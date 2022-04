CGTN : La Chine souligne le rôle de l'Asie dans la promotion de la paix, de la croissance et de la coopération mondiales





BEIJING, 22 avril 2022 /CNW/ - Comment pouvons-nous construire un monde post-pandémique meilleur? Que pouvons-nous faire pour stimuler la reprise régulière et le développement durable de l'économie mondiale? Et comment pouvons-nous rechercher une coopération avantageuse pour tout le monde?

Avec ces trois questions essentielles à l'ordre du jour, la conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie (FBA), qui s'est tenue cette année dans la ville de Boao, dans la province de Hainan, au sud de la Chine, a attiré l'attention du monde entier.

L'initiative de sécurité mondiale visant à promouvoir la sécurité pour tous dans le monde, proposée par le président chinois Xi Jinping lors du forum de jeudi, a donné une perspective asiatique pour relever les défis de notre époque.

« Un appareil sophistiqué et intégré »

La sécurité est une condition préalable au développement, et l'humanité vit dans une « communauté de sécurité indivisible », a déclaré M. Xi dans un discours vidéo.

« À notre époque, la communauté internationale a tellement évolué qu'elle est devenue un appareil sophistiqué et intégré », a-t-il déclaré, ajoutant que toute action visant à supprimer une seule de ses parties entraînera de graves problèmes pour son fonctionnement.

Appelant tous les pays à s'unir, il a en outre souligné la nécessité de coopérer pour lutter contre la pandémie de COVID-19, promouvoir la reprise économique, maintenir la paix mondiale et relever les défis de la gouvernance mondiale.

« Il est particulièrement important que les grands pays montrent l'exemple en honorant l'égalité, la coopération, la bonne foi et l'État de droit, et agissent d'une manière digne de leur statut », a-t-il déclaré.

C'est la sixième fois que M. Xi prononce un discours liminaire au forum, et la coopération et la paix figurent fréquemment parmi les piliers clés qu'il mentionne lorsqu'il expose les propositions de la Chine au monde.

« Faire de l'Asie un point d'ancrage »

Mesurée en parité de pouvoir d'achat, la part de l'Asie dans l'économie mondiale en 2021 a augmenté de 0,2 point de pourcentage par rapport à 2020 pour atteindre 47,4 %, selon le rapport annuel 2022 sur les perspectives économiques et les progrès de l'intégration en Asie.

Le rapport note également qu'un certain nombre de facteurs sont essentiels pour évaluer les performances économiques en 2022, notamment le développement de COVID-19, les tensions géopolitiques après le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'ajustement des politiques monétaires aux États-Unis et en Europe, les problèmes d'endettement de certaines économies, l'offre mondiale et les changements de régime politique dans certains pays asiatiques.

Dans ce contexte, la proposition de M. Xi au forum prend tout son sens : faire de l'Asie un point d'ancrage pour la paix mondiale, une locomotive pour la croissance mondiale et un nouveau modèle de coopération internationale.

« Lorsque l'Asie se porte bien, le monde entier en profite », a-t-il déclaré.

Appelant à des efforts pour favoriser un marché plus ouvert à l'échelle de l'Asie, il a souligné qu'il fallait saisir les opportunités, telles que l'entrée en vigueur du partenariat économique global régional et l'ouverture au trafic de la voie ferrée Chine-Laos.

Le président a également souligné le rôle de la Chine au cours de ce processus, affirmant que les fondamentaux de l'économie chinoise - sa forte résilience, son énorme potentiel, sa vaste marge de manoeuvre et sa viabilité à long terme - restent inchangés.

