Vecima annonce que son portefeuille Entratm de produits DPoE/Remote OLT et Remote MACPHY va bénéficier d'optimisations logicielles évolutives





Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau logiciel au sein de son portefeuille de produits Entratm de solutions d'accès unifié par câble Remote MACPHY et DPoE (DOCSIS Provisioning of EPON)/10G EPON (réseau optique passif Ethernet).

Cette version logicielle synonyme de dixième déploiement permet une évolutivité et une virtualisation accrues du réseau, améliore la facilité d'utilisation et la gestion du réseau, en optimise la capacité et offre une intégration vidéo essentielle de nouvelle génération aux fournisseurs de services du monde entier.

Grâce à la prise en charge complète de la détection des fuites et à l'assistance optimisée en matière de configurations RF high-split, les opérateurs de réseaux d'accès par câble peuvent obtenir un débit montant considérablement optimisé pouvant atteindre 1,2 Gb/s, ce qui leur permet de proposer, dans l'ensemble de leur gamme d'accès, un débit montant de 1 Gb/s pour un débit descendant de 2 Gb/s aux clients résidentiels et commerciaux.

Pour les opérateurs de réseaux d'accès par fibre, Vecima continue de dominer le secteur via son engagement pour l'interopérabilité de ses solutions PON. L'entreprise a en effet mené plus de 400 tests d'interopérabilité avec des fournisseurs ONT/ONU (terminal de réseau optique/unité de réseau optique) dans son laboratoire d'interopérabilité PON, ce qui permet aux fournisseurs de services de désormais proposer des services 10G en déployant n'importe quelle ONU en toute confiance grâce au portefeuille de terminaux de ligne optique (OLT) PON de Vecima.

D'autres fonctionnalités clés de ce nouveau logiciel permettent aux fournisseurs de services haut débit de déployer des contrôleurs virtualisés capables de prendre en charge des centaines de noeuds Remote MACPHY et/ou DPoE/EPON dans des centres de données régionaux ou nationaux, afin d'accroître l'efficacité opérationnelle de manière sécurisée et évolutive tout en conservant de faibles temps de latence.

« Vecima est fière d'être à la tête du secteur et d'être la seule entreprise à proposer un portefeuille d'accès unifié de nouvelle génération aux fournisseurs de services haut débit », a déclaré Ryan Nicometo, vice-président principal et directeur général des solutions haut débit et vidéo de Vecima. « La version 22.1 du logiciel associée à nos produits Remote MACPHY et FTTH Entra repose sur la forte position de leadership sur le marché et au niveau technique de Vecima dans le domaine de l'accès par câble et fibre. »

Le portefeuille de produits d'architecture d'accès distribuée (DAA) de Vecima, récemment reconnu par le groupe Dell'Oro comme leader en parts de marché en Amérique du Nord dans le domaine des solutions Remote OLT 10G EPON et Remote MACPHY, est déployé par des opérateurs du monde entier. Comme il prend intégralement en charge toutes les technologies d'accès par câble de nouvelle génération et tous les anciens services à forte valeur ajoutée et qu'il est caractérisé par une interopérabilité éprouvée et à la pointe du secteur, les réseaux de demain peuvent être déployés aujourd'hui sans aucun compromis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur vecima.com/solutions/distributed-access.

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est aux avant-postes de l'évolution mondiale vers les réseaux multigigabits et riches en contenu du futur. Nos talentueux collaborateurs proposent des logiciels et des services à l'épreuve du futur, ainsi que des plateformes intégrées qui alimentent des réseaux de diffusion vidéo à haut débit, qui surveillent et gèrent le transport réseau et qui transforment les expériences chez les particuliers, dans les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire progresser leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le cloud qui permettent à leurs abonnés de bénéficier de débits révolutionnaires, d'une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services exceptionnels. La connectivité est source de puissance ? elle permet aux gens, aux entreprises et aux communautés de croître et de prospérer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur vecima.com.

