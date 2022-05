Pet Valu présente ses résultats pour le premier trimestre de 2022 et revoit ses perspectives à la hausse pour l'exercice 2022





Croissance de 23 % des ventes des magasins comparables et hausse de 30 % du BAIIA ajusté; Réalisation de l'acquisition de Chico

MARKHAM, ON, le 10 mai 2022 /CNW/ - Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « Société ») (TSX : PET), principal détaillant spécialisé en nourriture et en accessoires pour animaux de compagnie au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 2 avril 2022.

Faits saillants du premier trimestre

Les ventes à l'échelle du réseau 1 ont atteint 285,9 M$, une augmentation de 30,2 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. En excluant Chico 2 , les ventes à l'échelle du réseau ont augmenté de 25,8 %, principalement en raison de la croissance des ventes des magasins comparables 1 de 22,8 %. Sur deux exercices, la croissance des ventes des magasins comparables1 s'élève à 29,7 %.

Le BAIIA ajusté 3 a augmenté de 29,9 % pour atteindre 46,8 M$, soit 21,9 % des produits, une hausse de 70 points de base par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation a atteint 35,2 M$, une augmentation de 55,4 % par rapport à la période correspondante l'exercice précédent.

Le résultat net ajusté 3 s'est établi à 24,8 M$, ou 0,35 $ par action après dilution.

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,06 $ par action ordinaire.

Perspectives pour 2022

À l'heure actuelle, la Société prévoit des produits de 870 M$ à 895 M$, soutenus par une croissance des ventes des magasins comparables de 9 % à 12 % et l'ouverture de 35 à 45 nouveaux magasins, un BAIIA ajusté de 191 M$ à 198 M$ de même qu'un résultat net ajusté par action après dilution2 de 1,37 $ à 1,44 $.

« Nous sommes très satisfaits de notre rendement au premier trimestre, nos activités ayant une fois de plus permis de concrétiser chaque élément de notre formule de croissance, a déclaré Richard Maltsbarger, président et chef de la direction. La solide croissance des ventes des magasins comparables a été soutenue par les tendances favorables en matière d'achalandage et d'achat qui, combinées à nos programmes de fidélité, témoignent de notre capacité à attirer continuellement de nouveaux amoureux des animaux de compagnie, tout en augmentant la part du portefeuille de nos clients existants, ce qui fait augmenter notre part de marché. »

« Compte tenu de notre rendement récent, nous avons rehaussé nos perspectives pour l'exercice, a ajouté M. Maltsbarger. Alors que nous faisons face à la flambée des coûts du carburant, des marchandises et des produits des fournisseurs, nos équipes continuent de miser sur la création de valeur et sur l'amélioration de l'expérience de vente au détail pour les amoureux des animaux de compagnie, d'un océan à l'autre, au sein de notre réseau de plus de 700 magasins locaux et en ligne. »

Résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2022

Les données comparatives ci-dessous renvoient à la période de 13 semaines close le 2 avril 2022, en comparaison avec celles de la période de 13 semaines close le 3 avril 2021.

Les produits ont augmenté de 25,4 % pour atteindre 213,3 M$, contre 170,1 M$ au premier trimestre de l'exercice précédent. Les données du trimestre considéré comprennent des produits tirés des franchises et autres produits de 0,8 M$ découlant de l'acquisition de Chico. L'augmentation des produits découle de la hausse des ventes au détail, ainsi que des produits tirés des franchises et autres produits.

La croissance des ventes des magasins comparables1 s'est élevée à 22,8 % au T1 2022 du fait principalement de la hausse de 18,4 % des transactions des magasins comparables et de 3,7 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables. En comparaison, la croissance des ventes des magasins comparables s'est chiffrée à 6,9 % au T1 2021, et est principalement attribuable à une augmentation de 11,2 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables et à une diminution de (3,8) % des transactions des magasins comparables. Au T1 2021, les transactions des magasins comparables et les dépenses moyennes par transaction des magasins comparables ont subi les répercussions de la modification du comportement des consommateurs provoquée par les restrictions liées à la COVID-19.

