Teamwork Commerce collecte 2 500 dollars supplémentaires pour la crise en Ukraine lors de l'événement Sound of Fashion à Londres





TAMPA, Floride, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- Teamwork Commerce , une société logicielle de gestion de la vente au détail, a annoncé aujourd'hui avoir fait un don supplémentaire de 2 500 dollars au fonds d'aide à la crise ukrainienne de Global Giving en parrainant le récent événement « The Sound of Fashion » à Londres. Ce montant s'ajoute aux plus de 34 000 dollars déjà récoltés. L'événement d'une durée de trois heures, qui a réuni plus de 400 participants, visait à promouvoir les musiciens et les créateurs de mode émergents de Londres, tout en collectant des fonds pour la crise en Ukraine.

Après l'ouverture récente d'un bureau à Londres, Teamwork, qui fournit des services de gestion des points de vente et des commandes à certains des plus grands détaillants de mode du monde, souhaite soutenir la ville en aidant la communauté locale.

Fondée par Michael Mauerer, créateur de Retail Pro et Quickbooks POS, l'équipe Teamwork Commerce est passionnée par tout ce qui concerne le commerce de détail. Avec des bureaux dans neuf pays, l'entreprise accorde une grande importance à la solidarité avec les communautés locales.

L'événement « The Sound of Fashion », inauguré par Danica Hunter , a réuni trois créateurs ( Christiana Hadjipapa , Thora Stefansdottir et Lynn La Yaung ) et trois musiciens ( Chinchilla , Quarry et Adora ). Répartis en binômes, chaque musicien devait créer un morceau de 20 minutes pour accompagner un défilé de la dernière collection du créateur.

L'événement, qui comprenait également une salle d'exposition séparée pour les créateurs, des sets de DJ et une afterparty, était animé par Jonathan Mauerer, vice-président des opérations chez Teamwork Commerce.

« L'événement a connu un succès incroyable, a déclaré M. Mauerer. Nous avons fait salle comble et reversé 100 % de la vente des billets, mais l'aspect le plus important pour nous est d'avoir pu promouvoir certains des meilleurs jeunes talents londoniens et de leur avoir donné une plateforme sur laquelle montrer leurs incroyables talents. »

« En tant que société, nous voulons soutenir les efforts de soutien à l'Ukraine par tous les moyens, a ajouté M. Mauerer, et nous sommes reconnaissants à tous les participants à cet événement de nous avoir permis de le faire. »

Pour faire un don au fonds d'aide à la crise ukrainienne de Global Relief, consultez le site : https://www.globalgiving.org/fundraisers/teamwork-ukraine/

À propos de Teamwork Commerce

Teamwork Commerce est une solution omnicanale de premier plan, qui fournit aux détaillants des services de point de vente, de gestion des commandes, de contrôle des stocks, de gestion de la relation client et d'analyse. Les principaux détaillants dans plus de 20 pays utilisent Teamwork Commerce pour supprimer les contraintes du commerce de détail et garantir à leurs clients la meilleure expérience possible. Pour en savoir plus, consultez le site www.teamworkcommerce.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1358119/Teamwork_Commerce_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 15:24 et diffusé par :