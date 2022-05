MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE SPORTIVE AU SAUMON DANS DES SECTEURS DE RIVIÈRES DE LA GASPÉSIE





SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs désire aviser la population que la réglementation de la pêche sportive au saumon a été modifiée dans certains secteurs de rivières de la Gaspésie.

Dorénavant, la pêche au saumon sera interdite toute l'année dans les secteurs suivants :

Rivière Saint-Jean , entre la limite en aval du barachois (y compris le côté en aval du pont du Canadien National [CN]) et une ligne joignant la limite de la séparation des lots 1 et D (rang 1, Haldimand), à la limite de la séparation des lots 12 et 13 (rang Nord-Ouest de la ville);

, entre la limite en aval du barachois (y compris le côté en aval du pont du Canadien National [CN]) et une ligne joignant la limite de la séparation des lots 1 et D (rang 1, Haldimand), à la limite de la séparation des lots 12 et 13 (rang Nord-Ouest de la ville); Petite rivière Cascapédia , entre le côté en aval du pont du boulevard Perron et le côté en aval du pont de la route 132;

, entre le côté en aval du pont du boulevard Perron et le côté en aval du pont de la route 132; Rivière Bonaventure, entre le côté en aval du pont de la route 132 et le côté en aval des anciens ponts de la route 132.

Cette modification de la réglementation dans le secteur visé de la rivière Bonaventure signifie notamment qu'il n'est plus obligatoire d'avoir un permis de pêche au saumon pour y pêcher les autres espèces.

De plus, il est désormais obligatoire de pêcher à la mouche, et ce, pour toutes les espèces, du 1er juillet au dimanche précédant le deuxième lundi de septembre (soit le 11 septembre en 2022) dans l'estuaire commun aux rivières du Grand Pabos et du Grand Pabos Ouest, plus précisément entre le côté en aval du pont du CN et le côté en aval du pont de la route 132. La pêche au saumon y demeure interdite toute l'année.

Ces mesures ont pour but, entre autres, d'assurer la conservation des populations de saumon atlantique qui utilisent ces secteurs comme couloir migratoire.

Pour plus de détails, les citoyens peuvent consulter la réglementation en vigueur sur site web du Ministère.

Le Ministère invite la population à poursuivre sa collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet ou directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca

