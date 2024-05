Les accords Artemis pour l'exploration spatiale durable : le Canada accueille des partenaires du monde entier





LONGUEUIL, QC, le 21 mai 2024 /CNW/ - Sameer Zuberi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, la présidente de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Lisa Campbell et l'administratrice adjointe de la NASA Pam Melroy ont donné aujourd'hui le coup d'envoi du deuxième atelier sur les accords Artemis au centre spatial John?H.?Chapman (siège de l'ASC). Les accords Artemis forment un ensemble de principes non contraignants visant à encadrer les activités d'exploration spatiale pour qu'elles soient réalisées d'une manière pacifique et durable pour le bien de l'humanité.

Pendant trois jours, des représentants de 25 des 40 signataires des accords Artemis (en anglais seulement) discuteront des principes destinés à guider les activités civiles d'exploration spatiale pour qu'elles soient sûres, transparentes et durables. Ces accords renforcent l'engagement de tous les signataires à améliorer la gouvernance des activités d'exploration spatiale en vue de favoriser l'innovation et les découvertes scientifiques.

L'essor des activités d'exploration, scientifiques et commerciales dans l'espace ouvre les débouchés dans le secteur spatial. Le Canada reconnait le besoin d'adopter des pratiques exemplaires pour accroitre la sûreté des opérations, réduire les incertitudes et promouvoir l'utilisation durable et avantageuse de l'espace pour l'humanité tout entière. Le Canada fait partie, depuis octobre 2020, des premiers signataires des accords Artemis. Notre pays continue de collaborer avec ses partenaires internationaux afin de développer et peaufiner le cadre international régissant les activités d'exploration spatiale futures.

Citation

« L'exploration de l'espace mène à des découvertes scientifiques et technologiques révolutionnaires dont nous bénéficions directement ici, sur Terre. Le Canada et ses alliés retournent sur la Lune, et une centaine de missions internationales sont prévues au cours de la prochaine décennie. Nous devons explorer l'espace de façon sécuritaire et durable pour que l'humanité entière continue d'en bénéficier. Le Canada est fier d'accueillir des partenaires du monde entier pour discuter des prochaines étapes excitantes de l'exploration spatiale. »

L'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

La NASA, en collaboration avec le Département d'État des États?Unis, a établi les accords Artemis en 2020 avec sept autres pays membres fondateurs, dont le Canada.

Les accords Artemis forment un ensemble de principes qui s'appuient sur le Traité sur l'espace extra?atmosphérique de 1967 pour veiller à ce que les activités d'exploration spatiale continuent de profiter à l'humanité tout entière et soient réalisées de manière sûre, durable et transparente.

Tous les États sont invités à signer les accords Artemis et à en respecter les principes.

Les plans du Canada en matière d'exploration spatiale prévoient sa collaboration au projet de la station spatiale lunaire Gateway avec la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence japonaise d'exploration spatiale ainsi que l'exploration de la surface lunaire dans le cadre du Programme d'accélération de l'exploration lunaire du Canada.

Il tarde au Canada de poursuivre sa collaboration avec ses partenaires dans de nombreuses tribunes, comme le Groupe de travail sur les aspects juridiques des activités relatives aux ressources spatiales, qui relève du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra?atmosphérique des Nations Unies.

Informations supplémentaires

Un cadre pour les activités d'exploration spatiale à venir

Le rôle du Canada dans l'exploration de la Lune

Programme d'accélération de l'exploration lunaire

SOURCE Agence spatiale canadienne

21 mai 2024 à 09:30

