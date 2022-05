RMS améliore la modélisation des risques climatiques et transpose de nouveaux modèles en haute définition





RMS®, une société Moody's Analytics et le grand spécialiste mondial des solutions et de la modélisation du risque, annonce le lancement de quatre nouveaux modèles Haute Définitiontm (HD), dont Orage Europe, Tempête hivernale Amérique du Nord, Tempête convective sévère Amérique du Nord (SCS) et Terrorisme.

Les modèles HD de RMS correspondent à la nouvelle génération de modélisation des risques, avec une analyse et une granularité plus poussées de Moody's. Les modèles de probabilité HD intègrent un schéma de simulation de haute-fidélité pour modéliser la fréquence et la gravité des événements. Les modèles de probabilité HD utilisent un cadre de simulation de haute-fidélité permettant de modéliser la fréquence et la gravité des événements, marquant ainsi une avancée majeure en matière de qualité de quantification du risque de catastrophe. Ce cadre permet en effet de visualiser de manière plus réaliste l'impact des événements sur des ensembles d'événements plus vastes.

Le nouveau modèle HD de RMS Orages Europe optimise le modèle actuel et couvrira 17 pays, en y ajoutant la Finlande et le Lichtenstein. Le modèle HD intègre une représentation de la variabilité climatique et a étendu l'analyse des ondes orageuses pour inclure le Royaume-Uni, l'Irlande, la France et la Belgique. Le regroupement des orages sera modélisé nativement dans le cadre du modèle HD, avec la possibilité d'exécuter le modèle sans regroupement. Les infrastructures industrielles, les risques des constructeurs et les cargaisons maritimes seront également couverts. Avec ce nouveau modèle, RMS offrira une solution haute définition complète pour tous les risques climatiques atmosphériques en Europe, y compris les modèles HD Europe SCS, HD Orages Europe, et HD Inondations Europe, qui a joué un rôle particulièrement important lors des inondations du Berndt en 2021.

Les pertes assurées particulièrement élevées lors de la tempête hivernale de février 2021 aux États-Unis ont mis en évidence le risque de tempête hivernale. Les modèles RMS Tempête hivernale en Amérique du Nord et RMS SCS HD en Amérique du Nord disposent d'un cadre de simulation qui illustre plus efficacement la nature temporelle de la fréquence des événements SCS/WT ainsi que leur dangerosité. Cela couvre le regroupement des événements, la saisonnalité et la représentation des risques cumulatifs tels que les épidémies de SCS sur plusieurs jours, ou l'accumulation de neige sur un immeuble à la suite de plusieurs chutes de neige.

RMS a lancé son modèle Terrorisme en 2002, leader sur son marché, afin d'aider les entreprises à mieux gérer les risques exposés et à quantifier les pertes et les dommages liés au macro-terrorisme. Au sein de la gamme de services proposés par Moody's à ses clients, le nouveau modèle Terrorisme HD de RMS apporte une plus grande transparence dans la détermination des probabilités de dépassement (EP), avec des résultats et des processus d'analyse cohérents avec les autres modèles HD de RMS. Les améliorations du processus incluent des capacités de modèle financier étendues, des sélections multirégionales, l'indemnisation des biens et des travailleurs en une seule analyse, et l'introduction de causes de sinistres sélectionnables : conventionnel, incendie uniquement, ou chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN).

La disponibilité généralisée du modèle Terrorisme HD de RMS est prévue pour 2022, celle du modèle HD Orage Europe pour 2023, et celle des modèles Tempête hivernale et Tempête convective sévère pour l'Amérique du Nord pour 2024.

Julie Serakos, vice-présidente principale, gestion de la production de modèles, RMS, a déclaré : "Les modèles haute définition de RMS constituent un véritable tournant dans l'analyse des risques dans le secteur de l'assurance. Toutes les capacités technologiques de la RMS Intelligent Risk Platformtm contribuent à l'amélioration des modèles RMS HD pour les clients. L'annonce de ces modèles repose sur l'engagement continu de Moody's à proposer des analyses fiables et précises aux responsables de la modélisation, aux souscripteurs, aux dirigeants et à l'ensemble du secteur. RMS ne cesse d'investir dans la science et la technologie de pointe pour garantir à ses clients l'une des meilleures informations disponibles et faciliter leurs prises de décisions en matière de risque."

