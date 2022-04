LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ANNONCE UN CHANGEMENT CONCERNANT L'ASSEMBLÉE ANNUELLE VIRTUELLE DES ACTIONNAIRES





WINNIPEG, MB, le 21 avril 2022 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX:IGM) a annoncé aujourd'hui que l'assemblée annuelle des actionnaires (l'assemblée) aura lieu le vendredi 6 mai 2022 à 10 h, heure du Centre, de façon virtuelle seulement. Les actionnaires pourront y assister et participer par webémission vidéo en direct. Ce changement a pour but de protéger la santé de nos employés, clients, actionnaires et collectivités.

À l'origine, l'assemblée devait se dérouler au Metropolitan Entertainment Centre, à Winnipeg (Manitoba). Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront à nouveau assister à l'assemblée, soumettre des questions et voter en ligne lors de la webémission vidéo en direct. Les actionnaires non inscrits qui ne se sont pas dûment nommés eux-mêmes comme fondés de pouvoir pourront assister à l'assemblée en tant qu'invités, mais ils ne pourront pas soumettre de questions ni voter en ligne.

Pour assister à l'assemblée :

Allez à https://web.lumiagm.com/272979158

Cliquez sur « I have a login » et entrez le code d'utilisateur et le mot de passe. Le code d'utilisateur est le numéro de contrôle à 15 caractères indiqué sur votre formulaire modifié de procuration ou dans le courriel reçu de la part de Services aux investisseurs Computershare Inc. Le mot de passe est « igm2022 » (sensible à la casse). Les actionnaires inscrits qui ont perdu leur numéro de contrôle peuvent communiquer avec Services aux investisseurs Computershare Inc. au 1 (800) 564-6253 .

OU

OU Cliquez sur « I am a guest » et remplissez le formulaire en ligne.

IGM invite tous les actionnaires à assister et à participer à l'assemblée. Si vous êtes dans l'incapacité d'y assister, vous pouvez remplir le formulaire de procuration ou le formulaire d'instructions de vote qui vous a déjà été envoyé et nous le retourner dans les délais indiqués sur les formulaires pour que votre vote compte lors de l'assemblée.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 268 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société Financière IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada.

