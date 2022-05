Metanomic acquiert Intoolab, développeur du premier moteur d'intelligence artificielle à réseau bayésien





Aujourd'hui, Metanomic (https://www.metanomic.net/) annonce qu'elle a acquis Intoolab A.I (https://www.intoolab.com/) , une société spécialisée dans l'intelligence artificielle à base de réseaux bayésiens, afin de développer et d'améliorer l'analyse des données et l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo et sur le Web3. Cette acquisition vient renforcer l'infrastructure d'économie de jeu actuelle de Metanomic, qui permet aux développeurs de créer, de simuler et de faire fonctionner des économies de jeu équilibrées et des boucles de gameplay essentielles dans un environnement en temps réel.

L'ajout de l'intelligence artificielle aide les développeurs à créer de meilleures expériences grâce à un aperçu intelligent du comportement des joueurs en temps réel. Dans le cadre de cette acquisition, la solution existante sera rebaptisée Thunderstruck et étendra les capacités de Metanomic Engine.

Une approche plus intelligente du développement des jeux vidéo et de l'analyse Web3

Thunderstruck repose sur une nouvelle approche de l'intelligence artificielle qui n'est pas basée sur des algorithmes d'apprentissage automatique prêts à l'emploi, mais sur une combinaison puissante d'apprentissage profond et de réseaux bayésiens dynamiques. La solution a déjà été éprouvée avec succès dans le secteur des soins de santé et la technologie est maintenant appliquée dans un premier temps aux jeux vidéo et au Web3 dans un certain nombre d'applications de base.

Web 3 Intelligence relative à la découverte et à la recommandation de jeux et de NFT pour des résultats adaptés et personnalisés à l'utilisateur ou au joueur

relative à la découverte et à la recommandation de jeux et de NFT pour des résultats adaptés et personnalisés à l'utilisateur ou au joueur Game Economy Intelligence fournissant des prévisions sur l'équilibre de l'économie, la catégorisation des joueurs, des recommandations sur le gameplay, des stratégies de rétention et des renseignements sur les PNJ

fournissant des prévisions sur l'équilibre de l'économie, la catégorisation des joueurs, des recommandations sur le gameplay, des stratégies de rétention et des renseignements sur les PNJ Ad Categorization fournit des analyses sur la classification des joueurs et des consommateurs, à la fois sur et hors chaîne, pour les réseaux de publicité dans les jeux, afin d'obtenir des résultats plus personnalisés

fournit des analyses sur la classification des joueurs et des consommateurs, à la fois sur et hors chaîne, pour les réseaux de publicité dans les jeux, afin d'obtenir des résultats plus personnalisés DeFI Intelligence , qui fournit un profilage des utilisateurs sur et hors chaîne pour DeFi : aperçu des achats d'actifs et des revenus pour de nouveaux produits et services, évaluation de la réputation, etc.

« Le Web3 et les métavers sont les prochains grands éléments qui affecteront notre vie quotidienne dans de nombreuses dimensions et nous ne pourrions pas être à un meilleur endroit et à un meilleur moment avec notre technologie, pour franchir la prochaine étape et introduire les réseaux bayésiens dynamiques dans ce nouveau marché inexploité et passionnant », a déclaré Nikos Tzagkarakis, PDG et cofondateur d'IntooLab, qui rejoint Metanomic en tant que nouveau directeur de l'intelligence artificielle.

« Dès notre première rencontre avec Theo et le reste de l'équipe, nous avons su que rejoindre l'incroyable centrale Metanomic était notre meilleure chance de faire partie d'une plateforme inégalée pour le Web3, les économies de jeu et le métavers. »

« La traction incroyable que nous avons observée dans l'industrie traditionnelle des jeux, le web3 et les jeux de type « play-and-earn » pour la version bêta de notre plateforme d'économie nous place déjà dans une position forte pour aider les développeurs à créer des expériences plus amusantes et engageantes », a déclaré Theo Priestley, PDG de Metanomic.

« Avec l'acquisition d'une plateforme d'intelligence artificielle, nous pouvons offrir plus de puissance aux développeurs grâce à un aperçu des joueurs en temps réel, ainsi que la solution d'économie de jeu la plus avancée du secteur. »

Cette acquisition s'accompagne également de l'engagement de poursuivre la construction du centre de développement de l'entreprise en Grèce, en soutenant la communauté locale des startups et l'économie technologique.

Thunderstruck est disponible pour l'essai et l'intégration des partenaires à partir d'aujourd'hui. Le moteur Metanomic est une solution complète et gratuite de conception et d'exécution de l'économie du jeu destinée aux développeurs de jeux Web3 et traditionnels. Pour s'inscrire sur la liste d'attente, envoyez un e-mail à [email protected]

À propos de Metanomic

Metanomic est la première et la seule plateforme complète d'économie en temps réel en tant que service pour les développeurs. Développée par des économistes et des concepteurs de jeux professionnels, la plateforme utilise des algorithmes brevetés pour déployer facilement des économies de jeux et de créateurs plug and play, interopérables et évolutives à l'infini, prêtes pour le web3, les métavers et les jeux de type « play-and-earn ». La plateforme permet aux développeurs de mettre en place facilement et rapidement une économie de jeu et d'apprentissage entièrement extensible et configurable, dotée de moteurs de création d'actifs et de marchés de joueurs entièrement équilibrés.

À propos d'Intoolab

Fondée en 2017, Intoolab a toujours privilégié la technologie, en construisant la première intelligence de Réseau bayésien dynamique prête pour la production, qui peut être une étape neurosymbolique importante vers des cadres d'IA qui comprennent les concepts humains de manière structurelle et pas seulement corrélationnelle.

Tzager est le premier cadre d'IA à inférence bayésienne, conçu pour la recherche biomédicale, la découverte de médicaments et la médecine personnalisée. Ses principales caractéristiques sont les simulations de voies, la recherche/modèle de prédicteurs et l'intelligence documentaire. Tzager n'est pas simplement un autre algorithme d'apprentissage profond formé pour résoudre des problèmes très spécifiques, mais un système intelligent doté de son propre cadre.

