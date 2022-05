LE CANADA CRÉE DES LOGEMENTS POUR PLUS DE 200 PERSONNES DANS LE QUARTIER BRIDGELAND DE CALGARY





CALGARY, AB, le 13 mai 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada, de la province de l'Alberta et de la Ville de Calgary, ainsi qu'à une collecte de fonds privée, la population de Calgary aura maintenant accès à une offre plus stable de logements locatifs.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'inclusion, George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, et l'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, ont annoncé l'inauguration du Bishop's Manor. Ce nouveau complexe résidentiel de 22 millions de dollars, situé dans le quartier dynamique de Bridgeland, près du centre-ville de Calgary, offre des logements confortables et sûrs à quelque 200 personnes.

Le fournisseur de logements sans but lucratif Forward Housing a aménagé le complexe Bishop's Manor, qui est composé de 104 logements d'une à quatre chambres et d'espaces partagés, dont un jardin communautaire, une terrasse sur le toit et une aire de jeu pour les enfants. Le complexe comprend également une salle de bien-être spirituel où les résidents peuvent méditer, prier, se purifier par la fumée ou faire leurs dévotions, et ce, dans le but de créer une collectivité accueillante et inclusive.

Plus de 160 emplois ont été créés pour la planification, la conception et la construction de l'établissement. Les logements du Bishop's Manor sont maintenant entièrement occupés.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr. C'est pourquoi il est si important d'investir dans l'offre de logements diversifiés partout au Canada, notamment des logements locatifs. Grâce à cet investissement dans Bishop's Manor, notre gouvernement prend une mesure concrète pour aider la population de Calgary à se loger tout en créant des emplois au sein de la collectivité. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Partout au pays, le besoin de logements abordables est manifeste et urgent. Grâce à l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, notre gouvernement est déterminé à créer plus d'options de logement qui profiteront à l'ensemble de la population canadienne. Plus de 200 personnes demeurent maintenant au Bishop's Manor, et je suis fier de voir cet ensemble de logements expressément destinés à la location faire partie du dynamique centre-ville de Calgary. En collaboration avec le secteur sans but lucratif, nous bâtissons une ville qui fonctionne pour tout le monde. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« Un logement sûr, stable et abordable est le fondement de la réussite et de la prospérité. Le gouvernement de l'Alberta est fier de soutenir Forward Housing et les locataires du Bishop's Manor, qui ont maintenant un chez-soi stable. Les partenariats stratégiques à long terme sont une initiative clé dans le cadre de notre stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations. Ils nous aideront à répondre aux divers besoins actuels et futurs de l'Alberta. » - L'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« L'objectif de Forward Housing était de créer à Calgary une communauté où les ménages à faible revenu pourraient se bâtir un avenir sûr et abordable, peu importe leur âge, leur capacité, leur origine culturelle ou leurs expériences. C'est mission accomplie! Grâce au soutien financier des trois ordres de gouvernement et du secteur privé, le complexe Bishop's Manor a réellement été construit pour la communauté, par la communauté. » - Gary McNamara, premier dirigeant, Forward Housing

Faits en bref :

Le budget pour Bishop's Manor était d'environ 22,4 millions de dollars et comprenait :

16 millions de dollars provenant de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs du gouvernement du Canada ;

;

6 millions de dollars du gouvernement de l' Alberta ;

;

430 864 $ de la Ville de Calgary .

. Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements locatifs est indispensable pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes au Canada aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour les gens de la classe moyenne au Canada qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante.

aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour les gens de la classe moyenne au qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante. Le budget de 2021 propose que 300 millions de dollars sur deux ans ( 2021-2022 et 2022-2023) provenant de l'iFCLL soient affectés à la conversion d'immeubles commerciaux vacants en 800 logements locatifs du marché. Comme la demande d'espaces pour des commerces de détail et des bureaux a changé en raison de la COVID-19, des propriétaires, en particulier dans les grands centres urbains, font face à un taux d'inoccupation plus élevé. Il s'agit d'une occasion pour les propriétaires et les collectivités d'explorer la possibilité de convertir les espaces excédentaires en logements locatifs afin d'améliorer la qualité de vie et l'abordabilité dans les collectivités urbaines.

2022-2023) provenant de l'iFCLL soient affectés à la conversion d'immeubles commerciaux vacants en 800 logements locatifs du marché. Comme la demande d'espaces pour des commerces de détail et des bureaux a changé en raison de la COVID-19, des propriétaires, en particulier dans les grands centres urbains, font face à un taux d'inoccupation plus élevé. Il s'agit d'une occasion pour les propriétaires et les collectivités d'explorer la possibilité de convertir les espaces excédentaires en logements locatifs afin d'améliorer la qualité de vie et l'abordabilité dans les collectivités urbaines. La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au ou suivez-nous sur , , , et . Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca .

. Ce complexe est un exemple de la façon dont le gouvernement de l' Alberta prend des mesures pour soutenir plus d'options de logement abordable qui répondent aux besoins des gens à faible revenu de l' Alberta . Stronger Foundations : La stratégie de l' Alberta sur 10 ans visant à améliorer et à accroître le nombre de logements abordables assure la viabilité financière du système de logement abordable de la province et sa capacité à répondre à la demande croissante. Pour en savoir plus sur le système de logement de l' Alberta , veuillez consulter le site www.alberta.ca/stronger-foundations-affordable-housing-strategy.aspx

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 13 mai 2022 à 17:20 et diffusé par :