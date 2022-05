Le géant des technologies de streaming américain Conviva lance l'analyse de mesure en continu à grande échelle au Japon





Conviva (Siège à Foster City, Californie, États-Unis ; bureau au Japon : Chiyoda-ku, Tokyo ; dénommée ci-après Conviva ou la Société), qui fournit des analyses de mesure en continu par sessionisation des données de streaming de vidéo en temps réel côté serveur, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son bureau au Japon qui servira de base pour les ventes et l'assistance à la clientèle sur un marché japonais en rapide expansion. La Société a également fait paraître un Rapport sur l'état du streaming pour le Japon soulignant les tendances clés du streaming sur ce marché.

« Cette dernière décennie, Conviva a inventé les analyses de mesure en continu pour les vidéos de streaming, et elle mène le développement du marché mondial en incluant le Japon avec 58 brevets technologiques », a déclaré Keith Zubchevich, PDG de Conviva. « Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer la création d'une filiale japonaise comprenant des services des ventes, marketing, financiers, juridiques et d'assistance à la clientèle à grande échelle dans le pays. Le Japon est l'un des principaux marchés du streaming dans le monde et une zone de croissance stratégique pour la technologie de mesure en continu de Conviva. Sous la direction du directeur national Takeshi Torii au bureau japonais, nous sommes impatients d'aider le marché à capitaliser sur la croissance de la vidéo en streaming. »

Pour soutenir le lancement commercial, Conviva publie son premier Rapport sur l'état du streaming au Japon. Les faits saillants du marché japonais sont les suivants :

Au T4 2021 (octobre à décembre), l'augmentation totale du nombre de minutes diffusées en streaming a été de +7 % dans le monde, de +0,2 % aux États-Unis, tandis que le Japon a connu un incroyable saut de +92 %.

En particulier, les minutes diffusées en streaming à la télévision ont augmenté de +110 %, et la part totale de minutes de streaming du pays a été multipliée par 24 par rapport aux États-Unis. Cette augmentation semble avoir été influencée par les ventes des grandes télévisions connectées au Japon.

Les indicateurs de qualité du streaming se sont considérablement améliorés, notamment avec une réduction importante des taux de mise en mémoire tampon et une amélioration majeure de la qualité de l'image. En particulier, le temps de démarrage moyen est au moins 30 % plus rapide que celui des États-Unis et semble avoir conduit à une augmentation du temps de lecture.

Le Rapport sur l'état du streaming au Japon au T4 2021 de Conviva (Q4 2021 Japan State of Streaming report) inclut une analyse supplémentaire du rapport mondial publié initialement le 24 janvier 2022. L'analyse supplémentaire compare les États-Unis et le Japon avec le reste du monde. Des détails peuvent être téléchargés sur le site Web officiel. (Lien de téléchargement : https://www.conviva.com/wp-content/uploads/2022/05/Conviva-State-of-Streaming-Q42021-Japan.pdf)

« Comme indiqué par les résultats du Rapport sur l'état du streaming au Japon, le temps de visionnage total en streaming a augmenté considérablement au Japon, et cette tendance devrait se maintenir à l'avenir », a fait savoir le directeur national de Conviva Japan GKAs, Takeshi Torii. « D'autre part, de plus en plus de services de streaming sont lancés et la concurrence ne cesse de s'intensifier. Pour réussir dans un tel environnement, les entreprises doivent être capables de gérer la qualité du streaming et les tendances de visionnage en permanence, de façon exhaustive et en temps réel. Seule cette approche accélèrera la croissance de leur activité de streaming. Conviva Japan se consacre à l'amélioration de la qualité du streaming, à la maximisation de l'acquisition des spectateurs, et à la participation au développement d'un marché du streaming de classe mondiale au Japon. Restez informés ! Ce n'est que le début pour Conviva Japan. »

À propos de Conviva

Conviva permet aux sociétés de streaming d'agir après seulement quelques secondes d'observation, afin que leur activité devance celle de la concurrence. La plateforme analytique de mesure en continu de Conviva (Continuous Measurement Analytics Platform) fournit des indicateurs complets, constants de niveau recensement, grâce à une sessionisation côté serveur en temps réel et à grande échelle. Recourant à une détection ainsi qu'à un pipeline de données uniques, notre plateforme fondée sur 58 brevets permet aux spécialistes du marketing, aux annonceurs, aux opérateurs techniques, ainsi qu'aux équipes d'ingénierie et de service à la clientèle de créer, d'engager de monétiser et de fidéliser leurs publics. Conviva se consacre à soutenir des marques telles que DAZN, Disney+, Hulu, Paramount+, Peacock, Sky, Sling TV, TED et WarnerMedia qui sont en train de dynamiser l'incroyable opportunité que représente le streaming multimédia. Aujourd'hui, notre plateforme traite près de 3 000 milliards d'événements de données de streaming par jour, prenant en charge plus de 500 millions de spectateurs uniques regardant 200 milliards de flux par an, diffusés en streaming sur des appareils par le biais de 4 milliards d'applications. Conviva garantit que les entreprises numériques de toutes tailles peuvent proposer un meilleur streaming, et ce pour chaque flux, sur chaque écran, et à chaque seconde.

Conviva Japan G.K.

Adresse : Level 20, Marunouchi Trust Tower, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

Représentant : Takeshi Torii, Président-directeur général

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.conviva.com/ja/.

Brève présentation de Takeshi Torii

M. Torii travaille dans le secteur des technologies des médias depuis 2002 et a contribué à l'expansion de nombreux éditeurs majeurs dont Yahoo! Japan. Puis, après avoir occupé le poste de directeur des opérations japonaises pour plusieurs entreprises basées aux États-Unis et le lancement d'entités G.K. au Japon, il a rejoint Conviva Japan G.K. en 2022 en tant que directeur national.

