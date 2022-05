Wellington-Altus se classe encore au premier rang des sociétés de conseils en placement au Canada





WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus inc. a annoncé aujourd'hui que sa division de gestion privée, Wellington-Altus Gestion Privée inc., s'est une fois de plus classée au premier rang des sociétés de conseils en placement dans le Brokerage Report Card 2022, réalisé par une revue du secteur, Investment Executive - il s'agit de la troisième année où la division décroche la place convoitée.

Avec une note globale de 9,5, les résultats remarquables reflètent le succès de l'investissement de la société dans l'innovation, son approche axée sur le client ainsi que son modèle d'affaires entrepreneurial.

« Le fait de conserver notre première place dans le secteur canadien des placements prouve la valeur de ce que nous essayons d'accomplir, c'est-à-dire bâtir une société de conseillers animés d'un esprit d'entrepreneuriat, qui veulent simplement faire de leur mieux pour leurs clients, à chaque fois, a déclaré Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de la Financière Wellington-Altus inc. Tous nos partenaires collaborent et contribuent collectivement à notre succès commun et à notre croissance exponentielle. »

Le Brokerage Report Card évalue les principales sociétés de placement du Canada en fonction de plusieurs critères, notamment le soutien apporté aux conseillers, la sélection des produits et la stabilité des sociétés.

Cette année, la société s'est classée première dans 20 des 30 catégories considérées, dont l'ouverture à la rétroaction des conseillers, la liberté de faire des choix objectifs quant aux produits, le soutien au développement des affaires, le soutien relatif aux médias sociaux et la culture d'entreprise. Elle a aussi obtenu les meilleures notes pour le soutien au télétravail et aux technologies mobiles, les outils d'intégration de la clientèle et la relation des conseillers avec le service de la conformité.

Wellington-Altus Gestion Privée inc. continue d'avoir le taux de recommandation net le plus élevé, soit 100 %, ce qui montre clairement que les conseillers sont dévoués et qu'ils se sentent chez eux à Wellington-Altus.

« Nos partenaires et notre personnel se rallient à notre vision de redéfinir ce que signifie être une société de gestion de patrimoine indépendante et font ensemble un travail exceptionnel pour faire de leur mieux pour nos clients, a ajouté Jordy Chilcott, président, Wellington-Altus Gestion Privée inc. C'est le secret de notre élan irrépressible. »

Au sujet de la performance de premier plan de la société dans le secteur, Charlie Spiring, fondateur et président de la Financière Wellington-Altus inc., a déclaré : « C'est tout simplement incroyable de recevoir encore une fois une note exceptionnelle, qui rappelle à l'industrie ce que nous faisons, et le fait que nous le faisons bien. Le plus beau, c'est que nous ne faisons que commencer. »

À propos de la Financière Wellington -Altus

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (« Wellington-Altus ») est la société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc. et de Wellington-Altus Gestion Privée inc., la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2022 d'Investment Executive.

