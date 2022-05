Le Canada investit dans un projet autochtone d'énergie éolienne à Saint John (Nouveau-Brunswick)





SAINT JOHN, NB, le 17 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans l'énergie renouvelable à la grandeur du pays et collabore avec des partenaires autochtones pour mener à bien de grands projets.

Le député de Saint John-Rothesay, Wayne Long, a aujourd'hui annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de près de 50 millions de dollars au Burchill Wind Limited Partnership - une alliance entre Wolumseket, propriété de la Première Nation de Neqotkuk (aussi connue sous le nom de Première Nation de Tobique ), et Natural Forces Development - pour faciliter le déploiement des technologies d'énergie renouvelable et de modernisation du réseau et ainsi soutenir la transition vers l'énergie propre à Saint John. Burchill Wind Limited a également contribué financièrement au projet, portant l'enveloppe à près de 95 millions de dollars au total.

Le projet d'énergie éolienne de Burchill sera composé de 10 générateurs éoliens qui produiront jusqu'à 42 mégawatts (MW) d'énergie renouvelable propre, assortis d'un système de stockage d'énergie par batterie en réseau de 10 MW/20 MWh. Le projet contribuera à verdir le réseau électrique du Nouveau-Brunswick et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en facilitant la transition vers l'électrification de l'économie.

Les fonds versés à ce projet proviennent d'une initiative de Ressources naturelles Canada - le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification , doté d'une enveloppe de 922 millions de dollars sur quatre ans pour le financement de projets d'énergies renouvelables intelligentes et de modernisation du réseau électrique. Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en permettant d'accroître les sources de production d'énergie renouvelable, qui pourront ainsi fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à réussir son virage vers une économie carboneutre d'ici 2050 et à honorer son engagement de créer un réseau électrique entièrement carboneutre d'ici 2035.

Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte , le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'énergie propre. Dans son budget de 2022 , le pays s'est engagé à investir 600 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans pour continuer à soutenir des projets d'énergie renouvelable et de modernisation du réseau.

Citations

« L'investissement d'aujourd'hui dans le projet d'énergie éolienne de Burchill, au Nouveau-Brunswick, nous aidera à atteindre notre objectif de posséder un réseau électrique entièrement carboneutre d'ici 2035. Combinant production d'énergie renouvelable et système de stockage efficace, ce projet offre un bon exemple de la technologie qui contribue non seulement à créer un réseau électrique plus vert aux systèmes mieux interconnectés, mais aussi à renforcer notre sécurité énergétique. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Cet investissement transformera le paysage énergétique à Saint John-Rothesay. Avec des partenaires comme Natural Forces et Saint John Energy, nous donnons le ton à l'orientation que prendra la mise en valeur de l'énergie verte dans les Maritimes. »

Wayne Long

Député de Saint John-Rothesay



« Ce partenariat est un bon exemple de ce que les pouvoirs publics, l'industrie et les communautés autochtones peuvent faire en unissant leurs forces pour le bien commun. Les gens de Neqotkuk sont ravis d'élargir leur portefeuille d'énergies renouvelables et fiers de produire de l'énergie renouvelable propre pour la ville de Saint John. »

Chef Ross Perley

Première Nation de Tobique



« Dans les véritables partenariats, chaque partenaire met ses forces au service de tous les membres. Le soutien du gouvernement du Canada a directement entraîné une réduction des émissions de gaz à effet de serre, la possession pleine et entière par la communauté des actifs de production d'énergie renouvelable et une source d'approvisionnement en électricité à moindre coût pour Saint John. Natural Forces est fière de faire partie de ce partenariat, qui nous aide à surmonter la crise climatique que nous traversons en ce moment. »

Robert Apold

Natural Forces

