Avis aux médias - L'APTS lancera une campagne pour un réseau public de la santé et des services sociaux plus accessible, durable, mieux financé et à échelle humaine





QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Quelque 500 membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) manifesteront devant l'Assemblée nationale le 17 mai à 17 h pour lancer leur campagne revendiquant des politiques publiques audacieuses afin d'assurer à la population québécoise une offre de services publics accessibles, de qualité et tournés vers l'avenir.

Aide-mémoire

Quoi : Manifestation de l'APTS Quand : Mardi 17 mai à 17 h Qui : Robert Comeau, président de l'APTS Émilie Charbonneau, 2e vice-présidente de l'APTS Où : Devant l'Assemblée nationale, face à la fontaine de Tourny

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65?000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 14:31 et diffusé par :