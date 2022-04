La Ville de Montréal pose un jalon important dans le développement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise





MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Proactive dans l'aménagement du nouveau parc-nature de l'écoterritoire de la falaise, la Ville de Montréal franchit un jalon important avec la conclusion d'une promesse d'achat pour faire l'acquisition d'un immeuble situé au 6360 rue Saint-Jacques, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, qui servira d'accès sécuritaire à ce futur espace vert. Le travail se poursuit dans la réalisation du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise.

Rappelons qu'en juin 2018, la Ville de Montréal a annoncé la création d'un nouveau grand parc dans l'espace dégagé par la reconstruction des infrastructures dans le secteur de l'échangeur Turcot et de l'ancienne cour de triage Turcot. Cet espace vert s'étendra de la falaise Saint-Jacques jusqu'à la rue Notre-Dame. Au total, le parc totalisera près de 60 hectares, contribuera à bonifier la biodiversité du secteur et offrira à ses utilisateurs un contact privilégié avec la nature par l'aménagement d'espaces boisés, de milieux humides et des zones de prairie.

« À chaque étape du développement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise, nous posons une nouvelle action concrète pour enraciner la nature dans la métropole et pour protéger la biodiversité. Nous agissons avec la ferme volonté d'investir en l'avenir de Montréal, en continuant de répondre aux besoins immédiats de la population montréalaise en matière de parcs, d'espaces verts et de mode de vie actif. Ce sont là les prérogatives d'une qualité de vie optimale, que nous veillons à offrir aux Montréalaises et aux Montréalais », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La crise sanitaire a plus que jamais démontré à quel point les milieux naturels et les espaces verts sont importants et appréciés de la population montréalaise. Notre ambition est de faire de Montréal un exemple de résilience et une référence en matière d'écologie urbaine et d'environnement favorable aux saines habitudes de vie. C'est pour cette raison que nous travaillons d'arrache-pied pour mettre en oeuvre le parc-nature de l'écoterritoire de la falaise, qui répond directement à cet objectif. Pour en faire un projet complet, nous poursuivons nos discussions avec le ministère des Transports afin de concrétiser un projet de parc cohérent avec les travaux réalisés dans le cadre du projet Turcots », a expliqué Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du Parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la Vie et de l'Est de Montréal au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Je suis ravie de cette acquisition. Depuis des années, les résidentes et résidents de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce réclament l'aménagement la Falaise. C'est leur cour arrière et ils cherchent à profiter de cet espace vert urbain d'exception. Avec l'acquisition de ce terrain nous prenons un pas important vers la réalisation de ce souhait », a déclaré Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce.

La création de ce nouveau parc s'inscrit dans les démarches de la Ville de Montréal pour protéger les milieux naturels qui se trouvent sur son territoire, conformément aux orientations du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. Notons également que le parc-nature de l'écoterritoire de la falaise permettra de créer une nouvelle entrée de ville verdoyante et emblématique pour la métropole. Rappelons également que c'est un projet phare de l'administration, pour lequel est dédié une somme de 62 M$ au PDI de 2022 à 2031 pour la réalisation du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise.

