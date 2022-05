Se mobiliser pour bâtir un monde sans SP





TORONTO, 18 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne de la sclérose en plaques (Société de la SP) tiendra la Marche SP durant le mois de mai ? Mois de la sensibilisation à la SP ? d'un océan à l'autre. Le dimanche 29 mai, des milliers de personnes se mobiliseront à l'échelle du pays afin de sensibiliser le public à la sclérose en plaques (SP) et de contribuer de la manière qui leur convient à l'édification d'un monde sans SP. À ce jour, les personnes inscrites à la Marche SP 2022 ont amassé collectivement plus de 1,6 million de dollars au profit des quelque 90 000 Canadiens et Canadiennes qui vivent avec la SP.



La santé et la sécurité de l'ensemble de la collectivité de la SP demeurent notre priorité ultime. Le 29 mai prochain, plus de 40 événements de la Marche SP se dérouleront en personne ? dans le respect des consignes sanitaires en vigueur ? au sein de diverses collectivités du Canada, et il sera possible d'y prendre part de manière virtuelle. En effet, les gens inscrits à la Marche SP qui ne pourront assister à aucun de ces événements en personne sont invités à y participer au sein de leur collectivité ? de la manière qui leur conviendra, tout au long du mois de mai.

Certains des objectifs clés de la Marche SP consistent à sensibiliser le public à la SP et à amasser des fonds destinés au financement de travaux de recherche novateurs sur cette maladie. Parmi les pistes de recherche à explorer figure notamment le virus d'Epstein-Barr (VEB). En effet, une équipe de scientifiques de l'Université Harvard a effectué dernièrement une découverte qui a le potentiel de changer la donne : elle a démontré que le VEB joue un rôle déclencheur dans l'apparition de la SP. Si les scientifiques parviennent à déchiffrer le lien entre le VEB et la SP, leurs travaux pourraient mener à l'élaboration d'un vaccin permettant de prévenir la SP. Le fait de passer à l'action, notamment en participant à la Marche SP, et de contribuer ainsi à l'accélération du rythme de la recherche nous permettra de nous rapprocher d'un monde sans SP.

« Que vous participiez à la Marche SP dans votre localité ou que vous marchiez dans votre quartier, votre soutien fera en sorte que personne n'ait à composer seul avec cette maladie. Les fonds amassés dans le cadre de la Marche SP permettent à la Société de la SP de continuer à investir dans des travaux de recherche fondamentaux ainsi qu'à agir de façon concrète au profit des Canadiens et Canadiennes qui vivent avec la SP ? soit une personne de notre pays sur 400 ? et des gens qui les soutiennent. Ensemble, quelle que soit la façon dont vous prendrez part à la Marche SP, nous nous rapprocherons d'un monde sans SP », mentionne Louis Adam, directeur général des Divisions du Québec et de l'Atlantique.

« C'est important de continuer à amasser des fonds parce que ça nous motive, nous, les personnes atteintes de SP. On sait que grâce aux dons, nous aurons une plus belle qualité de vie et peut-être un remède. Voir les participants s'unir lors de la Marche SP nous motive à continuer malgré tout. Même si ce n'est pas toujours facile de vivre avec la maladie, nous savons que nous sommes soutenus par la collectivité de la SP,» mentionne Stefanny Gaudet, 24 ans, atteinte de SP depuis 9 ans.

La Société de la SP est fière de souligner la générosité et l'engagement de deux commanditaires principaux des événements de la Marche SP ? soit Jayman BUILT pour l'Alberta et Croix Bleue de la Saskatchewan pour la Saskatchewan. Le fait de participer à la Marche SP et de collecter des fonds dans le cadre de cette campagne (Marche SP Jayman BUILT, en Alberta, et Marche SP Croix Bleue de la Saskatchewan, en Saskatchewan) permet à la Société de la SP de continuer de financer des travaux de recherche sur la SP, dont les retombées nous rapprocheront d'un monde sans SP, et d'offrir des services axés sur l'amélioration de la qualité de vie de toutes les personnes touchées par cette maladie.

Pour en savoir plus sur la Marche SP et pour connaître les options de participation offertes relativement à l'événement qui se tiendra près de chez vous dans le cadre de cette activité, rendez-vous à marchesp.ca.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques (SP) les plus élevés du monde. En moyenne, douze Canadiens et Canadiennes reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La SP est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). La SP est considérée comme une maladie épisodique, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l'information aux personnes touchées par la SP et elle défend les droits et les intérêts de ces dernières. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d'un monde sans SP. Pour obtenir plus d'information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays touchées par la SP, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.



Dialoguez en ligne en vous joignant à la collectivité de la SP. Retrouvez la Société de la SP sur Twitter et Instagram ou abonnez-vous à sa page Facebook.

COORDONNÉES

Justin Meloche ? Le Cabinet de relations publiques NATIONAL (Québec)

Directeur, Relations médias

[email protected]

1 514-995-9704

Marie-Ève Simard ? Société Canadienne de la SP, Division du Québec

Directrice du Marketing et des Communications

[email protected]

514-225-9587

Sarah Greening ? MS Society of Canada

Coordinator, Communications and Media Relations

[email protected]

1-782-800-9894

