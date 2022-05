Aevi dévoile une nouvelle Identité de la marque





La nouvelle marque a été conçue pour accompagner la mission d'Aevi, qui consiste à construire un monde plus ouvert, où chacun, où qu'il soit, peut accepter et effectuer tout type de paiement. Les experts du paiement en personne regroupent toutes les transactions sur une seule plateforme ouverte. Les banques, les acquéreurs et les autres fournisseurs de services de paiement ont ainsi une longueur d'avance sur les prochaines innovations technologiques en matière de paiement.

LONDRES, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- Aevi a annoncé aujourd'hui qu'elle avait mené à bien un important projet de changement d'image. Leur objectif est de faciliter l'accès aux données relatives aux transactions et de libérer les paiements. La nouvelle marque, puissante et dynamique, reflète cette liberté et cette positivité, démontrant qu'Aevi est véritablement engagée dans l'innovation. La nouvelle stratégie de développement de la marque célèbre les possibilités qui se trouvent chez Aevi. Elle met l'accent sur l'ouverture et la flexibilité qu'implique le nouveau monde numérique.

Fondée en 2015, Aevi est passée au fil des ans du stade de start-up à l'un des plus grands acteurs majeurs de la FinTech, un secteur confronté aux exigences d'une croissance rapide. À l'ère des « Payments 4.X », les consommateurs se sont rapidement habitués aux technologies innovantes de paiement en ligne et s'attendent désormais à vivre la même chose en magasin. Les entreprises technologiques, les grands groupes commerciaux et les petits commerçants cherchent à adapter leurs services pour répondre à cette demande.

Aevi s'est donné pour mission de rendre les paiements effectués en personne aussi innovants que ceux effectués en ligne. Entièrement basée sur le cloud, la plateforme Aevi permet aux clients et aux partenaires d'adopter les toutes dernières technologies de paiement. Elle permet aux commerçants de disposer de données sans précédent, facilitant ainsi la croissance et l'amélioration de l'expérience client. Indépendante des terminaux de paiement, elle permet à ses clients de garder le contrôle. L'investissement récent de Mastercard prouve qu'Aevi est une entreprise très prometteuse sur le marché mondial des paiements.

Pour refléter leur engagement à être les pionniers de ce changement pour les paiements en personne, Aevi a révélé une nouvelle marque pour refléter l'ouverture et la flexibilité qui sont maintenant des composantes essentielles dans l'espace FinTech. À l'image de leur plateforme, ils sont ouverts sur le monde et inspirés par la collaboration. En réunissant tous les partenaires industriels tout au long de la chaîne de valeur, ils créent la meilleure expérience client possible. Aevi brille sous un jour entièrement nouveau, dévoilant un nouveau logo et un nouveau site web qui complètent son modèle d'entreprise en pleine expansion.

« Ouvert, intrépide, intègre, positif. Quatre attributs qui décrivent non seulement notre nouvelle marque, mais aussi la culture que nous avons toujours encouragée chez Aevi. Nous évoluons dans un environnement en constante mutation ; la technologie évolue et nous en faisons de même. Le rebranding marque une nouvelle étape pour Aevi en interne et en externe, avec une stratégie axée sur la construction d'un monde (de paiements) plus ouvert », a déclaré Mike Camerling, PDG d'Aevi.

En se servant de l'esprit de liberté et d'accessibilité du nouveau langage visuel de la marque, Aevi souligne la facilité des paiements et s'engage dans la voie de l'avenir des technologies de paiement.

Aujourd'hui, la FinTech primée Aevi opère en Europe, en Australie et aux États-Unis, avec des bureaux à Londres, Prague et Paderborn.

