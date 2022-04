Célébrer le «?Jour de la Terre?» et investir dans notre planète : 143 millions de contenants agricoles recyclés en 30 ans





SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Quebec, 22 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Jour de la Terre, le 22 avril, nous rappelle que les agriculteurs canadiens investissent chaque année dans notre planète. Ils le font en rapportant les contenants vides de pesticides et de fertilisants afin de les recycler. Cette année, l'exploitant du programme de recyclage, AgriRÉCUP encourage les agriculteurs à célébrer le Jour de la Terre tout au long de l'année. C'est simple, il s'agit de rapporter encore plus de bidons vides à usage unique que l'an dernier.



«?C'est un défi qui ne sera pas facile à relever?» de dire Barry Friesen, directeur administratif d'AgriRÉCUP. C'est l'organisation qui gère l'équivalent du «?bac bleu?» pour les agriculteurs.

Il ajoute : «?En 2021, les agriculteurs canadiens ont rapporté plus de 6,2 millions de petits contenants vides. C'est 12,5 % de plus que l'année précédente. Les agriculteurs font un excellent travail. Nous nous approchons de 80 % des contenants mis sur le marché. Ne nous arrêtons pas là. Visons le 100 %?».

Ouverture des sites de dépôt le 2 mai

AgriRÉCUP est l'organisation nationale de gérance des contenants vides de pesticides et de fertilisants. Elle les récupère et les recycle. AgriRÉCUP a annoncé que plus de 1?500 sites de dépôt à travers le Canada ouvriront leurs portes le lundi 2 mai. Ils accepteront les contenants vides de pesticides et d'engrais à usage unique pour 2022.

Le programme de recyclage d'AgriRÉCUP permet d'éviter que ces contenants en plastique aboutissent dans les sites d'enfouissement et nuisent à l'environnement. C'est une matière première précieuse réintroduite sur le marché selon les principes de l'économie circulaire.

Depuis le lancement du programme de recyclage des contenants en plastique agricoles, voilà 30 ans, les agriculteurs canadiens en ont rapporté plus de 143,6 millions pour les recycler.

«?Cette année, nous mettons les agriculteurs canadiens au défi de célébrer le Jour de la Terre en rapportant tous leurs bidons en plastique,?» déclare Barry Friesen. Il ajoute : «?En leur nom, nous veillerons à ce que le plastique des contenants soit réutilisé pour de nouveaux produits.?»

Une fois recyclé, le plastique provenant des bidons de pesticides et de fertilisants prend la forme de produits utiles comme des drains agricoles et des sacs en plastique.

Les recherches d'AgriRÉCUP démontrent que les agriculteurs veulent des programmes de gestion des déchets agricoles. Ceux-ci contribuent à l'atteinte de leurs objectifs concernant la responsabilité environnementale. Ils veulent exploiter leurs entreprises de manière durable pour eux-mêmes, ainsi que pour les générations futures.

En plus des petits bidons mentionnés, AgriRÉCUP collecte aussi d'autres contenants utilisés en agriculture :

Un programme national de recyclage des grands réservoirs et barils en plastique non consignés, servant aussi à livrer pesticides et fertilisants?;

Des programmes de recyclage des sacs-silos à grains et de la ficelle?;

Un programme national de collecte et d'élimination adéquate des pesticides et des médicaments (non désirés ou périmés) pour bétail et pour chevaux?;

Un programme d'élimination des sacs de semences et de pesticides au Québec.

AgriRÉCUP mène également des projets pilotes en partenariat avec d'autres organisations au Canada. Parmi elles, mentionnons les Producteurs laitiers du Canada, le Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture (PCPSA) d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, de même que l'Agricultural Plastics Recycling Group en Alberta. Ces projets pilotes portent sur des produits agricoles en plastique tels que la ficelle de presse, la pellicule d'enrubannage des balles, celle de l'ensilage, ainsi que les bâches d'ensilage. Par le biais de ces initiatives, AgriRÉCUP recueille des données sur les pratiques efficaces (collecte, transport, recyclage) afin de faciliter la transition des projets pilotes vers des programmes permanents.

Barry Friesen explique : «?Les programmes de recyclage des plastiques agricoles permettent aux agriculteurs d'avoir l'assurance que ces matières premières sont gérées de manière responsable lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ou souhaitées sur l'exploitation.?»

AgriRÉCUP est l'organisme de l'industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l'industrie. Les membres d'AgriRÉCUP financent ses activités. Ils appartiennent à différents secteurs (protection des cultures, semences, engrais, médicaments vétérinaires, sacs-silos à grains, etc.). AgriRÉCUP occupe des bureaux à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec).

AgriRÉCUP.ca



Personne-ressource : Christine Lajeunesse, directrice régionale, est du Canada, 450-804-4460, lajeunessec@agrirecup.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/efb7834a-33d7-4d6d-959d-55c679381544/fr







Communiqué envoyé le 22 avril 2022 à 06:05 et diffusé par :