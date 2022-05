Whoz annonce une levée de fond de 25 millions d'euros auprès de PSG Equity





Whoz, solution SaaS de digitalisation du staffing et de la gestion des talents et du portefeuille projet pour les sociétés de services et les DSI de grandes entreprises, annonce aujourd'hui une levée de fonds d'un montant de 25 millions d'euros auprès de PSG Equity (« PSG »), une société de growth equity de premier plan qui s'associe à des entreprises de software et de services technologiques pour les aider à accélérer leur croissance et à se développer en Europe et aux États-Unis.

Whoz, un pionnier dans la digitalisation du « staffing » des sociétés de services et des DSI

Créé en 2016 par des professionnels expérimentés dans le conseil et l'IT, Whoz s'est imposé comme un leader en France dans la digitalisation de la gestion des talents, de la gestion du portefeuille projet et du staffing pour les sociétés de services de toutes tailles (ESN1, cabinets de conseil et d'audit, bureaux d'études et d'ingénierie) et les DSI des grandes entreprises.

Accessible en mode Saas, Whoz couvre l'intégralité du processus de staffing : cartographie des compétences, constitution d'équipe, gestion de planning, détection de tendances de déficits de compétences pour affiner les plans de recrutement et de formation. Whoz permet également des prévisions d'activité en fonction du staffing réalisé.

Ainsi Whoz permet à ses clients d'avoir, en temps réel, un aperçu sur les compétences disponibles afin d'associer le talent le plus pertinent aux besoins spécifiques des projets et/ou des clients, tout en tenant compte de l'expertise et des souhaits de carrière exprimés par celui-ci.

Dans un contexte de pénurie de talents, le staffing, un levier de compétitivité pour les entreprises

Le marché pour le recrutement et la rétention des talents est extrêmement concurrentiel et a été fortement accéléré par la pandémie de COVID-19. Entre télétravail, gestion des talents et hyperspécialisation des compétences, les entreprises auront besoin de se transformer en profondeur. Pour rester compétitives, elles doivent adopter une digitalisation de leurs processus internes, notamment la synchronisation des compétences et du staffing disponibles, en gérant tout à la fois la réussite des projets et la rétention des talents.

Dans ce contexte, les solutions technologiques développées par Whoz visent à apporter une valeur ajoutée dans le secteur des sociétés de services en pleine croissance ? représentant en marché dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 100 milliards de dollars en France et à environ 1 000 milliards de dollars en incluant les grands marchés internationaux tels que le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Inde. La solution Whoz permet non seulement aux sociétés de services et aux DSI d'optimiser chaque mois le staffing de dizaines de milliers de missions de prestation en prenant en compte les besoins spécifiques des clients, mais aussi le développement des talents en tenant compte des souhaits qu'ils ont exprimé. En somme, ce bon « matching » vise à obtenir une solution gagnant-gagnant pour le client comme pour le talent.

PSG : un partenaire stratégique pour accélérer l'ambition de Whoz de devenir un leader mondial du staffing digital

Ce nouveau partenariat a pour objectif de permettre à Whoz de s'appuyer sur l'expertise software B2B et le réseau international de PSG pour accélérer sa présence sur le marché français et s'étendre à de nouvelles zones géographiques dont les Etats-Unis, l'Allemagne, le Royaume Uni et l'Inde. Actuellement, les solutions technologiques de Whoz sont déployées dans plus de 50 pays à travers de grands clients ? des ESN leaders tels que Devoteam, Egis, Open ou Econocom et de grandes entreprises à projets comme Engie ou Thales. Pour renforcer sa stratégie d'expansion, Whoz prévoit de doubler ses effectifs de 50 à 110 salariés d'ici la fin de l'année, en particulier dans les équipes R&D, marketing et commerciales, ainsi que relation client.

Pour Dany Rammal, Managing Director et dirigeant de PSG en Europe : « Dans un contexte de mutation et d'accélération qui est global, les entreprises ont massivement recours aux sociétés de services pour les aider à se transformer et se digitaliser. Nous avons identifié en Whoz un pionnier doté d'une ultra spécialisation dans la gestion des talents et du staffing des entreprises de services. Pour celles-ci, il est essentiel de pouvoir identifier les compétences les plus adéquates au sein de leurs équipes afin de mieux répondre aux besoins spécifiques et toujours plus pointus de leurs clients. La solution de Whoz est particulièrement impressionnante en ce qu'elle permet un fort retour sur investissement pour ses clients, des acteurs leaders sur les marchés français et internationaux ».

Jean Philippe Couturier, CEO et co-fondateur de Whoz ajoute : « Nous sommes très fiers d'accueillir PSG comme partenaire stratégique qui, nous en sommes convaincus, va accélérer notre ambition de devenir un leader mondial du staffing digital. Nous pensons que leur soutien sera un atout considérable pour développer nos technologies d'intelligence artificielle, renforcer notre offre et booster notre développement. Notre choix de nous associer à PSG a été naturel. J'ai tout de suite été impressionné par le professionnalisme des équipes et les moyens financiers et humains que PSG met à disposition de son portefeuille d'entreprises pour soutenir leurs ambitions. »

Depuis sa création, PSG a su démontrer l'efficacité de sa méthode, dédiée aux entreprises de software, en cherchant à accélérer la croissance de ses participations et leur permettre de gagner des parts de marché significatives dans un objectif de consolidation de marché. Très proches des fondateurs et de leur équipe de management pour les accompagner au quotidien dans leur réflexion stratégique, les équipes de PSG déploient leur savoir-faire en matière de croissance externe et d'expansion internationale, notamment en Europe et aux USA, tout en menant une politique soutenue d'investissements. Whoz est sa 7ème participation en France et sa 17ème participation en Europe.

A propos de Whoz

Créé en 2016 par d'anciens experts du conseil et de l'IT, Whoz s'est imposé comme un leader de la digitalisation du Talent & Staffing Management pour les sociétés de services (ESN, cabinets de conseil et d'audits, bureaux d'études et d'ingénierie de toutes tailles) et les DSI des grandes entreprises avec plus de 30 000 utilisateurs actifs, à travers plus de 50 pays et 55 000 missions optimisées pour un volume d'affaires total de 2 milliards d'euros. Grâce à sa plateforme d'intelligence artificielle, "Talent Cloud", Whoz cartographie une vaste gamme des compétences internes et des talents dans les entreprises de services pour les allouer efficacement en fonction des besoins de ses clients. De cette manière, les entreprises sont capables d'avoir, en temps réel, un aperçu sur la disponibilité de leurs talents pour répondre rapidement et efficacement aux besoins du marché, et ainsi optimiser leurs activités, soutenir leur croissance et révéler leurs talents. https://www.whoz.com/fr

A propos de PSG

PSG est une société de growth equity qui s'associe à des entreprises de software et de services technologiques pour les aider à accélérer leur croissance, identifier des opportunités stratégiques et constituer des équipes solides. Ayant soutenu plus de 100 entreprises et facilité plus de 400 opérations de croissance externe, PSG apporte une vaste expérience en matière d'investissement, une expertise approfondie dans le domaine du software et des technologies, dans une logique de partenariat avec les équipes de direction. Fondée en 2014, PSG opère depuis Boston, Kansas City, Londres, Paris, Madrid et Tel-Aviv. Pour en savoir plus sur PSG, visitez le site www.psgequity.com

1 Entreprises de Services Numériques

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 03:05 et diffusé par :