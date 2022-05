CGI offre 1 million $ en aide humanitaire et en soutien aux Ukrainiens





MONTRÉAL QC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - CGI a déployé des efforts pour recueillir des fonds d'urgence pour les Ukrainiens, en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge. Elle a également mis de l'avant diverses initiatives sur le terrain pour offrir des ressources et services essentiels. L'entreprise a versé un million de dollars grâce à des dons de ses employés et de ses propres contributions. Elle collabore également avec des organisations afin d'offrir du soutien aux Ukrainiens restés sur place et de réinstaller les réfugiés, notamment par des initiatives proactives de recrutement.

« Depuis le début des événements tragiques en Ukraine, nos équipes à l'échelle mondiale ont manifesté un profond désir d'aider les personnes touchées en offrant une aide soutenue, y compris des dons, du bénévolat et de nombreuses activités sur le terrain, a souligné George Schindler, président et chef de la direction. Notre partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge nous a permis de recueillir rapidement des dons monétaires afin de soutenir directement les personnes dans le besoin. »

« Bien que CGI n'a pas de bureaux en Ukraine, en Russie ni Biélorussie, et que ses opérations ne sont pas directement affectées par la situation, nous avons des employés qui sont originaires de l'Ukraine ou qui ont des familles qui y vivent, a précisé Julie Godin, coprésidente du conseil et vice-présidente exécutive, Planification et développement stratégiques de l'entreprise. Animés par l'esprit de nos valeurs fondamentales et de notre culture, nous tenons à faire notre part pour aider ceux et celles dans le besoin. Nous allons continuer à faire tout ce qui est possible pour alléger la souffrance des personnes touchées par les événements tragiques en Ukraine. »

En plus du don d'un million de dollars, des professionnels de CGI partout dans le monde collaborent avec les gouvernements et des organisations communautaires pour aider les Ukrainiens de diverses façons.

Recueillir et distribuer des vêtements, de la nourriture et des fournitures médicales pour les réfugiés

Accueillir des réfugiés à la maison ou organiser de l'hébergement local gratuit

Offrir du soutien en matière d'éducation et de perfectionnement des compétences

Donner des cours de langue

Créer ou mettre en place des plateformes visant à mettre en correspondance les besoins et les fournisseurs

Faire des don d'ordinateurs portables afin que les réfugiés puissent poursuivre leur parcours scolaire, postuler pour des emplois et demeurer connectés

Livrer des denrées à la frontière de l' Ukraine pour les personnes dans le besoin et transporter des familles dans des endroits sûrs

pour les personnes dans le besoin et transporter des familles dans des endroits sûrs Aider les réfugiés à trouver de l'emploi dans leurs nouvelles communautés

