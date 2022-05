S'engager pour nos enfants - Le ministre Carmant dresse le bilan des actions mises en place au cours de la dernière année en protection de la jeunesse





QUÉBEC, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - Un an après le dépôt du rapport final de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (commission Laurent), le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, dresse le bilan des efforts déployés au cours des derniers mois afin de transformer les services offerts aux jeunes et aux familles.

Le gouvernement du Québec s'était engagé à répondre avec diligence et rigueur aux recommandations. Avant même le dépôt du rapport final, plusieurs recommandations avaient été mises en oeuvre, notamment la nomination de Mme Catherine Lemay à titre de directrice nationale de la protection de la jeunesse, annoncée en mars 2021.

En décembre dernier, en parallèle du dépôt du projet de loi réformant la Loi sur la protection de la jeunesse, les étapes de mise en oeuvre des recommandations et des mesures avaient été dévoilées. Les recommandations se déploient en trois phases, et s'articulent autour de cinq axes, soit :

la promotion et la prévention pour les jeunes de 0 à 12 ans;

la trajectoire de qualification des 12 à 25 ans;

la gouvernance nationale, régionale et locale;

la protection de la jeunesse modernisée;

l'intervention de pointe et soutenue.

De nombreuses actions ont été mises en place au cours des derniers mois, en misant sur la prévention et la participation des acteurs clés de la communauté et des différents réseaux. Parmi les réalisations achevées, mentionnons notamment le développement et le déploiement de l'avis de grossesse provincial informatisé (Ma grossesse), l'élargissement du programme de qualification jeunesse, le rehaussement des places dans le programme et la réforme de la Loi sur la protection de la jeunesse.

Plusieurs actions sont en cours de développement, entre autres le déploiement de projets de mentorat pour les 16-21 ans, le financement des Auberges du coeur et le déploiement provincial d'un programme d'intervention sociojudiciaire en conflits sévères de séparation.

Autre fait intéressant à souligner, le ministère de la Santé et des Services sociaux a, dans sa structure de gouvernance du Plan de mise en oeuvre des recommandations Laurent, mis en place le comité SAJES (S'affilier aux jeunes, écouter, s'inspirer). Ce comité consultatif est formé de jeunes âgés de 14 à 21 ans qui donneront leur opinion au ministère de la Santé et des Services sociaux concernant les recommandations de la commission Laurent. Le groupe sera composé de jeunes qui ont reçu ou qui reçoivent actuellement des services du réseau de la protection de la jeunesse. Les consultations débuteront dès cet été.

Citation :

« Au cours de la dernière année, nous avons intensifié nos actions afin que chaque enfant puisse évoluer dans un environnement sécuritaire, bienveillant et stable pour son développement. Mieux protéger nos enfants est une priorité, et je remercie les acteurs et partenaires du gouvernement qui participent aux efforts en ce sens. Afin d'améliorer de façon concrète les services, nous avons également à coeur d'écouter ce que les jeunes qui bénéficient ou qui ont bénéficié des services de la protection de la jeunesse ont à nous dire. Ainsi, nous leur donnons une voix grâce à la mise en place du comité SAJES. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons également que le projet de loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse a été sanctionné le 26 avril dernier. Ceci permet notamment de poursuivre le travail amorcé, soit de remettre l'enfant au coeur des décisions qui le concernent.





Le gouvernement est en action afin d'améliorer les services offerts aux jeunes et aux familles pour mieux protéger les enfants du Québec. Plusieurs actions ont été déployées au cours des dernières années, notamment afin de consolider les services en protection de la jeunesse. Le plan du gouvernement améliorera la qualité et l'accès aux services de proximité pour les jeunes en difficulté et pour leur famille, et misera sur des services qui seront adaptés selon l'intensité des besoins pour soutenir le développement optimal des enfants.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

