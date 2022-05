Exscientia publiera ses résultats financiers du premier trimestre 2022 le 25 mai 2022





Exscientia (Nasdaq : EXAI), une société de pharma technologie alimentée par l'IA qui s'engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace, publiera ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022, le mercredi 25 mai 2022 après la clôture du marché américain. Dans la foulée de cette annonce, la société organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion à 13 h 30 UTC+1 / 8 h 30 ET le jeudi 26 mai 2022, afin de donner un aperçu de la plateforme de médecine de précision de la société.

Vous pouvez accéder à la diffusion en direct de la conférence en vous rendant dans la section « Investisseurs et médias » du site Web de la société à l'adresse suivante investors.exscientia.ai. Vous pouvez également accéder à la conférence téléphonique en direct en composant le +1 (888) 330 3292 (États-Unis), +44 203 433 3846 (Royaume-Uni), +1 (646) 960 0857 (international) et en entrant le numéro d'identifiant de la conférence : 8333895. Une rediffusion sera disponible pendant 90 jours sous la rubrique « Événements et présentations » dans la section « Investisseurs et médias » du site Web de la société à l'adresse Exscientia website.

À propos d'Exscientia

Exscientia est une entreprise de pharma technologie alimentée par l'IA engagée dans la recherche, la conception et le développement de meilleurs médicaments, le plus rapidement et efficacement possible. Exscientia a développé la toute première plateforme fonctionnelle en oncologie de précision pour diriger avec succès le choix des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, ainsi que pour introduire les petites molécules conçues grâce à l'IA en milieu clinique. Notre pipeline démontre notre capacité à traduire rapidement des concepts scientifiques en candidats thérapeutiques conçus avec précision, avec plus de 30 projets en cours. Nous pensons qu'une conception plus rapide de meilleurs médicaments permettra aux meilleures innovations scientifiques de se transformer rapidement en de meilleurs médicaments pour les patients.

Le siège social d'Exscientia est situé à Oxford (Angleterre, Royaume-Uni), et possède des bureaux à Vienne (Autriche), Dundee (Écosse, Royaume-Uni), Boston (Massachusetts, États-Unis), Miami (Floride, États-Unis), Cambridge (Angleterre, Royaume-Uni) et Osaka (Japon).

Rendez-vous sur notre site https://www.exscientia.ai ou suivez-nous sur Twitter à l'adresse @exscientiaAI.

