Jina AI façonne l'avenir de la recherche : CB Insights la nomme parmi les 100 startups d'IA les plus innovantes pour la deuxième année consécutive





BERLIN, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- Jina AI, la start up qui créée des moteurs de recherches basé sur l'IA, open-source, et cloud native a été reconnu cette semaine par CB Insights 2022 AI 100 comme l'une des startups d'IA les plus innovantes. C'est la deuxième année consécutive que Jina AI a été sélectionné au profit de plus de 7 000 entreprises, sur la base des critères suivants : activité de R&D, score Mosaic exclusif, potentiel de marché, relations commerciales, profil des investisseurs, analyse de l'impact médiatique, compétitivité du secteur, force de l'équipe et innovation technologique. Depuis sa création en 2020, l'entreprise s'est rapidement développée pour atteindre une équipe de 50 personnes réparties entre Berlin, l'Europe, L'Inde, la Chine et les États-Unis. L'offre de Jina AI s'est également élargi, passant d'un seul projet, Jina, à un écosystème complet autour du Neural Search : une nouvelle technologie pour comprendre les données non structurées grâce à la puissance du deep learning, avec une communauté international de plusieurs milliers de développeurs.

À l'occasion de sa nomination sur la liste AI 100, le Dr Han Xiao, fondateur et PDG de Jina AI, a déclaré : « Nous croyons en deux choses : tout d'abord, le Neural Search transformera les moteurs de recherches traditionnelle en principal moyen de comprendre tout type de données. Deuxièmement, cette technologie servira d'infrastructure pour l'exploitation intelligente des données et doit donc être construite de manière ouverte et collaborative. Nous sommes ici pour faire de cet avenir une réalité. »

Jina AI adhère pleinement à la communauté open-source et propose sept projets open-source trés populaires sur GitHub avec 28 000 étoiles au total.

L'écosystème open-source de Jina AI renforce les capacités de multimodale Neural Search de Wordlift, permettant ainsi de créer des moteurs de recherches faisant la correspondance entre du texte et des images. De même, Yahaha permet d'effectuer une recherche de maillage 3D avec Jina AI où les données peuvent être récupérées en convertissant les modèles 3D en représentations vectorielles grâce à l'écosystème open-source.

Myntor.io, une startup new-yorkaise spécialisée dans l'enseignement en ligne, a étendu la capacité de conversation de son produit Bumblebee en utilisant Jina, ce qui permet une approche stochastique pour fournir un retour d'information en temps réel afin d'aider les étudiants à apprendre plus rapidement. « Grâce à cette approche, nous avons pu fournir un retour d'information dix fois plus rapide qu'un instructeur en direct et multiplier par trois le taux succès des cours, ce qui permet à Myntor de créer des cours en ligne hautement interactifs, plus rapides et plus complets que les cours en direct », a déclaré le fondateur et PDG Nathan Poon.

Depuis sa fondation en 2020, une variété de nouveaux produits open-source sont développés par Jina AI pour renforcer l'écosystème du Neural Search et améliorer l'expérience des développeurs :

DocArray ? La structure de données pour les données non structurées.

? La structure de données pour les données non structurées. Jina ? Neural Search Framework pour tout type de données fonctionnant nativement dans le cloud

? Neural Search Framework pour tout type de données fonctionnant nativement dans le cloud Hub ? Un marketplace pour partager des modules réutilisables pour les applications de Neural Search

? Un marketplace pour partager des modules réutilisables pour les applications de Neural Search Finetuner ? Fine-tuning de n'importe quel réseau de neurone pour une meilleure qulité dans les résultat des moteurs de recherches

? Fine-tuning de n'importe quel réseau de neurone pour une meilleure qulité dans les résultat des moteurs de recherches NOW ? Une solution sans code pour créer un moteur de recherches d'images en quelques minutes

? Une solution sans code pour créer un moteur de recherches d'images en quelques minutes CLIP-as-service ? Utiliser le réseaux de neurones CLIP pour convertir images et textes en une représentation vectorielle

? Utiliser le réseaux de neurones CLIP pour convertir images et textes en une représentation vectorielle JCloud ? Simplifier le déploiement et la gestion des projets Jina sur Jina Cloud

Pour en savoir plus sur Jina AI, veuillez consulter son site Web officiel ou son référentiel GitHub.

Contact pour les médias :

Lisa Li

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1819525/Jina_AI_CBInsights_2022_V02__1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1819704/image_2.jpg

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 13:11 et diffusé par :