Planview annonce l'acquisition stratégique de Tasktop





Planview, un chef de file mondial de la gestion de portefeuille et de la gestion du travail, a annoncé aujourd'hui que la société avait conclu un accord définitif pour l'acquisition de Tasktop, société pionnière leader dans le domaine de la gestion du flux de valeur (Value Stream Management, VSM). Basée à Vancouver, au Canada, Tasktop compte plus de 200 employés, et a enregistré pour l'exercice 2021 une croissance record, avec une augmentation de 43 % du nombre d'utilisateur en glissement annuel.

« À l'heure où les entreprises s'efforcent de se différencier, de survivre, de prospérer et de bouleverser leurs marchés, nous assistons à une multiplication des initiatives de numérisation et de transformation. Malgré ces bonnes intentions, les faits démontrent que la plupart des efforts de transformation numérique échouent à créer de la valeur pour les entreprises », a déclaré Razat Gaurav, président-directeur général de Planview. « Ensemble, nous fournissons une capacité formidable, et hautement nécessaire, qui aidera nos clients à connecter l'activité de fourniture de logiciels ? ce qui leur permettra de transformer efficacement leurs organisations, de manière plus rapide et plus confiante, tout en bénéficiant d'une meilleure capacité d'accomplissement des objectifs d'entreprise fixés. »

« Le fait d'allier le leadership de Planview en matière de gestion agile et stratégique de portefeuilles d'entreprise avec celui de Tasktop en matière de VSM constitue une combinaison qui change la donne, et qui étend les capacités ainsi que la proposition de valeur que nous pouvons offrir aux clients. Les offres complémentaires de Tasktop et de Planview permettront plus efficacement aux clients de réaliser leur transformation numérique ? en accélérant la cadence à laquelle ils pourront se transformer et atteindre des avantages concurrentiels grâce aux technologies », a déclaré Mik Kersten, fondateur et président-directeur général de Tasktop. « Tasktop et Planview travaillent ensemble depuis plus de huit ans, et nous sommes très heureux de franchir cette nouvelle étape dans notre relation, en unissant nos forces afin de permettre à chaque organisation de devenir un innovateur numérique. »

L'acquisition de Tasktop s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Planview consistant à bâtir le futur du travail connecté, ainsi qu'à proposer des solutions de rupture. Ensemble, Planview et Tasktop permettront aux organisations d'accélérer leurs délais de commercialisation, d'améliorer leur efficacité opérationnelle, ainsi que de promouvoir une confiance des investissements face à l'instabilité et aux perturbations économiques. L'an passé, les solutions de Tasktop ont joué un rôle essentiel dans la transformation numérique de quelques-unes des plus grandes sociétés au monde, parmi lesquelles BMW, HSBC, Kaiser Permanente, T-Mobile, et TUI Group. De même, Planview a vu sa clientèle rejointe par des clients mondiaux renommés, parmi lesquels ADP, AT&T, IBM, FIFA, et Standard Chartered.

Plusieurs cabinets leaders d'analyse du secteur, dont Forrester1, soulignent les avantages de l'intégration de la gestion stratégique de portefeuilles (SPM) avec la VSM. D'après Forrester, « Bâtir une véritable agilité d'entreprise exige d'avoir à disposition les informations nécessaires pour maintenir ou changer de direction dans les décisions. Lorsque la SPM est intégrée avec des systèmes de fourniture tels que la gestion du flux de valeur (VSM), elle transcrit la visibilité en performances concrètes, afin de soutenir le changement dans les décisions. »1

À l'issue de la transaction, l'équipe de Tasktop rejoindra Planview, apportant une expertise supplémentaire et un leadership d'opinion en matière de VSM. Kersten exercera au poste de directeur technologique. Il est prévu que la transaction soit achevée au milieu de l'été 2022, sous réserve d'approbation réglementaire. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Planview

Planview a une mission : construire l'avenir du travail connecté. Nos solutions permettent aux organisations de connecter les entreprises, des idées à l'impact, en leur permettant d'accélérer la réalisation de ce qui compte le plus. La gamme complète de solutions de gestion de portefeuilles et de gestion du travail de Planview rend possible une focalisation organisationnelle sur les résultats stratégiques importants et permet aux équipes de fournir la meilleure performance possible, quelle que soient leurs méthodes de travail. La plateforme complète et le modèle de réussite d'entreprise de Planview permettent à sa clientèle de proposer des produits, des services et des expériences client, à la fois innovants et compétitifs. Basée à Austin, au Texas et avec des sites dans le monde entier, Planview compte plus de 1 000 employés, desservant 4 000 clients et 2,4 millions d'utilisateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez www.planview.com.

À propos de Tasktop

La plateforme de gestion du flux de valeur de Tasktop permet aux entreprises de maîtriser les logiciels à grande échelle. Les plus grandes marques, dont la moitié des sociétés du Fortune 100, utilisent Tasktop pour fournir une visibilité en temps réel sur la santé des flux de valeur des produits, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions, et de s'aligner avec les objectifs d'entreprise. Tasktop se connecte avec les outils tiers existants que les entreprises utilisent déjà, et superpose le flux de valeur de bout en bout afin de fournir les abstractions, automatisations, visualisations et données détaillées nécessaires pour pratiquer une gestion du flux de valeur au quotidien. Pour en savoir plus sur Tasktop, rendez-vous sur tasktop.com et suivez-nous sur Twitter @tasktop.

