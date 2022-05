2022 : le 10e anniversaire de la Plateforme d'expérience d'apprentissage





Cette année marque le 10e anniversaire de Degreed, qui a lancé la première plateforme d'expérience d'apprentissage (LXP) au monde, une nouvelle catégorie de technologie SaaS développée par David Blake et Eric Sharp, dans le cadre de leur mission visant à révolutionner la façon dont les gens apprennent et suivent leur apprentissage. La LXP de Degreed a depuis été adoptée par de nombreuses entreprises du Fortune 500 et du Global 2 000, transformant l'apprentissage sur le lieu de travail, d'un exercice de cases à cocher basé sur la conformité en un moyen attrayant pour les gens d'apprendre dans tous les formats qui les inspirent. Avec un score Net Promoter moyen de plus de 40 pour les utilisateurs finaux, Degreed aide des millions de personnes dans le monde à développer de nouvelles compétences et opportunités d'impact et de croissance sur leur carrière.

Plus qu'une LXP

Dan Levin, président-directeur général de Degreed, a déclaré : « Beaucoup définissent la plateforme Degreed comme la première LXP, mais la vision qui anime l'entreprise est bien plus que cela. Notre équipe est motivée par notre conviction que de grandes choses se produisent lorsque les gens sont motivés pour apprendre et pour mettre leurs connaissances en pratique. En tant qu'acteur mondial du changement dans l'apprentissage, Degreed aide les équipes d'apprentissage et de développement (Learning and Development, L&D) à créer une culture dynamique de l'apprentissage, qui incite les employés à prendre en charge leur développement. Avec notre portefeuille de trois produits, nous rassemblons différentes façons dont les employés acquièrent des connaissances et les transforment en compétences, et nous fournissons aux responsables de l'apprentissage la visibilité nécessaire pour analyser ces données sur les compétences, afin de mieux informer et relier les priorités d'apprentissage aux objectifs stratégiques de l'entreprise ».

David Blake, cofondateur et président du conseil d'administration de Degreed, a déclaré : « Degreed a entrepris en 2012 de « libérer le diplôme », c'est-à-dire de casser la perception selon laquelle le diplôme universitaire est le moyen de facto de mesurer l'éducation et les compétences. Nous croyons que les gens devraient être des apprenants tout au long de la vie, habilités à explorer leur curiosité, à acquérir de nouvelles compétences avec tous les moyens d'apprentissage disponibles aujourd'hui, et à être reconnus pour ce renforcement des compétences. Degreed a été un innovateur dans l'apprentissage tout au long de la vie depuis le début ».

« Les gens apprennent tout le temps, que vous regardiez une vidéo YouTube, que vous lisiez un blog ou que vous écoutiez un podcast. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de bon moyen de démontrer cette connaissance. Degreed nous donne l'occasion de le faire », a déclaré Paul Norris, vice-président des opérations bancaires d'ATB Financial.

Degreed a aidé à construire un avenir meilleur non seulement pour les apprenants individuels, mais aussi pour l'entreprise. Degreed sert 400 clients, dont une entreprise Fortune 50 sur trois, quatre des cinq plus grands constructeurs automobiles mondiaux et deux des trois plus grandes entreprises aérospatiales. Degreed compte huit millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays différents, qui se sont engagés dans plus de 130 000 parcours d'apprentissage - des curations en ligne de contenu d'apprentissage centrés sur des compétences spécifiques. Plus de 17 millions d'évaluations de compétences ont été effectuées via la plate-forme (indicateurs par individus, pairs, gestionnaires ou tests du niveau de compétence individuel d'une personne).

Favorisez un apprentissage percutant grâce à des expériences d'apprentissage personnalisées

L'expérience unifiée de Degreed aide L&D et les individus à créer des parcours d'apprentissage, en tirant parti de l'écosystème ouvert de l'entreprise qui prend en charge un large éventail de fournisseurs de contenu, d'outils d'apprentissage et de perfectionnement des compétences, ainsi que des capacités de reporting et de compréhension. Les partenariats incluent Skillsoft, Pluralsight et l'Université Harvard, ainsi que de nouvelles relations avec Anders Pink, Cybrary, Ethena, DataCamp, Learn In, [email protected] et The Ken Blanchard Companies. Les partenariats avec Credspark, Credly et Watershed fournissent des évaluations, des reconnaissances et des visualisations de données dans la LXP de Degreed. La récente alliance avec Filtered améliore la livraison et la curation personnalisées du contenu d'apprentissage à Degreed. Ces partenariats permettent à L&D d'organiser diverses opportunités d'apprentissage, ce qui contribue à une culture d'apprentissage positive.

Relier le renforcement des compétences à l'expérience pratique

Le marché des opportunités diplômantes favorise l'apprentissage expérientiel, qui relie le renforcement des compétences théoriques à des opportunités de développement pratiques telles que des affectations extensibles, du mentorat et de l'observation. La réponse au marché a été exceptionnelle, avec plus de 70 % des possibilités qui y ont été créées, ce qui a donné lieu à des expériences de perfectionnement en cours d'emploi pour les employés. Cette solution complète la LXP, certains utilisateurs précoces triplant des indicateurs clés tels que les utilisateurs actifs, les utilisateurs récurrents, les achèvements de contenu, le partage de contenu et les évaluations de compétences.

Comprendre l'offre et la demande de compétences pour mobiliser votre main-d'oeuvre plus rapidement

Rendre les données sur les compétences exploitables est la troisième pièce du puzzle. Degreed Intelligence, lancée en novembre 2021, aide les dirigeants à comprendre facilement la demande et l'offre de compétences, en utilisant des outils prédéfinis pour éliminer le besoin d'une équipe dédiée aux informations sur les données.

« Les équipes de L&D réclament à grands cris des informations sur la façon de prendre de meilleures décisions stratégiques en matière d'embauche et de perfectionnement des compétences. Degreed Intelligence est le moteur du marché à cet égard, donnant à L&D les outils nécessaires pour s'informer sur l'offre et la demande de compétences dans la main-d'oeuvre », a déclaré Jim Holincheck, vice-président des services de conseil chez Leapgen.

Si vous souhaitez plus d'informations sur Degreed, veuillez visiter degreed.com. Pour visionner la vidéo du 10e anniversaire, cliquez ici.

Notes de la rédaction

À propos de Degreed

Degreed favorise la croissance et l'innovation grâce à l'apprentissage tout au long de la vie. En tant qu'acteur du changement à l'échelle mondiale, nous servons plus de 100 entreprises du Global 2000 et une entreprise fortune 50 sur trois, suscitant une culture de l'apprentissage dans l'ensemble de l'entreprise. Grâce à une expérience fluide, nous vous aidons à identifier vos compétences acquises et à développer les compétences dont vous avez besoin ? par le biais de modes d'apprentissage individuels, collaboratifs et expérientiels ? pour stimuler la croissance de votre carrière personnelle et les résultats commerciaux. Fondée en 2012, Degreed est traduite en 28 langues avec des utilisateurs couvrant plus de 200 pays.

