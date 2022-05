Stelmine complète la phase 1 de sa campagne de forage à Courcy





QUÉBEC, 13 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (TSXV : STH) ("Stelmine" ou la "Société") a le plaisir d'annoncer la complétion de la phase 1 de sa campagne de forage sur sa propriété phare Courcy, détenue à 100%. La minéralisation aurifère à faible profondeur est située dans une région largement sous-explorée du nord du Québec possédant un vaste potentiel à l'échelle du district Caniapiscau.



Faits saillants

Un total de 14 forages totalisant 2 237 mètres a été réalisé au cours de la phase 1;

12 des 14 forages ont testé la zone 1. Trois ont recoupé des sections avec de l'or visible, notamment le forage STH21-COU12, situé 300 m à l'est du trou de découverte de SOQUEM (2006), qui a procuré un intervalle de 42 m à une teneur de 4,2 g/t Au ;

Les forages de Stelmine ont permis d'augmenter jusqu'à 300 mètres, la taille du système aurifère potentiel de la zone le long de la faille Couteau ;

Plusieurs autres zones aurifères sont présentes, notamment la zone 4, située à 2 km au sud, où deux forages ont recoupé des zones minéralisées en sulfures dans un assemblage de métasédiments contenant de la fuchsite et d'amphibolites riches en grenat ;

La minéralisation aurifère de Courcy est à faible pendage et associée à une zone de faille longue de 21 km. Cette zone a été découverte par les géologues de Stelmine à la suite d'un programme de forage restreint de SOQUEM réalisé, il y a plus de dix ans ;

Les forages de Stelmine n'ont pas encore permis de délimiter latéralement le système aurifère. L'épaisseur de la minéralisation n'a pas été testée en raison de la profondeur limitée des forages réalisés à ce jour.

Mme Isabelle Proulx, PDG de Stelmine, commente : "Notre première phase de forage à Courcy nous rend très enthousiasme quant au potentiel d'un système aurifère important. Notre compréhension du contexte structural a énormément évolué au cours des derniers mois. Nous voyons un fort potentiel dans les veines de quartz en plus des zones de sulfures massifs. Nous attendons avec impatience la réception des résultats d'analyse de la phase 1 d'ici fin mai/début juin. Nous disposons d'une trésorerie saine et sommes prêts à entamer prochainement une nouvelle campagne d'exploration."

Prochaine étape

De nouveaux travaux d'exploration sont planifiés à court terme afin d?accompagner la préparation de la Phase 2 des forages dès que les résultats des analyses chimiques seront reçus, validés et interprétés.

Les géologues de Stelmine préparent en parallèle un programme d'exploration exhaustif concernant la propriété aurifère prometteuse de Mercator (389 km², 100% Stelmine), localisée à environ 170 km au nord-ouest de Courcy. L'échantillonnage en rainure a révélé une minéralisation sur une zone importante (Communiqué de presse du 20 août 2021). Un premier programme de forage complètera ces travaux. Une mise à jour sur Mercator sera fournie prochainement.

Personne Qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué ont été revues et approuvées par Michel Boily, P. Géo, PhD. M Boily est la personne qualifiée responsable de l'information scientifique et technique contenue dans ce document selon les normes de l'instrument national 43-101.

Zones de forage propriété Courcy : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5dbe93d-590d-419e-8848-34031a427990/fr

À propos de Stelmine Canada

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère (Caniapiscau) à l'est de la Baie James, dans la partie orientale sous-explorée du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % des 1 277 claims ou 655 km2 dans cette partie du nord du Québec, avec en particulier les projets Courcy et Mercator.

