La présidente-directrice générale du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal a informé le ministre de la Santé et des Services sociaux qu'elle ne sollicitera pas de renouvellement au terme de son présent mandat

POINTE-CLAIRE, QC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - La présidente-directrice générale du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal a informé le ministre de la Santé et des Services sociaux qu'elle ne sollicitera pas de renouvellement au terme de son mandat qui vient à échéance en juillet 2022.

Dans la foulée, la présidente-directrice générale a tenu à rendre hommage aux équipes du CIUSSS qui jour après jour depuis deux ans continuent de répondre présents sans jamais faillir avec un courage et une détermination hors du commun. Elle remercie aussi le Ministre et son équipe pour leur soutien tout au long de la pandémie.

La direction générale du CIUSSS prend actuellement connaissance du rapport de la coroner et de ses recommandations et s'engage à les mettre en place pour la sécurité et le bien-être de ses usagers et de ses résidents.

Madame Najia Hachimi-Idrissi, PDGA, assurera l'intérim jusqu'à l'arrivée en fonction d'un nouveau PDG.

La PDG ne fera aucun commentaire et n'accordera aucune entrevue aux médias.

À propos du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est issu du regroupement du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de l'Ouest-de-l'Île, du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, du Centre hospitalier de St. Mary, de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal, du Centre de soins prolongés Grace Dart, des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et de l'Hôpital Sainte-Anne.

