La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, ainsi que le député de Portneuf et adjoint gouvernemental au Tourisme, M. Vincent Caron, annoncent une aide financière de 24,1 millions de dollars pour le développement touristique et la bonification de l'offre hôtelière de la région de la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 8 mai 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, de même que le député de Portneuf et adjoint gouvernemental au Tourisme, M. Vincent Caron, sont heureux de confirmer un appui financier totalisant plus de 24,1 millions de dollars pour le développement de projets touristiques dans la région de la Capitale-Nationale, dont plusieurs contribueront à améliorer ou à augmenter la capacité hôtelière.

Cette annonce a été faite alors que se déroule aujourd'hui, au Centre des congrès de Québec, la 18e édition des Assises du tourisme. Cet événement d'envergure est l'occasion pour plus de 500 participants d'échanger sur les défis qui attendent l'industrie et d'imaginer des moyens d'y faire face pour assurer sa croissance.

Certains projets faisant l'objet d'un soutien financier visent l'amélioration de l'état des infrastructures du parc hôtelier et l'ajout d'unités d'hébergement touristique pour permettre de mieux répondre aux besoins de la région tant sur le plan de la quantité que sur celui de la qualité de l'offre. D'ailleurs, pour la région de la Capitale-Nationale, on a recensé en moyenne un peu plus de 14 300 unités disponibles l'année dernière, avec un taux d'occupation moyen qui a atteint un peu plus de 80 % en août 2023.

Rappelons que le gouvernement du Québec, comme il a été annoncé lors de la dernière campagne électorale, s'engage à faire de Québec et de sa région une destination hivernale de renommée internationale. Pour atteindre cet objectif, M. Vincent Caron a été chargé de développer un plan ambitieux visant à accroître l'affluence touristique, d'où l'importance d'élargir l'offre d'hébergement hôtelier.

Citations :

« À l'aube de la saison touristique estivale, notre gouvernement confirme sa volonté de développer notre capacité d'hébergement et nos attraits. Le tourisme, un secteur économique à part entière, contribue à enrichir le Québec. Pour que toutes les régions en bénéficient, on multiplie les investissements visant à stimuler sa croissance afin que nos communautés profitent encore davantage de ses retombées importantes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis que tous ces projets aient obtenu le soutien de notre gouvernement, ce qui permettra à l'offre touristique et d'hébergement de la Capitale-Nationale de croître et d'attirer encore plus de visiteurs chez nous. Notre région a beaucoup à offrir et nos entrepreneurs la mettent en valeur avec des produits ainsi que des services innovants et distinctifs. Ces investissements, qui amélioreront aussi la qualité de vie des citoyens, montrent encore une fois que nous avons à coeur le développement socioéconomique d'ici. »

Jonatan Julien, député de Charlesbourg, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La circonscription de Chauveau est reconnue comme une destination touristique prisée des sportifs et unique pouvant accueillir différentes compétitions athlétiques mondiales. Je suis très heureux d'apprendre que le gouvernement du Québec soutiendra financièrement les organismes et les entreprises qui permettent à cette circonscription de rayonner à travers le monde. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

« Notre gouvernement est un partenaire des acteurs touristiques québécois. Dans cette optique, comme député de Vanier-Les Rivières, je suis ravi de constater que plus de 5 millions de dollars sont investis dans notre circonscription, notamment pour l'agrandissement du Grand Hôtel Times des Galeries de la Capitale. La rénovation de chambres et l'ajout de deux étages qui y seront effectués auront des retombées directes dans un secteur populaire pour les visiteurs de la Capitale-Nationale. De plus, les investissements prévus pour le Village Nordik témoignent de cette volonté gouvernementale de faire rayonner notre région d'un point de vue touristique ».

