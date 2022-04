Le centre-ville sort son pouce vert pour le Jour de la Terre !





MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - La SDC Montréal centre-ville joint ses forces au Jour de la Terre pour offrir un moment convivial aux travailleurs lors du plus important mouvement mondial pour l'environnement. Pour l'occasion, plus de 7000 végétaux seront distribués gratuitement à l'Esplanade PVM de la Place Ville-Marie. Des ateliers sur la préparation de semis et l'alimentation durable sont également au programme.

« Nous sommes très heureux d'accueillir le Jour de la Terre au coeur de la Métropole, tout en profitant de ce moment de réflexion environnementale pour souhaiter la bienvenue aux travailleurs du centre-ville. Ce sont des moments conviviaux et ludiques comme aujourd'hui qui font du centre-ville un lieu invitant et attractif où il fait bon travailler. Puisque plusieurs plantes de bureau n'ont pas survécu à la pandémie, nous sommes heureux de joindre l'utile à l'agréable en offrant des plantes gratuites aux travailleurs du centre-ville afin de verdir leurs bureaux », a déclaré M. Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

« Le Jour de la Terre est très heureux de collaborer avec la SDC Montréal centre-ville pour l'organisation de la Pépinière Éphémère sur l'Esplanade PVM. Après deux ans de pandémie et deux éditions du Jour de la Terre en virtuel, nous sommes ravis de célébrer avec les travailleuses et travailleurs en personne! Ce sera l'occasion de les inciter à l'action environnementale tout en contribuant à redynamiser le coeur de Montréal. C'est le temps de revenir en ville et contribuer à son développement durable », affirme Pierre Lussier, directeur général du Jour de la Terre.

Une initiative festive parmi d'autres actions de verdissement

Montréal centre-ville profite de l'événement pour annoncer une nouveauté cette année dans ses efforts de végétalisation du centre-ville: 48 érables seront plantés le long de l'emblématique rue Sainte-Catherine, et viendront s'ajouter aux efforts de la Ville de Montréal afin d'augmenter le couvert végétal et d'offrir des îlots de fraîcheur lors de la saison estivale.

Dès le début du mois de mai, la brigade de propreté s'activera également à installer plus de 1200 jardinières de fleurs et de paniers au sol sur les principales artères du centre-ville afin de mettre en valeur des compositions florales et végétales cultivées au Québec et au Canada.

Comme le rappelle Glenn Castanheira, « nos efforts de verdissement sur la rue Sainte-Catherine alimentent la vision d'un centre-ville plus invitant et humain, tout comme l'élargissement des trottoirs et le réaménagement de plusieurs places publiques voisines. Les possibilités pour agir sur le verdissement existent partout au centre-ville, je pense entre autres aux ruelles et aux toits qui ont un fort potentiel de verdure et d'embellissement. C'est tout un défi qui demande la mise en commun de nos efforts. »

Un centre-ville agréable grâce à sa Brigade de propreté

Alors que plusieurs activités de nettoyage et de propreté printanière s'organisent un peu partout à Montréal, l'intervention de la Brigade de propreté sept jours sur sept et tout au long de l'année fait toute la différence au centre-ville. La propreté de ses artères commerciales et de ses espaces publics a d'ailleurs été constatée dès la fonte des neiges.

« Nous avons bonifié ce projet entièrement financé par notre organisme pour mieux répondre à une préoccupation récurrente, sans attendre l'arrivée du printemps et le début de la grande corvée. On se retrouve donc cette année avec un centre-ville beau, propre et sécuritaire pour accueillir les travailleurs qui sont de retour, de même que les millions de touristes et de congressistes attendus cet été. Nous avons cependant besoin de l'effort de chacun pour maintenir et assurer une propreté exemplaire sur l'ensemble du territoire durant la saison estivale », a déclaré M. Glenn Castanheira.

À propos de Montréal centre-ville

Fondée en 1999, Montréal centre-ville est la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal, un organisme à but non lucratif qui regroupe et représente les intérêts de plus de 5000 entreprises-membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada.

