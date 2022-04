Photographie : 4 tendances pour 2022





Vous voulez vous améliorer en photo ? Que vous vouliez progresser à titre personnel ou percer sur les réseaux sociaux, inspirez-vous des grandes tendances de la photographie. Elles vous donneront des idées pour adapter vos prises de vue. Découvrez donc ces 4 tendances pour 2022 :

Couleurs vives et néon

D’abord, les photos de 2022 se caractérisent par des couleurs très vives, voire néon. Des teintes fortes et vibrantes, qui permettent à vos photos de se démarquer. Plus les couleurs sont intenses, plus votre image attire l'attention.

Si vous voulez vraiment que vos photos sortent du lot, incorporez-y aussi des touches néon. La luminosité et l'éclat donneront du peps et de l’originalité à vos clichés !

Étonnamment, cette double tendance s’inscrit à l’opposé de l’attrait croissant pour les couleurs naturelles. Et si vous combiniez les deux styles dans votre portfolio ?

Moments authentiques et prises de vue brutes

Ensuite, 2022 se caractérise aussi par des photos plus authentiques, plus vraies. Les clichés reflètent les émotions sincères d'une personne, dévoilant sa personnalité d’une manière unique. Essayez donc de capturer ces moments authentiques qui évoqueront des souvenirs chaleureux dès que vous regarderez vos photos.

Osez également vous éloigner des standards de beauté socialement admis aujourd’hui. Et représentez toutes les formes de beauté à travers vos clichés. Cela concerne aussi bien l’esthétique de vos sujets que de vos compositions et l’édition de vos images. Le rendu d’une prise de vue brute n’en sera que plus authentique.

Cadrage vertical

En photographie, on a longtemps associé le cadrage vertical aux portraits et aux scènes plus dynamiques. Mais avec l'avènement des smartphones et des réseaux sociaux, ce format a gagné en popularité.

En effet, cette nouvelle tendance découle surtout de la paresse des gens, qui ne prennent pas la peine de tourner leur téléphone avant de prendre une photo. De plus, les réseaux sociaux se concentrent également sur les photos verticales : puisque la majorité du trafic se fait sur mobile, il est normal que cette orientation soit désormais privilégiée.

Même si vos clichés n’ont pas vocation à être publiés sur les réseaux, vous pouvez malgré tout tenter des cadrages verticaux. Complétez-les avec des images en format paysage, et vous obtiendrez un album photo harmonieux et varié. Pour en faciliter la création, vous pouvez aller sur ce site et concevoir votre album photo en ligne à partir de modèles de base. Un grand nombre de personnalisations sont accessibles pour créer l’ouvrage dont vous rêvez.

Photos macro avec arrière-plan flou

Enfin, les photos macro ont vraiment le vent en poupe en 2022. Les gros plans d'insectes, de fleurs, d'yeux, de plumes, de gouttes d'eau, de fruits ou légumes, etc. sont très populaires en ligne.

Ces clichés macro sont devenus accessibles au plus grand nombre grâce aux smartphones munis d’appareils photo d’une performance époustouflante.

Et pour faire ressortir un sujet macro, on opte aussi pour un arrière-plan flou qui ajoute de la profondeur à l’image. Cela aide également à diriger l'œil vers la zone la plus importante de la photo. Flouter le fond peut alors se faire lors de la prise de vue et/ou de la retouche.

