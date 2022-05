Rensair lève 7 millions de dollars pour faire de l'air pur un droit humain





LONDRES, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le spécialiste de la purification d'air Rensair complète une levée de fonds de 7 millions de dollars en série A menée par Hoxton Ventures. La société, qui compte plus de 800 clients dont CBRE, Disney, Morgan Stanley, PepsiCo, SNCF et le service de santé national (NHS) britannique, utilisera ce financement pour étendre sa présence à travers le monde, introduire un portefeuille de produits plus large et connecté (IoT) et investir dans le marketing.

Rensair, dont les ventes de la première année se sont élevées à plusieurs millions, annonce également avoir acquis les activités de filtration d'air d'AirLabs, une entreprise de nettoyage et de surveillance de l'air basée au Royaume-Uni et au Danemark. L'acquisition apporte des technologies complémentaires de filtration et de connectivité (IoT), ainsi que des produits établis tels que l'AirBubbl qui fournit de l'air purifié aux espaces personnels et peut être installé sur les appuie-tête des sièges auto ou monté dans les cabines de chauffeurs de camion.

« La pandémie nous a appris que nous ne pouvons pas considérer la qualité de l'air comme acquise, mais la transmission de maladies par voie aérienne n'est pas la seule raison de se préoccuper de la qualité de l'air, a déclaré Christian Hendriksen, cofondateur et PDG de Rensair. La prolifération des polluants environnementaux, l'augmentation du nombre de bactéries résistantes aux médicaments et la nouvelle menace des microplastiques en suspension dans l'air sont autant de raisons d'améliorer la qualité de l'air intérieur. »

Fondée en mai 2020 par les jumeaux danois Christian et Frederik Hendriksen, Rensair a son siège social à Londres, avec des activités au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et en Asie. La combinaison unique de la technologie HEPA et UVC de l'entreprise a été éprouvée à l'origine dans le secteur de la santé scandinave et améliorée pendant deux décennies. Les applications s'étendent maintenant à tous les secteurs, des hôpitaux, des maisons de retraite, des cabinets dentaires et des bureaux, jusqu'aux salles de sports, aux lieux de divertissement et aux magasins.

« Conformément aux dernières directives de l'OMS et des gouvernements du monde entier, les bâtiments commerciaux sont sous ventilés. Il en va de même pour les établissements de santé. De nouvelles solutions innovantes sont nécessaires pour combler cet écart et, maintenant que la levée de fonds et l'acquisition des actifs d'Airlabs sont terminées, Rensair est dans une position unique pour résoudre ce problème. »

La récente sensibilisation au sujet de l'importance d'une bonne qualité de l'air intérieur a donné lieu à un certain nombre d'initiatives de premier plan dans le monde. Notamment le "Clean Air in Buildings Challenge" de la Maison Blanche, les nouvelles mesures législatives du gouvernement belge pour régir la qualité de l'air intérieur dans les espaces publics et la campagne de l'Association britannique des services d'ingénierie du bâtiment visant à transformer les bâtiments de santé en havres de sécurité. La bonne qualité de l'air dans un espace intérieur est maintenant aussi importante que l'eau potable de nos robinets.

« L'air pur est bien sûr un mécanisme de défense contre le syndrome des bâtiments en mauvais état et l'absentéisme, mais cela représente bien plus, a expliqué Frederik Hendriksen, co-fondateur et PDG américain de Rensair. Il a été prouvé qu'il stimule la productivité et l'apprentissage et, selon une étude de Harvard, a entraîné une augmentation de 61 % des scores cognitifs. Le retour sur investissement de la qualité de l'air intérieur est très important. »

Hussein Kanji, associé chez Hoxton Ventures, a déclaré : « La COVID-19 a incité de nombreuses organisations à s'attaquer de façon proactive aux problèmes de qualité de l'air intérieur afin de favoriser un retour à la normale. Rensair est bien placé pour répondre à la demande de ce marché en pleine croissance. »

