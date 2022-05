Sphera s'attaque au reporting des émissions de portée 3 avec le lancement de sa solution automatisée d'évaluation du cycle de vie





CHICAGO, 11 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sphera®, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels, de données et de services de conseil en matière de performance et de gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau logiciel d'automatisation de l'évaluation du cycle (ACV), s'appuyant sur les solutions ACV existantes de l'entreprise. Cette évolution intervient alors que les pressions des investisseurs et réglementaires concernant la normalisation et la numérisation de la mesure des données de durabilité de bout en bout continuent de monter, ce qui nécessite des outils de reporting et de conformité de plus en plus sophistiqués et granulaires.



La solution de nouvelle génération de Sphera s'intègre de manière transparente aux systèmes existants des clients pour un déploiement rapide, permettant ainsi aux clients de recevoir rapidement une analyse holistique en temps réel et des informations sur l'empreinte environnementale de leurs portefeuilles de produits. Elle comprend également un contenu géré étendu qui permet aux clients de calculer instantanément leur empreinte carbone à grande échelle et de modéliser la manière dont les ajustements à des variables spécifiques, tels que l'exploitation d'une source d'énergie plus propre ou la modification des processus de production, peuvent affecter les émissions.

La solution d'automatisation ACV sert d'extension des capacités existantes de développement durable des produits de Sphera, qui comprennent un logiciel et le contenu d'évaluation du cycle de vie. Le service permet à une entreprise de multiplier par 1 000 le nombre d'ACV, ce qui permet au professionnel expérimenté de l'ACV de se concentrer sur l'analyse et l'amélioration des résultats plutôt que sur leur création.

L'objectif primordial de l'outil d'automatisation ACV de Sphera est d'aider les entreprises, en particulier celles des secteurs disposant de chaînes d'approvisionnement complexes, telles que la fabrication, les biens de consommation, les peintures et les produits chimiques, à réduire plus efficacement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) à chaque étape de la production, de la conception au démontage. L'amélioration des prévisions facilitera les décisions d'entreprise globales avec la durabilité intégrée à chaque étape, permettant ainsi aux équipes de prévoir et de contrôler de manière proactive l'impact environnemental.

Paul Marushka, PDG et président de Sphera, a déclaré : « Historiquement, les ACV ont été considérés comme des ajouts volontaires et ad hoc aux efforts plus vastes de développement durable de l'entreprise. Cependant, avec la sensibilisation croissante des consommateurs au rythme des mandats réglementaires visant à atténuer les effets du changement climatique, l'automatisation ACV répond aux besoins les plus élevés de décarbonation. Comme l'ont montré les récentes initiatives de l'UE, de la SEC et du dernier rapport du GIEC, les retombées financières et de réputation d'un manquement à agir sont inévitables. »

M. Marushka a ajouté : « Qu'il s'agisse d'aider les ingénieurs à créer des produits plus durables ou de permettre aux professionnels de l'approvisionnement d'établir des chaînes d'approvisionnement à faibles émissions de carbone, l'automatisation ACV transformera la prise de décisions, au profit des entreprises et de notre planète. »

À propos de Sphera

Sphera est un fournisseur mondial de premier plan de services de conseil, de données et de logiciels de gestion des risques et des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) mettant un accent tout particulier sur l'environnement, la santé, la sécurité et la durabilité (EHS&S), la gestion des risques opérationnels et la gestion des produits. Depuis plus de 30 ans, nous servons plus de 3 000 clients et plus d'un million d'utilisateurs dans 80 pays afin d'aider les entreprises à maintenir leur personnel en sécurité, la durabilité de leurs produits et la productivité de leurs opérations. Pour en savoir plus sur Sphera, rendez-vous sur www.sphera.com. Suivez Sphera sur LinkedIn.

Coordonnées :

Astrid Dickinson

[email protected]

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 04:00 et diffusé par :