Le Canada et la FCM soutiennent le renforcement de la gestion des actifs dans une collectivité des Territoires du Nord-Ouest





OTTAWA, ON, le 17 mai 2022 /CNW/ - La gestion efficace des infrastructures municipales est essentielle à la compétitivité économique du Canada. Les municipalités de toutes tailles ont besoin de bonnes pratiques de gestion des actifs pour bâtir et maintenir des collectivités résilientes et durables pour tous les Canadiens.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit 50 000 $ au gouvernement de Dél??n? Got'ine, dans les Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Cette initiative aidera la collectivité à prendre des décisions fondées sur des données en ce qui concerne les infrastructures clés, ainsi qu'à assurer le rendement à long terme des infrastructures.

Avec le financement du PGAM, le gouvernement de Dél?n? Got'ine élaborera un programme de gestion des actifs qui comprendra de la formation, des cibles et une stratégie pour aider à établir une base de gestion des actifs.. Cette initiative servira à former le personnel, à élaborer un cadre de niveau de service et à planifier en collaboration la vision, les objectifs et les cibles en matière de gestion des actifs. De plus, l'organisation d'ateliers permettra de réunir les membres de l'équipe afin de collaborer et de continuer à travailler dans la même direction.

Citations

« Il est essentiel pour notre gouvernement de prendre des décisions judicieuses en matière d'infrastructure, fondées sur des données. L'investissement d'aujourd'hui fournit au gouvernement de Dél?n? Got'ine les outils et la formation nécessaires pour améliorer leurs pratiques de gestion des actifs et obtenir de meilleurs résultats. »

Michael V. McLeod, député de Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités



« L'objectif du Programme de gestion des actifs municipaux est d'habiliter les municipalités à prendre des décisions d'investissement stratégiques concernant leurs infrastructures municipales. La FCM continuera d'aider les municipalités à adopter de bonnes pratiques de gestion des actifs, à planifier, à recueillir et à analyser des données afin qu'elles puissent fournir des services essentiels et assurer une qualité de vie élevée à leurs résidents. »

Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer les décisions d'investissement dans les infrastructures en se basant sur des données fiables et des pratiques de gestion des actifs solides.

Le PGAM offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage de l'information pour permettre aux municipalités d'avoir accès aux données nécessaires à une planification efficace.

Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et mis en oeuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 259 projets de gestion des actifs municipaux.

et mis en oeuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 259 projets de gestion des actifs municipaux. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

Programme de gestion des actifs municipaux

Infrastructure dans votre collectivité

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 17 mai 2022 à 11:05 et diffusé par :