Le profit brut a augmenté de 17,4 M$, ou 29,2 %, pour s'établir à 77,1 M$ au T1 2022, contre 59,7 M$ au T1 2021. La marge bénéficiaire brute s'est chiffrée à 36,1 % au T1 2022, contre 35,1 % au T1 2021. La hausse de la marge bénéficiaire brute s'explique principalement par i) des marges sur les produits favorables attribuables à la compression des marges au T1 2021, du fait des restrictions opérationnelles liées à la pandémie; ii) l'effet de levier obtenu sur les coûts fixes en raison de l'augmentation des produits; le tout contrebalancé en partie par iii) la prise en charge de coûts supplémentaires de transport résultant des contraintes de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale et iv) la hausse des ventes de gros résultant de la levée des restrictions opérationnelles liées à la pandémie en Ontario au T1 2021 ainsi que la pénétration accrue des magasins franchisés.

Les charges de vente et d'administration ont augmenté de 13,2 % pour s'établir à 41,9 M$, par rapport à 37,0 M$ pour le premier trimestre de l'exercice précédent. Les charges de vente et d'administration ont représenté 19,7 % des produits, comparativement à 21,8 % pour le premier trimestre de l'exercice précédent. L'augmentation de 4,9 M$ des charges de vente et d'administration découle essentiellement i) de la hausse de la charge de rémunération du fait des investissements faits dans l'effectif et de la hausse de la rémunération fondée sur des actions; ii) de la hausse des dépenses en technologies et en télécommunications afin de moderniser notre infrastructure technologique et d'élargir nos capacités omnicanal; et iii) de la hausse de l'amortissement iv) le tout contrebalancé en partie par la baisse des honoraires professionnels du fait que le trimestre correspondant de l'exercice précédent comprenait des honoraires professionnels en appui à la préparation du placement et des activités de séparation.

Le BAIIA ajusté3 s'est établi à 46,8 M$, ou 21,9 % des produits, comparativement à 36,0 M$, ou 21,2 % des produits, au premier trimestre de l'exercice précédent.

Les charges d'intérêts nettes se sont chiffrées à 4,0 M$ au T1 2022, une baisse de 14,0 M$, ou 77,9 %, par rapport à 18,0 M$ au T1 2021. La baisse s'explique essentiellement par la diminution des charges d'intérêts sur la facilité à terme de 2021 (définie dans le rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre clos le 2 avril 2022) en raison de la baisse des taux d'intérêt et de la diminution de la dette par rapport à l'emprunt à terme de 2016 (défini dans le rapport de gestion), lequel était en cours au T1 2021, et la diminution des coûts de financement.

Les impôts sur le résultat se sont établis à 8,6 M$ au T1 2022, comparativement à 1,3 M$ au T1 2021, une hausse de 7,2 M$ d'un exercice à l'autre. La hausse des impôts sur le résultat découle principalement de l'accroissement des bénéfices imposables au T1 2022. Le taux d'imposition effectif a été de 27,4 % au T1 2022, contre 27,8 % au T1 2021. Les taux d'imposition effectifs sont plus élevés que le taux prévu par la loi combiné de 26,5 % en raison surtout des charges non déductibles.

Le résultat net s'est chiffré à 22,6 M$, une augmentation de 19,2 M$ par rapport à 3,4 M$ au premier trimestre de l'exercice précédent. La variation du résultat net s'explique par les facteurs susmentionnés.

Le résultat net ajusté3 a augmenté de 17,5 M$ pour se chiffrer à 24,8 M$ au T1 2022, contre 7,3 M$ au T1 2021. Le résultat net ajusté en pourcentage des produits a été de 11,6 % au T1 2022 et de 4,3 % au T1 2021.

Le résultat net ajusté par action après dilution3 s'est établi à 0,35 $, comparativement à 0,13 $ au premier trimestre de l'exercice précédent.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 30,2 M$ à la fin du premier trimestre.

Les flux de trésorerie disponibles3 se sont établis à un (15,1) M$ au T1 2022, compte tenu de l'acquisition de Chico, comparativement à des flux de trésorerie disponibles3 de (14,6) M$ au T1 2021.