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

« Les visiteurs sont nombreux dans ma circonscription, particulièrement l'été. Je suis donc très heureuse que les entrepreneurs touristiques de notre région bénéficient de l'appui de notre gouvernement pour développer des projets qui feront rayonner encore davantage cette destination. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« La Capitale-Nationale incarne l'essence même du voyage alliant histoire, culture et grands espaces. L'aide financière annoncée aujourd'hui permettra de rehausser l'offre d'hébergement et d'activités de notre région. Notre gouvernement persévère ainsi dans sa volonté de propulser la Capitale-Nationale vers les plus hauts standards de l'industrie touristique en investissant dans des projets porteurs pour l'avenir. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental au Tourisme

« La région touristique de Québec compte une multitude d'acteurs qui regorgent de projets innovants et créatifs, et nous sommes ravis de pouvoir les soutenir. Développer l'offre touristique de cette destination de façon durable et responsable fait partie de nos mandats. Nous accueillons avec enthousiasme toute initiative qui vise à enrichir l'expérience des visiteurs et à augmenter l'attractivité de la région, contribuant ainsi à la pérennité de notre industrie. »

Robert Mercure, directeur général de Destination Québec cité

« La magnifique région de Charlevoix étant très appréciée par les touristes, il est essentiel de continuer à bonifier et à moderniser, de façon durable et responsable, son offre d'hébergement et d'activités, et ce, durant les quatre saisons. Les entreprises touristiques charlevoisiennes sont grandement proactives et nous sommes heureux de disposer du soutien nécessaire à l'atteinte des objectifs de développement de cette destination. »

Martin Dufour, président de Tourisme Charlevoix

Faits saillants :

L'industrie touristique est en plein essor dans la région de la Capitale-Nationale. En 2019, année prépandémique, la contribution économique des secteurs associés au tourisme dans cette région s'élevait à plus de 2,3 milliards de dollars.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, du Programme d'appui au développement des attraits touristiques et de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025. Ce dernier programme est financé par le ministère du Tourisme en partenariat avec Destination Québec cité et Tourisme Charlevoix (voir les projets énumérés en annexe).

Les Ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme permettent de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets touristiques répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Pour la région de Québec, 4,4 millions de dollars ont été attribués par le ministère du Tourisme pour une durée de trois ans. À cette somme, Destination Québec cité a ajouté 3,0 millions de dollars pour une enveloppe totale de 7,4 millions de dollars. De plus, le Ministère a accordé 2,2 millions de dollars à Tourisme Charlevoix, qui a ajouté 1,5 million de dollars pour une enveloppe globale de 3,7 millions de dollars.

Depuis la création du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique en 2021, 269 millions de dollars ont été investis afin de soutenir 110 projets. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 626 millions de dollars.

création du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique en 2021, 269 millions de dollars ont été investis afin de soutenir 110 projets. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 626 millions de dollars. Les résultats obtenus depuis la création du Programme d'appui au développement des attraits touristiques en 2013 sont probants étant donné que des investissements de plus de 1,1 milliard de dollars ont été réalisés dans l'industrie touristique.

Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique Organisme? Projet? Somme Centre

international de

séjour de

Québec ? Aménagement de nouveaux espaces

communs.



? Réaménagement de la cuisine, de la salle à

manger et de la salle polyvalente.



? Mise à niveau des chambres et des dortoirs.



? Restauration du patrimoine bâti et des espaces

de circulation verticale. 955 500 $ Cassis de l'Isle

ensorceleuse

Monna et Filles ? Bonification de l'expérience des visiteurs par

l'utilisation du haut de la grange ancestrale

pour créer de nouveaux espaces de

dégustation et de détente. 882 100 $ Programme d'appui au développement des attraits touristiques Grand Hôtel

Times - Aéroport

de Québec ? Ajout de 50 chambres. 5 000 000 $ Grand Hôtel

Times - Galeries

de la Capitale ? Rénovation de chambres et ajout de deux

étages. 5 000 000 $ Chalets Village

(G.E.) ? Agrandissement de la laverie ainsi que des

bureaux administratifs et ajout d'une réception.



