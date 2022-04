Trois cents jeunes hockeyeuses des quatre coins du Québec perfectionnent leur jeu grâce à la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia





MONTRÉAL, le 22 avril 2022 /CNW/ - La Banque Scotia tient sa Fête du hockey féminin au Québec, ce qui permettra à 300 jeunes hockeyeuses de la province de perfectionner leur jeu. Cet événement gratuit leur offrira des séances d'entraînement et de formation sur glace et hors glace, en collaboration avec les Canadiens de Montréal. La Fête du hockey féminin fait partie intégrante de l'engagement hockey pour tous de la Banque Scotia, qui veut rendre le hockey plus inclusif et plus accessible pour tous les Canadiens d'un océan à l'autre.

Pendant la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia, les participantes de 7 à 16 ans rencontreront des joueuses professionnelles de la PWHPA Secret® Dream Gap Tour pour des exercices sur glace et hors glace. Les athlètes participeront hors glace à une séance d'établissement des objectifs dirigée par Hockey Canada et les parents auront l'occasion de participer à une séance sur l'inclusion présentée par l'organisme You Can Play. Le repas du midi est offert par IGA à toutes les participantes. Les anciens joueurs des Canadiens de Montréal Gaston Gingras et Éric Houde animeront les séances sur glace, et des joueuses de la PWHPA seront présentes pour les séances sur glace et hors glace. La coéquipière de la Banque Scotia et légende canadienne du hockey Cassie Campbell?Pascall sera l'animatrice de l'événement.

« Je suis très fière de faire partie de la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia, qui encourage les jeunes filles de tout le Canada à développer leur potentiel, explique Cassie Campbell?Pascall. Je suis ravie de voir la Fête du hockey féminin organisée au Québec pour la première fois, car l'enthousiasme et la passion des jeunes filles pour le hockey sont indéniables dans toute la province. »

Depuis 2006, la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia a réuni plus de 16 000 jeunes athlètes du Canada. Cette fête n'est qu'une initiative parmi d'autres qui s'inscrit dans la plateforme hockey pour tous de la Banque Scotia, qui vise la promotion de la diversité et de l'inclusion au hockey. Au cours de la saison de hockey 2021-2022, cette plateforme versera deux millions de dollars à des programmes qui oeuvrent pour une plus grande diversité au sein des organisations communautaires et locales de hockey partout au Canada.

« Il y a de la place pour tous les Canadiens dans le hockey, et nous sommes ravis d'accueillir la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia à Montréal, pour mettre en contact de jeunes athlètes d'ici avec les meilleurs talents de hockey au niveau professionnel, explique Geneviève Brouillard, première vice-présidente, Québec et Est de l'Ontario à la Banque Scotia. Montréal possède une riche culture du hockey, et je suis fière de voir que la Banque Scotia soutient de nombreuses jeunes joueuses en leur donnant une occasion incroyable de participer à un programme unique au Centre Bell, la demeure des Canadiens de Montréal. Ce sera pour elles une expérience mémorable, j'en suis certaine. »

La Fête du hockey féminin aura lieu le samedi 23 avril au Centre Bell, à Montréal.

Banque officielle de la PWHPA, la Banque Scotia commandite cet organisme, dont l'objectif est de faire connaître les joueuses de hockey les plus talentueuses dans le monde. La tournée PWHPA Secret® Dream Gap Tour s'est terminée le 3 avril à Montréal, où l'équipe de la Banque Scotia de la région de Calgary a été sacrée championne de la Coupe Secret®.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90?000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de Hockey Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque officielle de la LNHMD, des Maple Leafs de Toronto (domiciliés au Scotiabank Arena), des Jets de Winnipeg, des Flames de Calgary (domiciliés au Scotiabank Saddledome) et des Oilers d'Edmonton. La Banque appuie aussi les Canadiens de Montréal et parraine Hockey Canada, l'association professionnelle des hockeyeuses (PWHPA) et l'Alliance pour la diversité dans le hockey. Depuis 2008, son Programme de parrainage d'équipes de hockey locales a aidé plus d'un million d'enfants à jouer au hockey mineur partout au Canada. Pour en savoir plus sur les programmes de hockey de la Banque Scotia, visitez le clubhockeyscotia.banquescotia.com.

À propos de la Professional Women's Hockey Players Association (PWHPA)

La Professional Women's Hockey Players Association's (PWHPA) a pour mission de promouvoir, de faire rayonner et d'appuyer la ligue de hockey sur glace des joueuses professionnelles pour qu'elle soit viable en Amérique du Nord, en faisant connaître les plus grandes joueuses de hockey professionnel sur glace dans le monde. Cet organisme se veut le porte-parole des joueuses dans la création d'une ligue professionnelle durable. Il regroupe les meilleures joueuses de hockey dans le monde, dont 38 olympiennes, plus de 60 membres de Hockey Canada et de l'USA Hockey, ainsi que des membres des Championnats nationaux du Canada, des États-Unis, de la Finlande et de la Russie. La PWHPA se consacre à la réalisation de sa mission en coordonnant les besoins en formation et les activités de programmation durant la saison 2020?2021 et en collaborant avec des organismes qui ont la même vocation, pour faire du hockey un sport plus inclusif pour les femmes aujourd'hui et pour les générations de demain. Pour en savoir plus sur la PWHPA et sur la Tournée Dream Gap, veuillez consulter le site www.pwhpa.com.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 22 avril 2022 à 09:00 et diffusé par :