Les stocks à la fin du premier trimestre de 2022 se chiffraient à 100,5 M$, comparativement à 91,7 M$ à la fin de l'exercice 2021, une hausse de 8,8 M$ essentiellement en vue de favoriser la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, compte tenu des défis mondiaux qui y sont liés, et la croissance des produits.

__________________________________________________ 1) Mesure financière supplémentaire. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires » ci-après et à la rubrique « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise » du rapport de gestion pour la définition de la croissance des ventes des magasins comparables. 2) Le 25 février 2022, la Société a acquis la totalité des actions émises et en circulation de Les Franchises Chico Inc. et de 9353-0145 Québec Inc. (collectivement, « Chico »), un franchiseur de magasins spécialisés dans les produits pour animaux de compagnie du Québec, au Canada. 3) Mesure financière non conforme aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée prescrite et pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Se reporter aux rubriques « Mesures non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires » et « Principales informations financières consolidées » ci-après, pour un rapprochement entre les mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent communiqué de presse et les mesures IFRS les plus directement comparables. Se reporter également aux rubriques « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise », « Mesures non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires » et « Principales informations financières consolidées et mesures sectorielles » du rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 2 avril 2022, intégrée par renvoi dans les présentes, pour plus de renseignements concernant le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action après dilution et les flux de trésorerie disponibles, y compris les définitions et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS pertinentes présentées.





Dividendes

Le 9 mai 2022, le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende de 0,06 $ par action ordinaire payable le 15 juin 2022 aux porteurs d'actions ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 mai 2022. Cela représente une augmentation de 0,05 $ par action ordinaire par rapport au dividende payé au quatrième trimestre de 2021.

Perspectives

Les informations suivantes, à l'exception de la croissance des ventes des magasins comparables, tiennent compte de l'incidence de l'acquisition de Chico, conclue le 25 février 2022. Compte tenu du rendement au premier trimestre et des attentes pour le reste de l'exercice, la Société prévoit réaliser ce qui suit pour l'exercice 2022 complet :

Des produits de 870 M$ à 895 M$, soutenus par une croissance des ventes des magasins comparables de 9 % à 12 %, et l'ouverture de 35 à 45 nouveaux magasins.

Un BAIIA ajusté de 191 M$ à 198 M$, tenant compte des coûts associés au fait d'être une société ouverte pour un exercice complet ainsi que d'investissements additionnels dans la main-d'oeuvre de même que dans la capacité d'entreposage et de production, communiqués à la fin de 2021.

Un résultat net ajusté par action après dilution de 1,37 $ à 1,44 $.

Des dépenses en technologie de l'information d'environ 9 M$ et une rémunération fondée sur des actions d'environ 7 M$, l'un et l'autre étant exclus du BAIIA ajusté et du résultat net ajusté par action après dilution.

des dépenses d'investissement nettes4 de 35 M$ à 40 M$, dont environ 15 M$ en paiements anticipés et en améliorations locatives liés à la construction du nouveau centre de distribution dans la région du Grand Toronto.

En raison des restrictions gouvernementales imposées au début de 2021, la Société prévoit que la croissance d'un exercice à l'autre sera plus forte au premier semestre de 2022 qu'au deuxième semestre de l'exercice. La répartition relative des produits devrait mieux correspondre à celle des années prépandémiques, comme 2019.

__________________________________________________ 4) Les dépenses d'investissement nettes correspondent à l'acquisition d'immobilisations corporelles, à l'acquisition d'immobilisations incorporelles, au produit de la cession d'immobilisations corporelles et aux incitatifs à la location





Détails concernant la conférence téléphonique

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant en nourriture et en accessoires pour animaux au Canada avec plus de 700 magasins appartenant à la Société ou à des franchisés partout au pays. Depuis plus de 40 ans, Pet Valu a su gagner la confiance et la loyauté des propriétaires d'animaux de compagnie grâce à son service à la clientèle éclairé, à son offre d'articles de qualité supérieure et à ses services en magasin agréables. Les magasins de proximité de Pet Valu offrent plus de 7 000 articles à des prix concurrentiels, dont une vaste gamme de marques haut de gamme, de luxe et holistiques et de marques exclusives primées. Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.petvalu.com.

