complexe pour les voyageurs, ce qui ajoute aux temps d'attente déjà importants. Bien que ces deux technologies aient leur rôle à jouer, elles ne peuvent remplacer l'expertise d'un agent qualifié, et viennent compromettre à bien des égards la sécurité du pays.

En bout de ligne, il ne faut pas être surpris par les temps d'attente importants à l'arrivée des voyageurs quand peu d'agents sont assignés à l'inspection primaire et que plusieurs guichets sont vides. Avec les voyages qui reprennent en force, la situation risque d'empirer, et la solution principale est d'assurer qu'un nombre adéquat de personnel frontalier soit assigné à l'inspection des voyageurs.

Le Syndicat des Douanes et de l'Immigration (SDI) est un élément de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et représente le personnel de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), notamment les agentes et agents des services frontaliers aux aéroports, aux points d'entrée terrestres, aux ports maritimes, aux points d'entrée commerciaux et aux centres postaux, les agentes et agents d'application des lois à l'intérieur du pays, les agentes et agents du renseignement, les enquêtrices et enquêteurs, les agentes et agents commerciaux, les agentes et agents d'audience, les membres en civil, et tout le personnel de soutien.

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 23:46 et diffusé par :