Temps d'attente : derrière chaque statistique se cachent des patients qui souffrent, dit l'AMC





OTTAWA, ON, le 10 mai 2022 /CNW/ - Alors que l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) publie aujourd'hui une nouvelle mise à jour des temps d'attente pendant les 18 premiers mois de la pandémie, l'Association médicale canadienne (AMC) réitère l'urgence de rattraper les retards dans les soins et, surtout, de repenser le système de santé pour éviter que de telles conséquences ne se reproduisent.

Les conséquences du retard dans les interventions et les traitements ont un profond effet pour les patients et le système de santé en général. Les répercussions se feront sentir pendant des années et il est important d'adopter un plan le plus rapidement possible pour éviter que les conditions des patients n'empirent. Non seulement est-il temps que les gouvernements provinciaux en fassent la priorité mais il est important que le gouvernement fédéral injecte les fonds nécessaires pour rétablir les temps d'attente à un niveau raisonnable.

Nous savons que les médecins de partout au pays font tout en leur pouvoir pour soigner leurs patients dans les meilleurs délais, et pour cela, je tiens à les remercier sincèrement. N'oublions pas que derrière tous ces retards se trouvent des gens qui souffrent. Il est plus que temps qu'un vaste chantier soit mis en oeuvre pour enfin donner à la population les soins qu'elle mérite.

Dre Katharine Smart

Présidente, Association médicale canadienne

SOURCE Association médicale canadienne

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 09:00 et diffusé par :