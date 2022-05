Annulation de la fermeture prévue sur le pont Alexandra

Mercedes-Benz Canada Inc. (« MBC ») a aujourd'hui annoncé que Mercedes-Benz AG (le fabricant de véhicules Mercedes-Benz) a déterminé que sur certains véhicules de Classe ML, GL et R des années modèles 2006 à 2013, le fonctionnement du servofrein...

Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les usagers que le pont Alexandra restera ouvert, les jeudi 12 mai et vendredi 13 mai, de 9 h 30 à 15 h, puisque la fermeture prévue sur le pont a été annulée. Les travaux seront achevés...

Le gouvernement du Canada apprécie l'expérience et l'expertise des Canadiens des régions côtières pour aider à éclairer la gestion et l'exploitation durables de nos ressources océaniques. La collaboration est essentielle pour s'assurer que nos...