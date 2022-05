Économisez jusqu'à 60 % pendant la vente de Lenovo lors de la fête de la Reine.





La vente très attendue de Lenovo lors de la fête de la Reine comprend des ordinateurs personnels et des produits électroniques choisis, offerts à des rabais pouvant aller jusqu'à 60 % et propose plusieurs modèles d'ordinateurs portables ThinkPad à certains des prix les plus bas jamais offerts par l'entremise du site Web lenovo.com. La vente de deux semaines, qui commencera le 16 mai, comprend d'importants rabais sur les ordinateurs portables, les ordinateurs personnels de jeu, les tablettes, les moniteurs et les accessoires.

Les client(e)s trouveront des ordinateurs portables pour moins de 400 $, ce qui signifie des rabais de près de 55 $ sur les ordinateurs portables Yoga et des rabais de près de 300 $ sur les ordinateurs de jeu Legion. Les membres du programme MyLenovo Rewards se mériteront des points doubles offerts dans le cadre de la fidélité de la clientèle, pour tous leurs achats de produits technologiques du 23 mai au 5 juin.

Au cours de la semaine offrant un avant-goût de la promotion spéciale (« Sneak Peek Week »), qui aura lieu du 16 au 23 mai, les client(e)s trouveront de superbes aubaines et des rabais spéciaux dans l'ensemble du site Web de Lenovo. La vente commence le 23 mai, avec des ventes de promotion d'ouverture chaque heure du jour de la fête de la Reine, le 31 mai; la vente sera en vigueur jusqu'à épuisement des stocks et des ventes de promotion d'ouverture supplémentaires commenceront vendredi le 3 juin.

Vous trouverez ci-après quelques-unes des nombreuses aubaines et promotions comprises dans la vente de cette année :

Vente de la semaine offrant un avant-goût de la promotion spéciale (« Sneak Peek Week ») (du 16 au 23 mai)

Ordinateurs portables pour moins de 400 $

Rabais de 55 % sur un ordinateur portable ThinkPad X1 Yoga

Des rabais de 35 % sur les ordinateurs portables ThinkPad L15, ThinkBook et ThinkPad E15

Jusqu'à 50 % de rabais sur les produits électroniques

Vente du Memorial Day : Semaine 1 (du 23 au 30 mai)

Plus de 25 % de rabais sur des ordinateurs portables Yoga choisis

Économisez plus de 300 $ sur des ordinateurs portables de jeu Legion

Jusqu'à 60 % de rabais sur les ordinateurs personnels ThinkPad

Jusqu'à 25 % de rabais sur les moniteurs

56 % de rabais sur les casques à écouteurs Wicked Audio Reverb Bluetooth

Vente du Memorial Day : Semaine 2 (du 30 mai au 5 juin)

Ventes de promotion d'ouverture, chaque heure, le lundi le 30 mai* 9 h : 20 % de rabais sur un IdeaPad 3, 50 % de rabais sur un ordinateur portable ThinkPad 12 h : 60 % de rabais sur un sac à dos Lenovo 15 h : 50 % de rabais sur un ordinateur portable populaire de la série ThinkPad X1, avec souris sans fil à 12,99 $ 18 h : 35 % de rabais sur les écouteurs intra-auriculaires Bluetooth

Nouvelles ventes de promotion d'ouverture qui commencent vendredi*, comme : Ordinateur portable de jeu IdeaPad et ordinateurs de bureau pour jeu Legion Moniteur de jeu Blue Microphones Yeti Pro Souris sans fil Logitech MX Master



« La vente de Lenovo de la fête de la Reine arrive au meilleur moment pour que les consommateurs/-trices puissent magasiner par l'entremise du site Web lenovo.com, afin de profiter de certains de nos produits les plus populaires, et ce, à une fraction du prix de tous les jours. Nous avons considérablement baissé le prix de beaucoup de nos ordinateurs qui se vendent le mieux, dont les ordinateurs portables de jeu Legion », a déclaré Carlo Savino, vice-président du commerce électronique pour les régions de l'Amérique du Nord et de l'Amérique latine chez Lenovo. « La vente de la fête de la Reine de cette année propose également des tablettes, des accessoires et des produits électroniques; ce qui fait de lenovo.com la destination idéale pour tous vos besoins en technologie ».

Pour obtenir plus de détails au sujet de toutes les offres exceptionnelles qui font partie de la vente de Lenovo de la fête de la Reine de cette année, consultez le site Web à l'adresse suivante : https://www.lenovo.com/ca/en/deals/victoria-day-sale

*Offres valables jusqu'à l'épuisement des stocks. Magasinez tôt pour profiter des meilleures offres.

