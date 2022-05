« Ne pas s'amuser est une perte de temps ! » - Bjørn Gulden, PDG de PUMA, et Giorgio Chiellini parlent du leadership





Bjørn Gulden, PDG de PUMA, et Giorgio Chiellini, qui a été le capitaine de l'équipe de football nationale italienne et lui a fait remporter l'Euro 2020, ont parlé de leur carrière, des compétences du leadership exceptionnel, et de l'importance de s'amuser, lors d'un entretien vidéo publié avec le rapport annuel de l'entreprise d'articles de sport.

Au cours de sa carrière professionnelle de plus de 20 ans, Giorgio Chiellini est apparu plus de 420 fois pour son club, Juventus, et est devenu l'un des joueurs les plus capés de l'histoire de l'équipe nationale italienne. 2021 a été une année extrêmement émouvante pour lui en raison de la victoire de l'Italie à l'Euro 2020.

« J'ai partagé ce que je ressentais avec mes coéquipiers et les téléspectateurs. Cela a probablement été le secret de ma performance », a-t-il dit. « Je voulais ressentir et célébrer toutes les émotions que le tournoi suscite. »

En 2021, PUMA a enregistré sa meilleure performance, à la fois en termes de revenus et de bénéfice d'exploitation. Bjørn Gulden, qui a également débuté sa carrière en tant que joueur professionnel de football, a déclaré que le leadership était un sujet très complexe et dépendait de l'individualité de chaque personne.

« Vous devez trouver votre voie et vous assurer que votre style résonne chez les gens », a-t-il indiqué. « L'attitude de Giorgio en tant que leader m'inspire. Vous pouvez voir que lorsqu'il est sur le terrain, il rend les dix autres joueurs meilleurs et c'est le travail d'un leader. »

En ce qui concerne l'attitude, tous les deux sont d'accord pour dire qu'il est essentiel de s'amuser pour rester motivé à long terme.

« Ne pas s'amuser est une perte de temps ! Vous passez la plus grande partie de votre temps au travail. Je suis tout à fait convaincu que si vous aimez ce que vous faites, vous améliorez votre performance », a fait savoir Bjørn Gulden.

À 37 ans, Giorgio Chiellini dit qu'il aurait souhaité réaliser plus tôt le pouvoir d'une attitude positive.

« J'ai réussi à changer mon état d'esprit au cours de ma carrière (...). Maintenant, je peux prêter plus d'attention à la situation en comparaison avec ce que j'avais l'habitude de faire lorsque j'étais en colère et criais après mes coéquipiers. Cela m'a fait perdre beaucoup d'énergie sur le terrain », a souligné Giorgio Chiellini.

Pour suivre tout l'entretien vidéo, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de PUMA sur le site https://annual-report.puma.com/2021/en/.

PUMA

