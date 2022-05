Grève surprise au Casino de Montréal





MONTRÉAL, le 14 mai 2022 /CNW Telbec/ - Après avoir casser la table la nuit du 7 au 8 mai dernier et devant une impasse dans les négociations pour le renouvellement de leur convention collective, les croupiers et croupières du Casino de Montréal ont créé la surprise aujourd'hui en déclenchant une grève de 4 heures à 16 h pour démontrer leur appui à leur comité de négociations. Les syndiqué(e)s ont manifesté directement devant le casino pendant le débrayage.

« Ce n'est qu'un premier pas dans une escalade des moyens de pression si l'employeur ne montre pas plus d'ouverture lors des sessions de médiations qui auront lieu à partir de mardi prochain. Avec l'action aujourd'hui, les croupiers et croupières démontrent leur mobilisation et leur détermination à arriver à une entente satisfaisante », déclare Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical du SCFP.

Les parties ne s'entendent pas sur plusieurs sujets. Parmi eux, les questions monétaires, les horaires et l'organisation du travail.

« Aujourd'hui le syndicat démontre une grande solidarité envers leur comité de négociations. Nous voulons arriver à une entente satisfaisante pour tous », de conclure Jean-Pierre Proulx.

La convention collective qui réglemente les conditions de travail de 521 croupiers et croupières est échue depuis le 31 mars 2020.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente 3475 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 14 mai 2022 à 16:00 et diffusé par :