Mode de présentation - Information financière détachée

Avant le placement, la Société n'exerçait pas ses activités en tant qu'entité autonome et, par conséquent, l'information financière des périodes antérieures au 30 juin 2021 est présentée sur une base détachée en tenant compte seulement des entités juridiques représentant les activités canadiennes de Pet Valu Holdings Ltd. (désignée le « Groupe », avant la distribution de ses activités américaines à son actionnaire). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux états financiers consolidés résumés non audités et au rapport de gestion connexe de la Société pour les périodes de 13 semaines closes le 2 avril 2022 et le 3 avril 2021.

Mesures non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires

Le présent communiqué de presse renvoie à des mesures non conformes aux IFRS. Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par celles-ci. Il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres entités. Ces mesures sont plutôt présentées à titre de complément des mesures conformes aux IFRS afin de favoriser une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de la Société du point de vue de la direction. Par conséquent, elles ne doivent pas être considérées séparément ni comme un substitut à l'analyse de l'information financière de la Société présentée conformément aux IFRS. Pet Valu utilise des mesures non conformes aux IFRS, notamment le « BAIIA », le « BAIIA ajusté », le « résultat net ajusté », le « résultat net ajusté par action après dilution » et les « flux de trésorerie disponibles ». Le présent communiqué de presse renvoie également à certaines mesures financières supplémentaires utilisées couramment dans le secteur de la vente au détail, telles que les « magasins à l'échelle du réseau », les « ventes à l'échelle du réseau », les « ventes des magasins comparables » et la « croissance des ventes des magasins comparables ». Ces mesures non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires visent à fournir aux investisseurs d'autres mesures de la performance opérationnelle de Pet Valu et ainsi à mettre en lumière les tendances de ses activités de base qui pourraient autrement être plus difficiles à cerner en se fiant uniquement aux mesures financières conformes aux IFRS. La Société est également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont souvent recours à des mesures non conformes aux IFRS et à des mesures financières supplémentaires dans leur évaluation des émetteurs. La direction de la Société a recours à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour établir le budget d'exploitation annuel, ainsi que pour déterminer les composantes de la rémunération de la direction. Se reporter au rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 2 avril 2022 pour de plus amples renseignements sur les mesures non conformes aux IFRS et les mesures sectorielles, y compris leur définition et un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures IFRS les plus comparables.

Information prospective

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective. L'information prospective est fournie à la date d'établissement du présent communiqué de presse et repose sur les opinions, estimations et hypothèses de la direction formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des tendances actuelles, des conditions courantes et des événements futurs attendus, de même que divers autres facteurs que la direction estime opportuns et raisonnables dans les circonstances. Pet Valu ne s'engage aucunement à mettre à jour cette information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements ou événements ou pour toute autre raison, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada ne l'exigent. Les résultats réels et le calendrier des événements peuvent différer sensiblement de ceux qui sont prévus dans l'information prospective en raison de divers facteurs. Plus particulièrement, les informations portant sur nos attentes à l'égard des résultats futurs, des objectifs, de la performance, des perspectives et des occasions constituent de l'information prospective, fondée sur des facteurs et des hypothèses et assujettie aux risques, comme l'explique la notice annuelle de la Société datée du 8 mars 2022. Souvent, mais pas de façon systématique, on reconnaît l'information prospective à l'emploi de verbes « s'attendre à », « croire », « estimer », « planifier », « anticiper », « prévoir » « continuer » au futur ou au conditionnel, et à l'emploi de termes comme, « perspective », « projection « éventualité » à la forme affirmative ou négative, de variantes de tels termes, ou d'une terminologie similaire.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société, son niveau d'activité, son rendement ou ses réalisations ou des événements à venir ou faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du présent rapport de gestion ou de la plus récente notice annuelle. La notice annuelle et les autres documents déposés publiquement par Pet Valu sont disponibles sous le profil de la Société sur le site Web du Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR »), au www.sedar.com.