? Remplacement de la toiture de deux chalets. 376 000 $ Tidan

(Travelodge

Québec) ? Rénovation des chambres, de la structure

extérieure et des aires de services. 3 248 000 $ Hôtel Clarion

Pointe Québec ? Modernisation et rénovation de la façade.



? Agrandissement de salles et ajout d'un

ascenseur. 400 000 $ Terrasses Cap-

à-l'Aigle ? Construction d'un bâtiment d'accueil.



? Aménagement d'installations pour le tourisme

d'affaires, d'un centre sportif, d'une piscine et

d'un court de tennis pour la clientèle de même

que d'une salle événementielle. 1 200 000 $ Repère Boréal ? Agrandissement visant à augmenter la

capacité d'hébergement. 960 000 $ Le 2020 ? Rénovation des 58 chambres. 1 469 037 $ Expérience

Charlevoix

(Hôtel-Motel Le

362) Modernisation de l'offre d'hébergement.



Amélioration de l'accessibilité.



Sécurisation de l'établissement. 480 000 $ Hôtel Clarion

Pointe La

Malbaie ? Franchisation du Motel Le Mirage sous une

enseigne Clarion Pointe par Choice Hotels

Canada. 969 740 $ Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme EXMURO arts

publics ? Organisation des Passages insolites 2023. 80 000 $ Machine de

Cirque ? Organisation du projet Grand-Mess'. 80 000 $ Créations

KURDAR ? Organisation de La Nuit des Galeries. 15 000 $ Vallée Bras-du-

Nord (Coop de

solidarité) ? Réalisation d'un plan de gestion des

ressources humaines. 40 000 $ Compliments de

Belle-Maman ? Aménagement d'un espace d'interprétation.



? Intégration d'une expérience numérique.



? Mise en place d'un espace pour la vente des

produits sur place. 15 000 $ Québec jazz en

juin ? Organisation du festival Québec jazz en

juin 2023. 15 000 $ Institut canadien

de Québec ? Organisation du festival Québec en toutes

lettres 2023. 15 000 $ Festival

international du

rire ComediHa! ? Organisation de ComediHa! Fest-

Québec 2023. 49 999 $ Mouvement

national des

Québécoises et

Québécois ? Organisation de la Fête nationale du

Québec 2023. 30 000 $ 3E événement -

BLEUFEU ? Organisation de Toboggan 2023. 165 000 $ Carnaval

de Québec ? Organisation du Carnaval de Québec 2024.



? Bonification des activités pour l'ajout de la

Cité de glisse. 400 000 $ Fédération

canadienne de

snowboard ? Organisation de la Coupe du monde de

snowboard cross 2024 au Mont-Sainte-Anne. 200 000 $ Groupe

Pentathlon ? Organisation du Pentathlon des neiges 2024. 115 000 $ Manif d'art ? Organisation de la Manif d'art La Biennale de

