Recherche et innovation dans le secteur minier - Attribution d'une aide financière de 6,5 M$ à Corem pour appuyer son fonctionnement

QUÉBEC, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, confirme le versement de 6,5 millions de dollars à Corem, un OBNL actif dans le secteur minier, afin de soutenir son fonctionnement jusqu'en 2026-2027.

À titre de centre d'expertise et d'innovation, Corem offre aux sociétés minières une gamme de services de recherche et développement afin d'optimiser et d'élaborer les procédés clés de traitement de minerais. L'objectif : améliorer leur compétitivité tout en réduisant les répercussions environnementales. Il propose ses services à l'ensemble des entreprises minières québécoises, canadiennes et mondiales et dispose de l'un des plus grands regroupements de personnel voué à la recherche et au transfert en traitement de minerais au Canada.

« Cet appui confirme l'engagement de notre gouvernement de soutenir l'essor de l'industrie minière par la recherche et l'innovation. Le territoire québécois regorge de minéraux stratégiques, et on a besoin de l'expertise de Corem pour les exploiter adéquatement. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Les projets de recherche et d'innovation de Corem rejoignent les orientations du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 et généreront des retombées positives sur notre industrie minière. Ce plan d'action permettra au Québec de poursuivre sa transition énergétique et technologique ainsi que de créer des emplois de qualité dans les régions tout en contribuant à développer une économie plus verte. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Constitué en 1999, Corem est le plus important centre d'expertise en traitement de minerai au Canada et l'un des plus importants au monde. Il compte 155 employés.

et l'un des plus importants au monde. Il compte 155 employés. Sa mission est d'améliorer la compétitivité des entreprises par le développement et le transfert d'innovations technologiques conformes aux objectifs du développement durable et adaptées à leurs besoins.

Par l'entremise du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025, le gouvernement s'est fixé comme objectif de faire du Québec un chef de file de la production, de la transformation et du recyclage des minéraux critiques et stratégiques en partenariat avec les milieux régionaux et autochtones.

Le secteur minier du Québec représente 193 930 titres miniers, 22 mines actives, 29 projets miniers, des investissements privés totalisant 2,66 milliards de dollars et des livraisons représentant une valeur de 11,91 milliards de dollars.