La Société prévient le lecteur que la liste des facteurs de risques et des incertitudes, énoncée dans la notice annuelle, n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur ses résultats. Les lecteurs sont priés d'examiner ces risques, incertitudes et hypothèses attentivement dans le cadre de leur évaluation de l'information prospective et ils sont avisés de ne pas se fier outre mesure à cette information.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES

États du résultat et du résultat global consolidés intermédiaires résumés

(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf pour les données par action)



Trimestres clos les



2 avril

2022



3 avril

2021



13 semaines



13 semaines













Produits









Ventes au détail 93 075 $

79 644 $ Franchises et autres produits 120 178



90 428

Total des produits 213 253



170 072













Coût des ventes 136 173



110 409

Profit brut 77 080



59 663













Charges de vente et d'administration 41 919



37 041

Résultat d'exploitation 35 161



22 622













Charges d'intérêts nettes 3 981



17 997

Profit de change (21)



(98)

Quote-part de la perte d'une entreprise associée 28



--

Résultat avant impôts sur le résultat 31 173



4 723













Charge d'impôts sur le résultat 8 552



1 314

Résultat net 22 621



3 409













Moins :









Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle --



1 781

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 22 621 $

1 628 $











Autres éléments du résultat étendu, après impôts









Écart de change pouvant être reclassé dans le résultat net, après impôts (2)



9 615

Résultat global pour la période attribuable aux actionnaires de la Société 22 619 $

11 243 $











Résultat net par action de base attribuable aux actionnaires ordinaires 0,32 $

0,03 $ Résultat net par action après dilution attribuable aux actionnaires ordinaires 0,32 $

0,03 $













Rapprochement du résultat net avec le BAIIA et le BAIIA ajusté

(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trimestres clos les



2 avril

2022



3 avril

2021



13 semaines



13 semaines

Rapprochement du résultat net et du BAIIA ajusté









Résultat net 22 621 $

3 409 $ Amortissement 8 876



8 089

Charges d'intérêts nettes 3 981



17 997

Charge d'impôts sur le résultat 8 552



1 314

BAIIA 44 030



30 809

Ajustements au BAIIA :









Frais de gestion1 --



240

Coûts de transformation des technologies de l'information2 1 070



1 252

Coûts de préparation au PAPE et de séparation3 --



1 329

Coûts de transformation de l'entreprise4 --



619

Autres honoraires professionnels5 648



1 188

Rémunération fondée sur des actions6 1 027



674

Profit de change7 (21)



(98)

Quote-part de la perte d'une entreprise associée 28



--

BAIIA ajusté 46 782 $

36 013 $ BAIIA ajusté en pourcentage des produits 21,9 %



21,2 %



Notes : 1) Correspondent aux frais de gestion versés aux entités affiliées à Roark Capital Management, LLC (« Roark »). Parallèlement à la clôture du placement, la Société a résilié l'entente de gestion avec Roark. 2) Correspond aux coûts d'implémentation des nouveaux systèmes informatiques distincts et de mise en oeuvre des ententes de logiciels en tant que services SaaS distinctes au titre des initiatives de transformation à l'appui de la planification des marchandises, de la gestion des stocks et des commandes, des capacités de commerce électronique et omnicanal, de la gestion des relations clients et d'autres processus clés. 3) Correspondent aux charges engagées en lien avec ce qui suit : i) frais de consultation, juridiques et de comptabilité pour les projets et l'amélioration des processus engagés dans le cadre de la préparation du placement et de la restructuration juridique en vue de séparer la Société du Groupe et ii) primes de maintien en poste octroyées à certains principaux dirigeants en lien avec le placement. 4) Correspondent principalement aux indemnités de départ, aux charges de recrutement et aux charges de consultation en lien avec la réorganisation stratégique de l'équipe de haute direction et des principales fonctions dans le cadre de la séparation de la Société du Groupe. 5) Honoraires professionnels principalement engagés dans le cadre de ce qui suit : i) l'examen par l'ARC des déclarations de revenus de la Société pour l'exercice 2016 et ii) les coûts d'acquisition engagés en lien avec l'acquisition de Chico au T1 2022. 6) Correspond à la rémunération fondée sur des actions en lien avec notre régime d'options sur actions modifié et retraité, notre régime incitatif à long terme et notre régime d'unités d'actions différées. 7) Correspond aux profits et pertes de change.

Rapprochement du résultat net et du résultat net ajusté

(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trimestres clos les



2 avril

2022



3 avril

2021



13 semaines



13 semaines

Rapprochement du résultat net et du résultat net ajusté









Résultat net 22 621 $

3 409 $ Ajustements au résultat net :









Frais de gestion1 --



240

Coûts de transformation des technologies de l'information2 1 070



1 252

Coûts de préparation au PAPE et de séparation3 --



1 329

Coûts de transformation de l'entreprise4 --



619

Autres honoraires professionnels5 648



1 188

Rémunération fondée sur des actions6 1 027



674

Profit de change7 (21)



(98)

Quote-part de la perte d'une entreprise associée 28



--

Incidence fiscale des ajustements au résultat net (554)



(1 321)

Résultat net ajusté 24 819 $

7 292 $ Résultat net ajusté en pourcentage des produits 11,6 %



4,3 %

Résultat net ajusté par action après dilution8 0,35 $

0,13 $

Notes : 1) Correspondent aux frais de gestion versés aux entités affiliées à Roark. Parallèlement à la clôture du placement, la Société a résilié l'entente de gestion avec Roark. 2) Correspond aux coûts d'implémentation des nouveaux systèmes informatiques distincts et de mise en oeuvre des ententes de SaaS distinctes au titre des initiatives de transformation à l'appui de la planification des marchandises, de la gestion des stocks et des commandes, des capacités de commerce électronique et omnicanal, de la gestion des relations clients et d'autres processus clés. 3) Correspondent aux charges engagées en lien avec ce qui suit : i) frais de consultation, juridiques et de comptabilité pour les projets et l'amélioration des processus engagés dans le cadre de la préparation du placement et de la restructuration juridique en vue de séparer la Société du Groupe et ii) primes de maintien en poste octroyées à certains principaux dirigeants en lien avec le placement. 4) Correspondent principalement aux indemnités de départ, aux charges de recrutement et aux charges de consultation en lien avec la réorganisation stratégique de l'équipe de haute direction et des principales fonctions dans le cadre de la séparation de la Société du Groupe. 5) Honoraires professionnels principalement engagés dans le cadre de ce qui suit : i) l'examen par l'ARC des déclarations de revenus de la Société pour l'exercice 2016 et ii) les coûts d'acquisition engagés en lien avec l'acquisition de Chico au T1 2022. 6) Correspond à la rémunération fondée sur des actions en lien avec notre régime d'options sur actions modifié et retraité, notre régime incitatif à long terme et notre régime d'unités d'actions différées. 7) Correspond aux profits et pertes de change. 8) Le résultat net ajusté par action après dilution pour le T1 2021 est calculé sur une base pro forma à l'aide du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation selon la restructuration du capital-actions et le régime d'options sur actions de la Société modifié et retraité immédiatement avant le placement.

Tableaux des flux de trésorerie consolidés intermédiaires résumés

(non audité, en milliers de dollars canadiens)



Trimestres clos les

2 avril

2022



3 avril

2021



13 semaines



13 semaines

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes









Activités d'exploitation









Résultat net de la période 22 621 $

3 409 $ Ajustements au titre des éléments suivants :









Amortissement 8 876



8 089

Redevances de franchisage reportées (48)



213

Profit à la cession d'immobilisations corporelles (8)



(131)

Perte (profit) à la vente d'actifs au titre de droits d'utilisation 38



(39)

Perte de change (21)



(98)

Charge de rémunération fondée sur des actions 1 027



-

Quote-part de la perte d'une entreprise associée 28



-

Charges d'intérêts nettes 3 981



17 997

Charge d'impôts sur le résultat 8 552



1 314

Impôts sur le résultat payés (19 325)



(5 215)

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation









Créances clients 285



(2 638)

Stocks (8 237)



(7 333)

Charges payées d'avance (670)



532

Créditeurs et charges à payer (7 628)



(19 142)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation 9 471



(3 042)

Activités de financement









Produits tirés de l'exercice d'options sur actions 587



-

Remboursement de la facilité à terme de 2021 (2 218)



-

Produits tirés des emprunts à terme de 2016 -



(3 707)

Intérêts payés sur la dette à long terme (2 955)



(22 615)

Remboursement du capital au titre des obligations locatives (11 769)



(12 186)

Intérêts payés sur les obligations locatives (2 907)



(2 880)

Coûts de financement -



(917)

Commission d'engagement au titre de la lettre de crédit de soutien (314)



(3 690)

Distributions nettes -



(14 976)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (19 576)



(60 971)

Activités d'investissement









Acquisition d'entreprises, déduction faite de la trésorerie (12 829)



-

Acquisition d'immobilisations corporelles (5 120)



(4 160)

Acquisition d'immobilisations incorporelles (613)



(208)

Produit de la cession d'immobilisations corporelles 62



564

Coûts directs initiaux liés aux actifs au titre de droits d'utilisation (340)



(380)

Incitatifs à la location 498



271

Billets à recevoir 190



60

Créances locatives 6 522



5 731

Intérêt reçu sur les créances locatives et autres 1 912



1 681

Trésorerie nette provenant des activités d'investissement (9 718)



3 559

Incidence des taux de change sur la trésorerie (17)



27

Diminution nette de la trésorerie (19 840)



(60 427)

Trésorerie au début de la période 50 068



71 481

Trésorerie à la fin de la période 30 228 $

11 054 $

Flux de trésorerie disponibles

(non audité, en milliers de dollars canadiens)



Trimestres clos les



2 avril

2022



3 avril

2021



13 semaines



13 semaines













Trésorerie provenant des (affectée aux) activités d'exploitation 9 471 $

(3 042) $ Trésorerie (affectée aux) provenant des activités d'investissement (9 718)



3 559

Remboursement du capital au titre des obligations locatives (11 769)



(12 186)

Intérêts payés sur les obligations locatives (2 907)



(2 880)

Billets à recevoir (190)



(60)

Flux de trésorerie disponibles (15 113) $

(14 609) $













États consolidés de la situation financière

(non audité, en milliers de dollars canadiens)



Au 2 avril

2022



Au 1er janvier

2022

Actif









Actifs courants









Trésorerie 30 228 $

50 068 $ Créances clients et autres débiteurs 15 580



14 398

Stocks, montant net 100 454



91 699

Charges payées d'avance et autres actifs 11 742



10 432

Partie courante des créances locatives 26 986



26 621

Total des actifs courants 184 990



193 218

Actifs non courants









Créances locatives 120 685



121 936

Actifs au titre de droits d'utilisation, montant net 85 332



80 757

Immobilisations corporelles 63 724



62 067

Immobilisations incorporelles 51 184



37 359

Goodwill 98 061



92 938

Actifs d'impôt différé 5 565



5 601

Participation dans une entreprise associée 2 124



2 179

Autres actifs 2 936



3 118

Total des actifs non courants 429 611



405 955

Total de l'actif 614 601 $

599 173 $ Passif et capitaux propres négatifs









Passifs courants









Créditeurs et charges à payer 88 238 $

86 977 $ Impôts sur le résultat à payer 3 444



13 553

Partie courante des redevances de franchisage reportées 1 147



1 032

Partie courante des obligations locatives 47 781



41 960

Partie courante de la dette à long terme 11 094



8 875

Total des passifs courants 151 704



152 397

Passifs non courants









Redevances de franchisage reportées à long terme 3 506



3 183

Obligations locatives à long terme 194 677



196 954

Dette à long terme 332 484



336 621

Passifs d'impôt différé 6 975



4 540

Autres passifs 133



-

Total des passifs non courants 537 775



541 298

Total du passif 689 479



693 695

Capitaux propres négatifs









Actions ordinaires 308 084



307 497

Surplus d'apport 2 427



1 779

Déficit (385 208)



(403 619)

Réserve pour les écarts de conversion (181)



(179)

Total des capitaux propres négatif (74 878)



(94 522)

Total du passif et des capitaux propres négatifs 614 601 $

599 173 $