Québec 2024. 45 000 $ S-Quad Sports

International ? Organisation du Triathlon Québec

Open 2024. 25 000 $ Conseil de la

culture de la

région de

Québec ? Organisation du Printemps de la

musique 2024. 45 000 $ La Course de la

banquise de

Portneuf ? Organisation du Festival de la banquise de

Portneuf 2024. 40 000 $ Corporation

Événements

et spectacles de

Québec ? Organisation d'Igloofest Québec 2024. 55 000 $ Coopérative du

Quartier Petit

Champlain ? Mise en place d'animations et de décorations

favorisant une ambiance de Noël. 30 000 $ Coopérative du

Quartier Petit

Champlain ? Bonification de l'expérience des visiteurs dans

le cadre du Carnaval de Québec 2024. 15 000 $ Développement

sports extrêmes

Québec ? Organisation du Stepup Tour 2024. 25 000 $ Village Nordik du

Port de Québec ? Organisation du Village Nordik du Port de

Québec 2024. 85 000 $ Station

récréotouristique

du lac Blanc ? Soutien à la mise en place de la Station

récréotouristique du lac Blanc. 70 000 $ Rendez-vous

naval de Québec ? Organisation du Rendez-vous naval de

Québec 2024. 50 000 $ Productions

culturelles

Québec ? Organisation du Festibière de Québec 2024. 10 000 $ KWE! À la

rencontre des

peuples

autochtones ? Organisation de l'événement KWE! À la

rencontre des peuples autochtones 2024. 95 000 $ Culture Saint-

Casimir ? Organisation de la Commission B 2024. 20 000 $ Les Créations

Pyro ? Organisation des Grands Feux Loto-

Québec 2024. 90 000 $ Corporation des

événements

multisports ? Organisation de l'événement XTERRA

Québec 2024. 25 000 $ Incubateur de

musique

francophone

(IMF) ? Soutien à la bonification des infrastructures

d'accueil et des équipements de sonorisation

de l'Agora du Port de Québec. 85 000 $ Office du

tourisme de

Wendake ? Organisation du Pow Wow international de

Wendake 2024. 35 000 $ Société de

développement

des sports de

plein air ? Organisation du Festival NORR 2024

dans la Vallée Bras-du-Nord. 15 000 $ Corporation

Événements

d'été de Québec ? Organisation de la Coupe du monde UCI de

vélo de montagne 2024 au Mont-Sainte-Anne. 70 000 $ Association

canadienne de

ski acrobatique ? Organisation de la Coupe du monde de ski

acrobatique SAUT 2024 à Lac-Beauport. 20 000 $ Voile

internationale

Québec ? Organisation de la Transat Québec Saint-

Malo 2024. 175 000 $ Corporation des

fêtes historiques

de Québec ? Organisation des Fêtes de la Nouvelle-

France 2024. 150 000 $ Ski St-Sim

(ÖBois

Charlevoix) ? Aménagement et bonification de pistes de ski

hors piste. 30 000 $ Ski St-Sim

(ÖBois

Charlevoix) ? Acquisition de trois mini-chalets préfabriqués.



? Revalorisation d'une infrastructure.



? Amélioration d'un hébergement. 47 000 $ Observatoire de

la géosphère

de Charlevoix ? Création d'un site Internet pour l'Espace

Hubert-Reeves. 2 500 $ Safran Nordique

(Renald Lepage) ? Construction d'un bâtiment d'accueil et

aménagement d'un parcours interprétatif à

l'ÉCONOMUSÉE® des safraniers. 110 000 $ Tanières Micro-

Chalets ? Construction de trois mini-chalets

supplémentaires. 46 000 $ Municipalité de

L'Isle-aux-

Coudres ? Construction d'infrastructures d'accueil

(stationnement et bâtiment) et aménagement

de sentiers, d'un parcours interprétatif et

éducatif, d'espaces de jeux ludiques pour les

familles, de la plage, de zones de détente

ainsi que d'une tour d'observation au parc de

la Pointe du Bout d'en bas. 147 000 $ Musée maritime

de Charlevoix ? Création et présentation de l'exposition « La

débâcle de la Jean Richard et autres

naufrages ». 44 000 $ Pépinière et

verger Pedneault

et Frères ? Création d'un parcours éducatif. ? Aménagement d'une boutique de produits locaux. 40 000 $ Nord Expé ? Aménagement d'un centre de services dans

le pavillon du Club de golf de Baie-Saint-Paul. ? Acquisition d'une flotte de motoneiges et de

vélos de montagne à assistance électrique

ainsi que de l'ensemble des équipements

nécessaires à la pratique de ces activités. 125 000 $ Pourvoirie du lac

Moreau ? Acquisition d'équipements récréatifs et de

véhicules tout-terrain électriques.



? Aménagement d'un réseau de sentiers.



? Réalisation de travaux visant à rendre

l'établissement accessible à la clientèle à

mobilité réduite. 100 000 $ Total

24 126 876 $

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X, Facebook, LinkedIn, YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

8 mai 2024 à 09:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :